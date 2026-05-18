GTA 6 Vorbestellungen – Zweifel am Best-Buy-Leak werden größer

Seit Tagen dreht sich in der Community vieles um eine angeblich unmittelbar bevorstehende Vorbestellphase zu GTA 6. Auslöser war eine E-Mail, die der Händler Best Buy an Nutzer seines Affiliate-Programms verschickt haben soll und die ein konkretes Release-Zeitfenster für den Start der Vorbestellungen nannte. Doch je länger der Wirbel anhält, desto klarer wird: Der Leak wirkt zunehmend wackelig.

Laut übereinstimmenden Nutzerberichten bezog sich die Nachricht auf den Zeitraum zwischen dem 18. und 21. Mai 2026. Die Hoffnung auf einen kurzfristigen Startschuss war entsprechend groß, zumal ein so enger Zeitraum wie ein internes Datum wirkt. Gleichzeitig gab es aber früh Gegenwind aus Insider-Kreisen, der inzwischen neue Nahrung bekommt.

Der Best-Buy-Auslöser und die ersten Gegenstimmen

Was stand in der Best-Buy-E-Mail zum Start der Vorbestellungen? Mehrere Empfänger bestätigten die Existenz der Mail, in der ein Startfenster vom 18. bis 21. Mai 2026 genannt worden sein soll. Genau diese konkrete Eingrenzung sorgte dafür, dass das Gerücht innerhalb kürzester Zeit durch soziale Netzwerke und Foren wanderte.

Am Wochenende bremste allerdings der gut vernetzte Insider Tom Henderson die Erwartungen. Seinen Informationen zufolge sei nicht mit einem baldigen Start der Vorbestellungen zu rechnen. Damit stand erstmals Aussage gegen Aussage: hier eine Händler-Mail mit Datum, dort ein Insider, der von einem späteren Zeitpunkt ausgeht.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

In der Summe passte das Bild schon damals nicht ganz zusammen, weil Rockstar Games und Take-Two Interactive rund um GTA 6 bisher auffällig strikt bei offiziellen Ankündigungen geblieben sind. Ein früher Vorbestellstart ohne begleitende Kommunikation wäre zumindest ungewöhnlich.

Hinweise auf fehlerhafte interne Kommunikation

Warum wachsen die Zweifel am Leak aktuell so deutlich? Auf GTA Forums meldete sich der Nutzer Graczdari_91 zu Wort, der sich auf interne Informationen beruft und die Best-Buy-Termine als fehlerhaft einordnet. Demnach seien falsche Daten über interne Firmenkommunikation in Umlauf geraten, weshalb man die Erwartungen dämpfen solle.

Ich möchte niemanden enttäuschen. Aber interne Firmen-E-Mails deuten darauf hin, dass Best Buy falschliegt und heute keine Vorbestellungen starten werden. Die Dinge könnten sich im letzten Moment noch ändern. Aber ich würde dazu raten, die Erwartungen im Zaum zu halten.

Zusätzlich heißt es in der Diskussion, dass entsprechende Informationen dem Foren-Admin Spider-Vice vorab vertraulich zugespielt wurden. Dieser habe die Echtheit später per Privatnachricht bestätigt. Parallel griff auch der Rockstar-Insider und News-Kanal Videotech das Thema auf X auf und sprach ebenfalls von internen E-Mails eines großen Distributors, die auf ein Missverständnis bei Best Buy hindeuten sollen.

Nach dieser Darstellung gehe es bei Best Buy aktuell um Schadensbegrenzung. Konkrete Details dazu, was das praktisch bedeutet, wurden allerdings nicht genannt. Unterm Strich verdichten sich damit die Signale, dass es sich bei der ursprünglichen Mail eher um einen internen Fehler als um eine echte Terminansage handeln könnte.

Offizieller Fahrplan zu GTA 6 bleibt unverändert

Was ist zu Release und Plattformen von GTA 6 offiziell bekannt? Ein offizielles Statement von Take-Two Interactive oder Rockstar Games zur Best-Buy-Mail gibt es bislang nicht. Stattdessen bekräftigte Take-Two-CEO Strauß Zelnick in einem Interview erneut den geplanten Veröffentlichungstermin und stellte in Aussicht, dass keine weitere Verschiebung zu erwarten sei.

Damit bleibt es beim bekannten Termin: GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series. Eine PC-Version hat weiterhin keinen konkreten Veröffentlichungstermin und soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Sollten sich die Aussagen von Tom Henderson bewahrheiten, könnte es weitere größere Ankündigungen zu GTA 6 erst im Juli oder August 2026 geben. Ob dazu auch ein dritter Trailer zählt, blieb offen. Bis dahin dürfte sich die Vorbestell-Frage weiter vor allem an einem Punkt entscheiden: Kommt ein klares Signal von Rockstar selbst.

Wie seht ihr das: War die Best-Buy-Mail nur ein Ausrutscher, oder rechnet ihr trotzdem kurzfristig mit dem Start der Vorbestellungen zu GTA 6? Schreibt eure Einschätzung in die Kommentare.