Mehr als zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release erhält The Witcher 3: Wild Hunt völlig überraschend eine weitere Story-Erweiterung. CD Projekt Red hat offiziell das neue DLC „Songs of the Past“ angekündigt, das 2027 erscheinen und Spieler erneut in die Rolle von Geralt von Riva schlüpfen lassen wird.

Nach Jahren der Gerüchte ist es offiziell

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte und Insider-Hinweise auf eine neue Erweiterung für The Witcher 3. Nun hat CD Projekt Red die Spekulationen bestätigt.

Die dritte Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past – erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC“, erklärte CD Projekt Red in einem Beitrag auf X

Im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen kündigte das Studio offiziell Songs of the Past an. Die Erweiterung befindet sich bereits in Entwicklung und soll 2027 erscheinen.

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Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.

Geralt steht erneut im Mittelpunkt

Besonders interessant für Fans: Anders als The Witcher 4, das eine neue Saga einleiten soll, wird Songs of the Past erneut auf Geralt von Riva setzen.

Damit kehrt einer der bekanntesten Videospielhelden der vergangenen Jahrzehnte noch einmal zurück. Inhaltliche Details hält CD Projekt Red aktuell allerdings unter Verschluss.

Weder zur Handlung noch zu möglichen neuen Regionen oder Gameplay-Features wurden bislang Informationen veröffentlicht. Weitere Details sollen laut den Entwicklern im Spätsommer 2026 folgen.

Entwickler von Witcher-Remake arbeitet am DLC

Wie bereits verschiedene Gerüchte vermuten ließen, entsteht die Erweiterung nicht ausschließlich bei CD Projekt Red selbst.

Verantwortlich für die Entwicklung ist das Studio Fool’s Theory, das aktuell auch am Remake des ersten Witcher-Spiels arbeitet. Die Zusammenarbeit überrascht dabei kaum, da zahlreiche Entwickler des Teams bereits in der Vergangenheit an Witcher-Projekten beteiligt waren.

CD Projekt Red übernimmt dennoch die kreative Aufsicht über das Projekt.

Ein ungewöhnlicher Schritt für die Branche

Die Ankündigung ist vor allem deshalb überraschend, weil The Witcher 3 bereits 2015 erschienen ist.

Normalerweise endet die aktive Unterstützung eines Rollenspiels wenige Jahre nach Release. Bei The Witcher 3 lagen die beiden bisherigen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine bereits fast ein Jahrzehnt zurück.

Dass nun noch einmal ein neues Story-DLC erscheint, ist selbst für die Spielebranche eine Seltenheit.

The Witcher 3 bleibt ein gigantischer Erfolg

Offenbar gibt es für CD Projekt Red gute Gründe, erneut in die Welt des Hexers zurückzukehren.

Nach aktuellen Angaben des Unternehmens wurde The Witcher 3 mittlerweile mehr als 65 Millionen Mal verkauft. Hinzu kommen über 250 Game-of-the-Year-Auszeichnungen und mehr als 1.000 Branchenpreise.

Damit gehört das Rollenspiel weiterhin zu den erfolgreichsten und beliebtesten Titeln aller Zeiten.

Brücke zu The Witcher 4?

Noch ist unklar, welche Rolle Songs of the Past innerhalb des Witcher-Universums einnehmen wird.

Viele Fans spekulieren bereits darüber, dass die Erweiterung möglicherweise als erzählerische Brücke zwischen The Witcher 3 und dem kommenden The Witcher 4 dienen könnte. Offiziell bestätigt wurde das bislang jedoch nicht.

Bis weitere Informationen folgen, steht vor allem eines fest: Kaum jemand hätte damit gerechnet, dass Geralt von Riva mehr als zehn Jahre nach seinem letzten großen Abenteuer noch einmal eine komplett neue Erweiterung erhält.