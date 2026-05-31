Yoshi and the Mysterious Book – Nintendo warnt vor Bug, der Saves blockiert

Nintendo warnt aktuell vor einem schwerwiegenden Bug in Yoshi and the Mysterious Book, der den Spielfortschritt komplett blockieren kann. Wer in die Falle tappt, kann die Kampagne nicht mehr abschließen, bis ein Fix bereitsteht.

Bestätigt wurde das Problem nach mehreren Meldungen aus der Community. Ein Patch ist in Arbeit, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist der Fehler noch nicht behoben. Bis dahin hilft nur, die bekannte Auslöser-Kette konsequent zu vermeiden.

So wird der Fortschritt im Spiel blockiert

Wie entsteht der Game-Breaking-Bug in Kapitel vier? Laut Nintendo beginnt der kritische Ablauf in Kapitel vier und hängt mit der Index-Funktion zusammen. Entscheidend ist eine bestimmte Reihenfolge von Aktionen, die im Spiel auf den ersten Blick sogar wie eine normale Abkürzung wirkt.

Welche Schritte solltet ihr vermeiden? Die fehlerhafte Situation tritt demnach auf, wenn ihr die Index-Funktion freischaltet und anschließend die Erklärung von Mr. E überspringt. Ab diesem Punkt kann der Bug unter bestimmten Bedingungen jederzeit ausgelöst werden.

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Damit es möglichst klar bleibt, hier die bekannte Abfolge, die ihr aktuell nicht nachstellen solltet:

In Kapitel vier die Index-Funktion freischalten. Die Erklärung von Mr. E überspringen. Bewilder Bird research starten. Keine Entdeckung machen. Zum Index zurückkehren.

Was passiert nach dem Auslösen? Sobald der Fehler aktiv ist, lässt euch das Spiel nicht mehr regulär weiterspielen. Der Fortschritt gilt als blockiert, wodurch ein Durchspielen der Story nicht mehr möglich ist.

Patch ist angekündigt, betroffene Spielstände müssen warten

Wann kommt der Fix für Yoshi and the Mysterious Book? Nintendo arbeitet nach eigenen Angaben bereits an einem Patch, der das Problem beheben soll. Ein konkretes Datum wurde bislang nicht genannt.

Was ist mit bereits betroffenen Spielständen? Nintendo will nach Veröffentlichung des Updates zusätzlich erklären, wie es für alle weitergeht, die den Bug bereits ausgelöst haben. Bis dahin bleibt Betroffenen aktuell nur, auf die offizielle Lösung zu warten.

Wie könnt ihr euch bis dahin schützen? Am sichersten ist es, in Kapitel vier besonders vorsichtig mit der Index-Funktion umzugehen und die genannten Schritte nicht in der beschriebenen Reihenfolge auszuführen. Wer gerade erst an dem Punkt angekommen ist, sollte sich lieber kurz Zeit nehmen und die Mr. E-Erklärung nicht überspringen.

Ein ärgerlicher Dämpfer kurz nach Release

Warum ist der Bug gerade jetzt so brisant? Yoshi and the Mysterious Book ist erst am 21. Mai 2026 erschienen, viele sind also noch mitten im ersten Durchlauf. Entsprechend hoch ist das Risiko, dass man den Fehler aus Versehen provoziert, gerade weil die Auslöser wie harmlose Komfort-Optionen wirken.

Welche Signale sendet Nintendo an die Community? Positiv ist, dass Nintendo das Problem öffentlich bestätigt und die Schritte klar eingegrenzt hat. Gleichzeitig zeigt der Vorfall, wie stark einzelne Systeme wie der Index mit dem Fortschritt verzahnt sind und wie schnell ein ungünstiger Ablauf eine komplette Blockade verursachen kann.

Habt ihr den Bug schon gesehen oder konntet ihr ihn vermeiden? Schreibt in die Kommentare, wie weit ihr in Yoshi and the Mysterious Book seid und ob ihr euch bis zum Patch lieber zurückhaltet.