Nur wenige Tage vor dem Release von 007 First Light sind die Trophäen des Spiels aufgetaucht und sie könnten kaum mehr James Bond sein.

Denn statt generischer Aufgaben oder austauschbarer Titel setzt Entwickler IO Interactive auf eine wahre Liebeserklärung an das gesamte Bond-Universum. Zahlreiche Trophäen enthalten Anspielungen auf Filme, Songs, Bücher und sogar ältere James-Bond-Spiele.

Von „From Malta with Love“ bis „Skyfall“

Schon die ersten bekannten Trophäen zeigen, wie viel Liebe zum Detail in der Liste steckt.

So erinnert „From Malta with Love“ direkt an den Bond-Klassiker From Russia with Love. „Shake, not stirred“ spielt auf Bonds berühmte Martini-Bestellung an, während „Skyfall“ eine offensichtliche Referenz auf den gleichnamigen Film mit Daniel Craig darstellt.

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Doch dabei bleibt es nicht.

Referenzen an Songs und moderne Bond-Filme

Mehrere Trophäen greifen bekannte Bond-Songs auf.

„The Writing Is On The Wall“ erinnert an den Titelsong von Spectre, der von Sam Smith gesungen wurde.

Auch „You Know My Name“ dürfte Fans sofort bekannt vorkommen. Dabei handelt es sich um den legendären Titelsong von Casino Royale, gesungen von Chris Cornell.

Passend dazu erhält auch 007 First Light eine eigene Bond-Eröffnungssequenz inklusive Titelsong von Lana Del Rey.

Sogar ältere Bond-Spiele werden gewürdigt

Nicht nur Filme und Musik erhalten Aufmerksamkeit.

Mit „Agent Under Fire“ findet sich auch eine direkte Anspielung auf das gleichnamige Bond-Spiel James Bond 007: Agent Under Fire aus dem Jahr 2001.

Damit schlägt IO Interactive eine Brücke zu den Videospielen der Reihe, die für viele Fans bis heute eng mit der Bond-Marke verbunden sind.

Auch die Romane bleiben nicht außen vor

Besonders interessant: Die Entwickler beschränken sich nicht nur auf die Filme.

Trophäen wie „Nobody Lives Forever“ oder „Trigger Mortis“ beziehen sich auf Werke aus dem literarischen Bond-Universum und zeigen, dass sich das Team intensiv mit der gesamten Geschichte der Figur beschäftigt hat.

Mehr als nur eine einfache Trophäenliste

Für viele Spieler dürfte die Platin-Trophäe ohnehin ein wichtiges Ziel sein. Bei 007 First Light scheint der Weg dorthin jedoch zusätzlich mit zahlreichen kleinen Easter Eggs gespickt zu sein.

Die Trophäenliste macht deutlich, dass IO Interactive nicht einfach nur ein Actionspiel mit Bond-Lizenz entwickeln wollte. Stattdessen scheint das Studio bewusst versucht zu haben, möglichst viele verschiedene Epochen des Franchise zu würdigen – von den Romanen über die Filme bis hin zu den Videospielen.

Gerade für langjährige Bond-Fans dürfte das ein weiteres Argument sein, den Neustart der Reihe im Auge zu behalten, wenn 007 First Light am 27. Mai für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint.