Das Gothic 1 Remake fällt nicht nur optisch und spielerisch deutlich moderner aus, sondern beansprucht auch mehr Zeit als das Original. Während der Klassiker je nach Spielstil meist in rund 20 bis 30 Stunden abgeschlossen werden konnte,ist die Neuauflage spürbar umfangreicher geworden.

So liegt die reine Hauptgeschichte des Gothic 1 Remake bei etwa 30 bis 40 Stunden. Wer dagegen wirklich alles sehen, alle Nebenquests erledigen, Achievements sammeln und den maximalen Fortschritt erreichen möchte, kann mit rund 70 bis 80 Stunden rechnen.

Damit wäre das Remake etwa 20 Stunden länger als das Original.

Hauptstory soll 30 bis 40 Stunden dauern

Wer sich im Gothic 1 Remake vor allem auf die Hauptquests konzentriert, kann mit ungefähr 30 bis 40 Stundenplanen. Der tatsächliche Wert dürfte allerdings stark davon abhängen, wie vertraut Spieler mit der Welt, den Fraktionen und den Eigenheiten von Gothic sind.

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Gerade der Einstieg fällt wie schon im Original vergleichsweise fordernd aus. Gothic war nie ein Rollenspiel, das Spieler an die Hand nimmt und freundlich mit blinkenden Komfortmarkern durch die Welt schiebt. Wer in der Kolonie zu früh falsch abbiegt, findet ziemlich schnell heraus, dass große Keulen überzeugende Argumente haben.

Das Remake setzt dabei weiterhin auf eine Welt, in der Wege, Orientierung und Vorbereitung eine wichtige Rolle spielen. Da es kein klassisches Schnellreisesystem wie in vielen modernen Open-World-Spielen gibt, dürfte allein die Fortbewegung durch das Minental mehr Zeit kosten.

Komplettisten brauchen wohl 70 bis 80 Stunden

Deutlich länger sind Spieler beschäftigt, wenn sie wirklich alles aus dem Gothic 1 Remake herausholen wollen. Für einen vollständigen Durchlauf werden rund 70 bis 80 Stunden benötigt.

Dazu gehören Nebenquests, Achievements, das Sammeln wichtiger Ressourcen, Fortschritt bis zum Maximallevel und das gründliche Erkunden der Spielwelt. Gerade Gothic lebt traditionell davon, dass sich viele Inhalte erst durch Neugier, Gespräche, Fraktionsentscheidungen und riskante Abstecher erschließen.

Unterschiedliche Fraktionen verändern die Geschichte nicht so stark, dass mehrere komplette Durchgänge zwingend nötig wären, um alles Wesentliche zu erleben. Wer also alles sehen möchte, muss nicht zwangsläufig jede Fraktion separat durchspielen.

Warum das Remake länger dauern dürfte

Dass das Gothic 1 Remake länger ausfällt als das Original, hat mehrere Gründe. Zum einen wurde die Spielwelt modernisiert und erweitert. Zum anderen sorgen neue Systeme und überarbeitete Mechaniken dafür, dass bekannte Abläufe mehr Tiefe bekommen.

Als Beispiel kann unter anderem das neue Schlossknacken genannt werden. Während das Original noch auf ein vergleichsweise simples Eingabesystem setzte, baut das Remake stärker auf ein eigenes Puzzle-System. Auch ein dynamischeres Handelssystem sorgt dafür, dass Preise, Ressourcen und Planung eine größere Rolle spielen.

Für manche Spieler klingt das nach mehr Immersion. Für andere nach der charmanten Gothic-Art zu sagen: „Du wolltest doch ein richtiges Rollenspiel, oder? Viel Spaß beim Sparen.“

Vergleich mit dem Original

Original Gothic:

Hauptstory: etwa 20 bis 30 Stunden

Komplettierung: etwa 50 bis 60 Stunden

Gothic 1 Remake:

Hauptstory: etwa 30 bis 40 Stunden

Komplettierung: etwa 70 bis 80 Stunden

Damit fällt das Remake im Schnitt rund 20 Stunden länger aus als der Klassiker. Natürlich hängen solche Angaben immer stark vom Spielstil ab. Wer jede Ecke absucht, Dialoge vollständig ausreizt und regelmäßig in Kämpfe gerät, dürfte deutlich länger brauchen als jemand, der die Kolonie bereits kennt und zielstrebig durch die Hauptgeschichte geht.