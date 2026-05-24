Dead by Daylight bekommt Jason Voorhees – Release am 16. Juni 2026

Der nächste große Horror-Crossover-DLC für Dead by Daylight steht fest: Behaviour Interactive bringt Jason Voorhees aus Friday the 13th in den asymmetrischen Multiplayer. Der legendäre Slasher soll bereits am 16. Juni 2026 erscheinen und damit nur wenige Wochen nach der Ankündigung auf die Jagd gehen.

Damit bekommt Dead by Daylight pünktlich zum Jubiläumsjahr weiteren Zuwachs für die Killer-Riege. Für viele Fans ist das ein längst überfälliger Schritt, schließlich gehört Jason seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Masken der Horror-Popkultur.

Jason Voorhees als neuer Killer

Wann erscheint Jason Voorhees in Dead by Daylight? Laut Behaviour Interactive ist der Release für den 16. Juni 2026 angesetzt. Details zu Preis, Editionen oder möglichen Bonusinhalten wurden zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret benannt.

Welche Fähigkeiten bekommt Jason in Dead by Daylight? Offizielle Infos zu seinen Perks, seiner Power oder einem möglichen neuen Map-Schauplatz gibt es noch nicht. Klar ist bislang vor allem die Rolle: Jason wird als neuer Killer ins Spiel kommen.

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Spannend ist auch das Timing: Der DLC erscheint nur zwei Tage nach dem 10th-Anniversary-Stream am 14. Juni 2026. Wer Dead by Daylight regelmäßig verfolgt, kann sich also darauf einstellen, dass rund um das Jubiläum weitere Ankündigungen zum kommenden Content-Plan fallen.

Dead by Daylight setzt weiter auf Horror-Ikonen

Warum passt Jason so gut zu Dead by Daylight? Das Spiel lebt seit fast zehn Jahren von seinen prominenten Horror-Gastauftritten und hat sich damit eine der stärksten Crossover-Roster der Branche aufgebaut. Los ging es schon 2016 mit dem Halloween-Kapitel, das Michael Myers und Laurie Strode ins Spiel brachte.

Gerade dieses Beispiel zeigt aber auch die Schattenseite von Lizenzen: Michael Myers und Laurie Strode sind mittlerweile nicht mehr kaufbar, weil die Lizenz ausgelaufen ist. Trotzdem hat Behaviour Interactive das Crossover-Tempo seitdem hochgehalten und immer neue Marken und Figuren integriert.

Welche bekannten Marken sind bereits in Dead by Daylight vertreten? In der aktuellen Auswahl finden sich unter anderem:

Nightmare on Elm Street

Alien

Childs Play

Silent Hill

Resident Evil

Stranger Things

Alan Wake

Castlevania

Jasons Videospiel-Vergangenheit in Kurzform

In welchen Spielen war Jason Voorhees schon spielbar oder dabei? Jason ist zwar eine naheliegende Ergänzung für Dead by Daylight, aber keineswegs ein Neuling im Gaming. Seine Auftritte reichen von frühen Heimcomputer-Titeln bis zu modernen DLC-Cameos.

Seine ersten Schritte machte er bereits 1986 in Friday the 13th: The Computer Game für Commodore 64 und ZX Spectrum. 1989 folgte Friday the 13th für das NES, das Jason ebenfalls als zentralen Gegenspieler nutzte.

Später tauchte er 2015 als DLC-Figur im ersten Kombat Pack von Mortal Kombat X auf. Und 2017 bekam er mit Friday the 13th: The Game ein eigenes asymmetrisches Multiplayer-Spiel, in dem ein Jason gegen bis zu sieben Camp-Counselors antrat. Der Titel wurde 2023 aus den Stores entfernt, die Server wurden 2024 abgeschaltet.

Freust du dich auf Jason in Dead by Daylight, oder hättest du dir zuerst einen anderen Horror-Klassiker als neuen Killer gewünscht? Schreib deine Meinung in die Kommentare.