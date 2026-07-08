Crimson Desert für Switch 2 in Prüfung – Pearl Abyss nennt noch keinen Termin

Crimson Desert könnte langfristig auch auf der Nintendo Switch 2 erscheinen. Entwickler Pearl Abyss hat sich in einem Meeting im Juli 2026 erstmals konkreter dazu geäußert und bestätigt, dass eine Umsetzung grundsätzlich geprüft wird.

Wer allerdings schon mit einer schnellen Ankündigung oder einem zeitnahen Release rechnet, sollte die Erwartungen dämpfen. Laut Pearl Abyss wäre eine mögliche Switch-2-Version nicht so bald bereit für eine öffentliche Veröffentlichung.

Offizieller Stand zur Switch-2-Fassung

Kommt Crimson Desert für die Nintendo Switch 2? Im Rahmen einer Q&A-Runde mit Aktionären am 7. Juli 2026 erklärte Pearl-Abyss-CEO Huh Jun-young, dass das Studio Crimson Desert auf möglichst viele Plattformen bringen möchte. Diese Strategie schließe auch die Nintendo Switch 2 mit ein.

Pearl Abyss schaut sich aktiv an, wie Nintendos neue Konsole mit dem Open-World-Actionspiel zurechtkommt. Der CEO sagte zudem, dass intern bereits so weit entwickelt werde, dass grundlegendes Gameplay auf der Switch 2 möglich sei.

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Das ist mehr als ein loses Interesse, aber noch keine Release-Zusage. Für Fans heißt das: Die Tür ist offen, aber der Weg bis zu einer spielbaren Handelsversion ist offenbar noch lang.

Technische Hürden und warum es noch dauert

Warum dauert ein Switch-2-Port von Crimson Desert so lange? Pearl Abyss betonte, dass Crimson Desert als grafisch aufwendiges Open-World-Spiel viel Optimierung und zusätzliche Verifikation benötigt, um die eigenen Qualitätsstandards zu erfüllen. Genau diese Schritte seien entscheidend, bevor man einen konkreten Zeitplan nennen kann.

Selbst wenn die Basis bereits läuft, ist eine stabile Performance mit sauberer Darstellung, Ladezeiten und System-Features also noch einmal eine eigene Baustelle. Pearl Abyss stellte deshalb klar, dass es aktuell keinen Zeitplan für eine Veröffentlichung auf der Nintendo Switch 2 gibt.

Für die Community ist das vor allem ein Signal, dass das Thema nicht nur ein Gedankenspiel ist. Gleichzeitig bleibt das Release-Zeitfenster komplett offen.

Was das für euch auf Switch 2 bedeutet

Welche Erwartungen sind jetzt realistisch? Wer Crimson Desert lieber mobil oder am TV über Nintendos Plattform spielen möchte, sollte vorerst mit einem langfristigen Szenario rechnen. Pearl Abyss klingt zwar grundsätzlich interessiert, stellt aber klar, dass noch viel Arbeit nötig ist, bevor die Version überhaupt bereit für die Öffentlichkeit wäre.

Wenn es tatsächlich zu einem Port kommt, wäre es ein spannender Schritt, weil Crimson Desert als actionreiches Open-World-Abenteuer eher zu den technisch anspruchsvolleren Vertretern seines Genres zählt. Gerade deshalb dürfte eine Switch-2-Umsetzung am Ende auch ein Gradmesser dafür sein, wie gut die Konsole große Produktionen stemmen kann.

Würdet ihr Crimson Desert lieber auf der Nintendo Switch 2 unterwegs spielen, oder bevorzugt ihr für so ein Spiel weiterhin die großen Plattformen? Schreibt es gern in die Kommentare.