PS Plus kündigen – bei manchen Accounts erscheinen Rabatte bis zu 50 Prozent

PlayStation-Fans berichten aktuell von teils überraschend hohen Rabatten auf PlayStation Plus. In mehreren Fällen sollen beim Versuch, das Abo zu kündigen, kurzfristig Preisnachlässe eingeblendet worden sein, die je nach Laufzeit und Zahlmodell deutlich ausfallen können.

Der größte Hingucker: Einige Accounts bekommen demnach Angebote, die bis zu 50 Prozent unter dem Standardpreis liegen. Das ist vor allem deshalb interessant, weil PS Plus durch die gestaffelten Modelle und die üblichen Laufzeiten schnell zu einem relevanten Fixkostenpunkt werden kann, wenn du regelmäßig online spielst.

So funktionieren die gemeldeten Rabatt-Angebote

Wie kommen die PS-Plus-Rabatte zustande? Mehrere Nutzer melden, dass die Discounts während des Kündigungsprozesses auftauchen. Konkret soll das Angebot erscheinen, wenn man die Kündigung anstößt und sich durch die Schritte klickt, bevor die letzte Bestätigung erfolgt. In dieser Phase wird manchen Abonnenten offenbar ein Deal angezeigt, um sie zum Bleiben zu bewegen.

Die Höhe des Rabatts scheint nicht bei allen gleich zu sein. Laut den Berichten hängt sie unter anderem davon ab, ob jemand PS Plus monatlich, vierteljährlich oder jährlich bezahlt. Betroffen sein sollen grundsätzlich alle drei Stufen, also auch Essential sowie die höheren Modelle.

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Wichtig ist außerdem die Laufzeit des Angebots: Wer ein Jahresabo nutzt, bekommt den Nachlass demnach für ein komplettes Jahr. Bei monatlicher oder vierteljährlicher Zahlweise gilt der Rabatt entsprechend nur für diesen Zeitraum.

Welche Rabatte sind möglich und wer sie eher bekommt

Welche Rabattstufen werden derzeit genannt? Bei Jahresabos tauchen in den Meldungen vor allem Nachlässe im Bereich von 25 bis 33 Prozent auf. Wer monatlich oder alle drei Monate zahlt, soll dagegen teils deutlich höhere Deals sehen, in Einzelfällen eben bis zu 50 Prozent.

Allerdings gilt: Nicht jeder Account scheint so ein Angebot zu erhalten. Während viele beim Abbruch des Abos einen Discount sehen, gehen andere komplett leer aus, obwohl sie denselben Weg im Menü wählen.

Zahlweise Gemeldeter Rabattbereich Rabatt gilt laut Berichten für Monatlich bis zu 50 Prozent 1 Monat Vierteljährlich bis zu 50 Prozent 3 Monate Jährlich etwa 25 bis 33 Prozent 12 Monate

Warum die Rabatte gerade jetzt auftauchen könnten

Wieso könnte Sony Abonnenten aktuell mit Discounts halten wollen? In der Community wird spekuliert, dass die Rabatte mit einer aktuell aufgeheizten Stimmung rund um PlayStation zusammenhängen könnten. Hintergrund ist die Diskussion um die Zukunft von physischen Datenträgern, nachdem PlayStation angekündigt hatte, physische Spiel-Discs einstellen zu wollen.

Einige sehen die Rabatt-Angebote deshalb als mögliches Signal, dass gerade mehr Abos gekündigt werden als üblich. Offizielle Zahlen dazu liegen nicht vor, und ob die Aktionen gezielt in diesem Kontext laufen oder einfach eine reguläre Rückgewinnungsmaßnahme sind, bleibt offen.

Unterm Strich ist es aber eine Gelegenheit, die du zumindest prüfen kannst: Wer neugierig ist, kann den Kündigungsprozess bis kurz vor die endgültige Bestätigung durchgehen und schauen, ob ein Angebot eingeblendet wird. Wenn kein Rabatt erscheint und du wirklich kündigst, kannst du später immer noch neu abonnieren.

Hast du beim Kündigen von PS Plus schon ein Rabatt-Angebot gesehen oder gar die 50 Prozent erwischt? Schreib uns deine Erfahrung in die Kommentare.