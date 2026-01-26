Fallout 5 – New York als mögliches Setting im Gespräch

Die Fallout-Reihe blickt auf eine lange Geschichte voller postapokalyptischer Erkundungen, moralischer Entscheidungen und ikonischer Schauplätze zurück. Mit dem jüngsten Erfolg der Fallout-Serie auf Amazon Prime Video ist das Interesse an einem möglichen Fallout 5 größer denn je. Auch wenn Bethesda bislang keine offizielle Bestätigung für das Spiel gegeben hat, deutet vieles darauf hin, dass das Studio bereits eine nahezu perfekte Grundlage für den nächsten Teil geschaffen hat.

Die Rede ist von einem Setting, das ursprünglich für Fallout 4 in Betracht gezogen wurde: New York City. Laut Emil Pagliarulo, dem Lead Designer von Fallout 4, stand die Metropole kurzzeitig auf der Liste potenzieller Schauplätze, wurde jedoch zugunsten von Boston verworfen. Doch genau dieses verworfene Konzept könnte nun als Fundament für Fallout 5 dienen – und das mit großem Potenzial.

Warum New York City als Schauplatz ideal wäre

Was macht New York zu einem perfekten Fallout-Setting? New York verkörpert in vielerlei Hinsicht die amerikanische Großstadt schlechthin: historisch bedeutsam, kulturell vielfältig und voller ikonischer Orte. Das passt hervorragend zum Weltbild von Fallout, das stets auf überzeichnete Darstellungen amerikanischer Ideale und Mythen setzt.

Im Vergleich zu Boston oder Washington D.C. bietet New York eine viel größere Bandbreite an visuellen und thematischen Möglichkeiten. Vom zerstörten Times Square über ein mutiertes Bronx-Zoo bis hin zu unterirdischen Gesellschaften in der verlassenen U-Bahn – die Bandbreite ist nahezu unbegrenzt.

Verworfene Ideen aus Fallout 4 neu gedacht

Warum hat Bethesda New York ursprünglich ausgeschlossen? Laut Pagliarulo war der Hauptgrund, dass zur damaligen Zeit viele andere Spiele ebenfalls in New York spielten – darunter die Crysis-Reihe. Man wollte sich abheben und entschied sich deshalb für Boston. Diese Sorge besteht heute kaum noch, denn die Flut an New-York-Shootern ist abgeklungen. Ein Fallout 5 in New York hätte heute eine ganz andere Wirkung.

Die damalige Entscheidung war nachvollziehbar, aber rückblickend könnte sie sich als Glücksfall erweisen. Denn nun steht ein frisches, unverbrauchtes Setting bereit, das Bethesda mit neuen Ideen füllen kann – ohne dass sich der Schauplatz abgenutzt anfühlt.

Fraktionsideen und kulturelle Vielfalt

Welche neuen Fraktionen könnte es in Fallout 5 geben? New York ist ein Schmelztiegel der Kulturen – und genau das könnte sich auch in den Fraktionen widerspiegeln. Die Möglichkeiten für kreative Gruppierungen sind nahezu endlos. Hier einige Beispiele:

Ein Ostküsten-Ableger der Omertas, der im Stil des organisierten Verbrechens agiert

Eine Gang, die sich an den Baseball Furies aus dem Film “The Warriors” orientiert – mit auffälligen Outfits und Baseballschlägern

Ein Unternehmer-Fürst im Stile von Mr. House, der vom verstrahlten Times Square aus herrscht

Diese Fraktionen könnten nicht nur für interessante Kontraste sorgen, sondern auch neue moralische Dilemmata aufwerfen – ein Markenzeichen der Fallout-Reihe.

Ein Blick auf mögliche Schauplätze

Welche Orte in New York eignen sich besonders für Fallout? Die Stadt bietet eine Vielzahl an ikonischen und vielseitig nutzbaren Locations, die Bethesda kreativ verfremden könnte. Hier eine Übersicht denkbarer Schauplätze:

Ort Mögliche Fallout-Version Times Square Sitz einer Fraktion oder Handelszentrum à la New Vegas Central Park Mutanten-Territorium oder geheimes Enklaven-Biolabor Bronx Zoo Heimat gefährlicher, mutierter Tierarten Grand Central Station Unterirdische Stadt oder Fraktionsbasis Brooklyn Bridge Symbolische Verbindung zwischen verfeindeten Regionen

Story-Potenzial und thematische Tiefe

Welche Geschichte könnte Fallout 5 in New York erzählen? Die Erzählung könnte sich stark auf Klassenunterschiede, Machtstrukturen und kulturelle Konflikte stützen. Themen wie Gentrifizierung, mediale Manipulation oder die Rolle von Technologie im Alltag ließen sich hervorragend in ein Fallout-Szenario einweben – besonders in einer Stadt, die nie schläft.

Auch die Nähe zu historischen Ereignissen und Gebäuden (Ellis Island, Wall Street, Ground Zero) könnte dem Spiel emotionale Tiefe verleihen. Mit einem gut geschriebenen Protagonisten und vielschichtigen Nebenfiguren wäre genug Stoff für eine epische Fallout-Erzählung vorhanden.

Warten auf eine Ankündigung

Wann wird Fallout 5 endlich angekündigt? Aktuell gibt es keine offizielle Bestätigung von Bethesda. Das Studio arbeitet derzeit noch an The Elder Scrolls 6, das voraussichtlich frühestens 2026 erscheint. Fallout 5 dürfte also noch einige Jahre entfernt sein. Dennoch ist es gut möglich, dass New York als Schauplatz intern längst diskutiert wird – gerade jetzt, wo die Fallout-Serie auf Prime Video neue Aufmerksamkeit auf das Franchise lenkt.

Die Entwicklung eines Spiels dieser Größenordnung dauert Jahre, aber die Vorstellung eines verstrahlten Big Apple dürfte die Fantasie vieler Fans bereits beflügelt haben.

