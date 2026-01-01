Final Fantasy 14 bestätigt für Switch 2 – Freue dich auf mobiles Eorzea-Abenteuer

Final Fantasy 14 erscheint offenbar für die Nintendo Switch 2. Diese Neuigkeit stammt aus einem Neujahrsbesuch von Naoki Yoshida, besser bekannt als Yoshi-P, dem Produzenten und Director des Spiels. Während eines Besuchs auf dem japanischen Server Pandaemonium antwortete er in einem lockeren Ingame-Chat auf die Frage nach einer Switch-Version lediglich mit:

Bitte freut euch auf die Switch-Version.

Damit scheint die Gerüchteküche rund um eine Umsetzung des MMORPGs auf Nintendos neue Konsole ein erstes handfestes Lebenszeichen erhalten zu haben.

Yoshi-P hatte in den vergangenen Jahren wiederholt angedeutet, dass eine Switch-Umsetzung in Arbeit sei, aber nie ein konkretes Release-Datum genannt. Nun steht zumindest fest, dass das Projekt Realität wird – auch wenn Square Enix bisher keine offizielle Pressemitteilung veröffentlicht hat.

Was bedeutet der Switch 2-Release für das Spiel?

Welche Auswirkungen hat der Port auf das Spiel und seine Zukunft? Final Fantasy 14 ist eines der erfolgreichsten MMORPGs überhaupt, mit über 24 Millionen registrierten Accounts weltweit. Das Spiel erschien ursprünglich 2013 auf PC und PlayStation 3, wurde nach dem Misserfolg der ersten Version jedoch komplett überarbeitet und unter dem Titel A Realm Reborn neu veröffentlicht. Seitdem ist es auf PS4, PS5, Xbox Series X/S und macOS spielbar.

Mit dem Einstieg auf die Switch 2 erweitert Square Enix die Reichweite des Spiels deutlich. Besonders für Fans, die unterwegs spielen möchten, ist das eine erfreuliche Nachricht. Bisher war mobil nur ein chinesischer Mobile-Port verfügbar, der im Westen jedoch nicht erschienen ist.

Technische Herausforderungen und Community-Meinungen

Gibt es Bedenken bezüglich der Switch-Version? Einige Fans äußern sich vorsichtig optimistisch. Zwar ist die Switch 2 leistungsfähiger als ihr Vorgänger, dennoch bleibt abzuwarten, ob die Hardware langfristig mit den fortschreitenden Anforderungen eines Live-Service-MMORPGs mithalten kann. Die Sorge: Wie bei früheren Plattformen – etwa der PS3 – könnte eine zu schwache Hardware zukünftige Updates einschränken.

Gleichzeitig gibt es viele positive Stimmen, die sich auf die Möglichkeit freuen, Eorzea auf einer tragbaren Plattform zu erleben. Besonders nach der eher gemischten Resonanz auf die aktuelle Erweiterung Dawntrail hoffen viele, dass der Port neuen Schwung bringt.

Was kommt sonst noch Neues im Spiel?

Welche Inhalte wurden zusätzlich angekündigt? Neben der Switch 2-Version hat Yoshi-P beim Neujahrstreffen einige weitere Features angeteasert, die für 2026 geplant sind:

Neue Anpassungsoptionen für Charakteranimationen

Viera-Charaktere erhalten Zugang zur Cloud-Frisur

Erweiterung der Glamour-Slots nach dem Housing-Update

Mehr Details zum kommenden Job „Bestienmeister“ (Beastmaster) in der nächsten Live Letter

Mögliche Überarbeitung des Färbesystems

Erhöhung des Buff-Limits in Kämpfen

All diese Inhalte sind zwar noch nicht final bestätigt, doch sie zeigen, dass das Entwicklerteam weiterhin aktiv an der Zukunft von Final Fantasy 14 arbeitet.

Aktuelles Event und Ausblick

Was passiert derzeit im Spiel? Aktuell läuft das Neujahrsevent Heavensturn, das am 31. Dezember 2025 gestartet ist und bis zum 15. Januar 2026 andauert. In einer kleinen Questreihe kannst du einen neuen Begleiter (Minion) sowie ein Möbelstück für dein Haus oder deine Freie Gesellschaft verdienen. Das Event ist leicht zugänglich und eignet sich besonders gut für neue Spieler oder Rückkehrer.

Mit dem bevorstehenden Port auf die Switch 2, einer wachsenden Anzahl an Individualisierungsmöglichkeiten sowie einer aktiven Roadmap für neue Inhalte scheint Final Fantasy 14 auch 13 Jahre nach dem Reboot nichts von seiner Relevanz verloren zu haben.

Was denkst du über eine Switch 2-Version von Final Fantasy 14? Würdest du das Spiel auch unterwegs spielen wollen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!