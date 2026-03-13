Tomb Raider I–III Remastered erhält großen Gratis-Patch mit Challenge-Modus, neuen Outfits und Trophäen

Für Fans der klassischen Abenteuer von Lara Croft gibt es frischen Nachschub. Aspyr und Crystal Dynamics haben einen umfangreichen kostenlosen Patch für Tomb Raider I–III Remastered veröffentlicht, der vor allem eines bringt: deutlich mehr Wiederspielwert. Herzstück des Updates ist ein neuer Herausforderungsmodus, der das Spiel mit zahlreichen Modifikatoren auf völlig neue Weise spielbar macht.

Zusätzlich dürfen sich Spieler über neue Outfits mit Gameplay-Boni, 15 zusätzliche Trophäen sowie verschiedene Modifikatoren für den Schwierigkeitsgrad freuen. Laut Entwickler soll der Patch insgesamt über 40 Stunden zusätzliche Spielzeit ermöglichen.

Neuer Challenge-Modus stellt euer Können auf die Probe

Der größte Bestandteil des Updates ist der neue Challenge-Mode, der bereits abgeschlossene Level komplett neu interpretiert. Spieler können verschiedene Modifikatoren aktivieren, die das Gameplay drastisch verändern.

So lassen sich etwa:

gegnerische Horden in Levels aktivieren

Laras Gesundheit reduzieren oder sogar dauerhaft sinken lassen

Waffen schwächen

oder zusätzliche Gegner wie Velociraptoren, Mumien oder Fledermäuse einbauen

Ein Beispiel aus dem Update: Spieler müssen mit nur zwei Pistolen gegen eine Horde aus Affen und Velociraptoren kämpfen, während Laras Gesundheit kontinuierlich sinkt. Wer es weniger brutal mag, kann den Spieß aber auch umdrehen und etwa 500 % Lebenspunkte aktivieren, um die Level entspannter zu erkunden.

Durch diese Modifikatoren entsteht ein Challenge-Rating, das darüber entscheidet, wie schwierig der Durchlauf ist und welche Belohnungen freigeschaltet werden können.

Neue Outfits mit besonderen Fähigkeiten

Neben dem neuen Modus bringt das Update auch eine Reihe neuer Outfits für Lara Croft, die nicht nur kosmetische Veränderungen darstellen. Viele der Kostüme verleihen zusätzliche Fähigkeiten oder passive Boni, die den Spielstil verändern können.

Zu den neuen Outfits gehören unter anderem:

Paragon of Peace – ein Outfit im Gladiatorenstil

– ein Outfit im Gladiatorenstil Established Explorer – klassischer Entdecker-Look

– klassischer Entdecker-Look Atlantean Bio-Armour – eine futuristische Rüstung

– eine futuristische Rüstung Master-Mobster – Gangster-Look mit Fokus auf Schrotflinten

– Gangster-Look mit Fokus auf Schrotflinten Dragon Warrior – erhöht Feuerkraft und reduziert Feuerschaden

– erhöht Feuerkraft und reduziert Feuerschaden Speed Demon – verbessert Geschwindigkeit

– verbessert Geschwindigkeit Flying High – futuristisches Supersoldaten-Design

– futuristisches Supersoldaten-Design Cooler than Cool – macht Lara widerstandsfähiger gegen Feuer

Freigeschaltet werden die Outfits ausschließlich über Herausforderungen im Challenge-Modus, wodurch Spieler einen zusätzlichen Anreiz erhalten, die Klassiker erneut zu durchspielen.

15 neue Trophäen für Hardcore-Fans

Wer sich besonders schwierigen Herausforderungen stellt, kann außerdem 15 neue Errungenschaften bzw. Trophäen verdienen. Diese sind eng mit dem neuen Challenge-System verknüpft und belohnen Spieler, die mit hohen Risiko-Modifikatoren spielen.

Das System richtet sich vor allem an Spieler, die bereits Erfahrung mit den ursprünglichen Spielen haben und sich eine noch größere Herausforderung wünschen.

Mehr Wiederspielwert für die Klassiker

Mit Tomb Raider I–III Remastered hatten Aspyr und Crystal Dynamics die ersten drei Abenteuer von Lara Croft technisch überarbeitet und auf moderne Plattformen gebracht. Die Remaster enthalten neben verbesserter Grafik auch die klassischen Originalversionen der Spiele.

Der neue Patch erweitert diese Sammlung nun um einen deutlich umfangreicheren Wiederspiel-Modus, der speziell für Veteranen gedacht ist.

Die Entwickler bedanken sich im Zuge des Updates außerdem ausdrücklich bei der Community. Gemeinsam wolle man das über 30-jährige Vermächtnis der Tomb-Raider-Reihe feiern und die Klassiker weiterhin lebendig halten.

Der Challenge-Mode-Patch steht ab sofort kostenlos für alle Besitzer von Tomb Raider I–III Remastered zur Verfügung.