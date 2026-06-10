PS Plus Extra und Premium ab 16. Juni 2026 – diese Spiele sind neu im Katalog

PlayStation Plus erweitert am 16. Juni 2026 seinen Spielekatalog für die Abostufen Extra und Premium. Sony hat die Neuzugänge offiziell bestätigt, nachdem Anfang Juni bereits die Essential-Titel für den Monat an der Reihe waren. Wer Extra oder Premium abonniert hat, kann sich damit auf eine frische Auswahl an größeren Releases, Genre-Mix und mindestens einen Nostalgie-Trip freuen.

Interessant: Zwei Inhalte waren schon vorab bekannt. Destiny 2: Legacy Collection ist bereits am 9. Juni 2026 in den PS-Plus-Katalog gewandert und bringt einen großen Brocken an Erweiterungen, Dungeons und weiteren Inhalten mit. Außerdem stand durch eine State-of-Play-Ankündigung bereits fest, dass Gitaroo Man am 16. Juni 2026 für PS Plus Premium dazustößt.

Die neuen Spiele im PS-Plus-Katalog ab 16. Juni 2026

Welche neuen PS-Plus-Extra- und Premium-Spiele kommen am 16. Juni 2026? Laut offizieller Ankündigung umfasst das Update sieben Spiele für PS Plus Extra sowie einen Premium-Neuzugang. Hier ist die vollständige Liste inklusive Plattformangaben:

Final Fantasy 16 | PS5

| PS5 Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4

Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4

Life is Strange: Double Exposure | PS5

Farming Simulator 25 | PS5

Blades of Fire | PS5

Black Desert | PS5

Gitaroo Man | PS5, PS4 (Premium)

Damit liefert Sony für Extra vor allem eine sehr sichtbare Headliner-Kombi ab: Final Fantasy 16 trifft auf Sonic X Shadow Generations, ergänzt durch Rollenspielkost, Story-Adventure und Simulationsfutter. Premium bekommt dieses Mal nur einen Klassiker obendrauf, was zur eher ruhigen Update-Frequenz der Stufe passt.

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Einordnung der Highlights und warum das Update gerade jetzt gut passt

Warum sind diese PS-Plus-Neuzugänge für Juni 2026 spannend? Final Fantasy 16 ist ein klares Prestige-Spiel für den Katalog und dürfte für viele das Zugpferd des Monats sein, gerade wenn ihr es bisher aufgeschoben habt oder einfach noch mal in die großen Bossfights und die cineastische Inszenierung eintauchen wollt.

Sonic X Shadow Generations wirkt ebenfalls strategisch platziert, weil das Franchise derzeit wieder besonders präsent ist und viele Fans gerade Lust auf schnelle Stages und das Shadow-Fokuspaket haben. Kingdom Come: Deliverance kommt außerdem in einer Phase, in der das Interesse an der Reihe ohnehin hoch ist, während Life is Strange: Double Exposure Story-Fans abholt, die lieber dialoggetrieben spielen und Entscheidungen auskosten.

Mit Farming Simulator 25 ist auch der Wohlfühl-Dauerbrenner für entspannte Sessions dabei, während Black Desert als MMO-Option für alle interessant ist, die sich langfristig festbeißen wollen. Premium rundet das Update mit Gitaroo Man ab, einem Rhythmusspiel, in dem ihr als U-1 vom schüchternen Jungen zur Rock-Legende werdet und dabei buchstäblich das Universum rettet.

Ausblick auf die nächsten PS-Plus-Termine

Wann gibt es die nächsten PS-Plus-Ankündigungen nach dem 16. Juni 2026? Der nächste Blick nach vorn lohnt sich bereits: Die Essential-Spiele für Juli 2026 sollen am 1. Juli 2026 bekanntgegeben werden, verfügbar werden sie dann am 7. Juli 2026. Darüber hinaus ist für PS Plus Premium im Juli 2026 bereits Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy bestätigt.

Auch weiter in der Zukunft gibt es schon feste Marker: Big Walk ist für PS Plus Essential am 4. August 2026 angekündigt, Onimusha: Dawn of Dreams soll im August 2026 zu PS Plus Premium stoßen und Runescape: Dragonwilds ist für PS Plus Extra am 15. September 2026 bestätigt.

Welche der neuen PS-Plus-Extra- und Premium-Spiele ab dem 16. Juni 2026 landet bei euch zuerst auf der Download-Liste? Schreibt es gern in die Kommentare.