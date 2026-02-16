Fallout 5 hat grünes Licht – warum Fans trotzdem mit langer Wartezeit rechnen

Fallout ist gerade so präsent wie lange nicht mehr, und das liegt vor allem an Staffel 2 der Prime-Video-Serie, die dem Franchise einen echten Hype-Schub verpasst hat. Umso härter trifft viele Fans eine Nachricht, die auf dem Papier eigentlich nur gut sein sollte: Im Juli 2025 wurde bestätigt, dass Fallout 5 komplett grünes Licht bekommen hat. Nur fühlt sich dieses Update für viele nicht wie ein Startsignal an, sondern wie eine Erinnerung daran, wie weit der nächste große Wasteland-Trip noch entfernt sein könnte.

Genau dieses seltsame Vakuum ist aktuell überall spürbar. Statt Euphorie über ein neues Rollenspiel von Bethesda macht sich eher das Gefühl breit, dass wir gerade erst am Anfang einer extrem langen Wartezeit stehen, obwohl Fallout 4 bereits 2015 erschienen ist.

Warum das Greenlight eher ernüchtert als begeistert

Warum fühlen sich viele Fans nach der Fallout-5-Bestätigung leer? Weil ein Greenlight eben nicht heißt, dass das Spiel bald kommt, sondern dass es offiziell losgehen kann. Viele hatten angenommen, dass Fallout 5 längst weiter wäre, gerade mit Blick auf die Zeit seit Fallout 4. Wenn dann plötzlich klar wird, dass die große Maschine erst jetzt wirklich ins Rollen kommt, kippt Vorfreude schnell in Ernüchterung.

Dazu kommt: In der Community wird weniger über Inhalte spekuliert, sondern vor allem über das Warten selbst. In Diskussionen auf Reddit wurde die Bestätigung deshalb häufig direkt mit einer einzigen Frage verknüpft: Wie viele Jahre sind es diesmal noch?

Das Problem ist nicht Fallout 5 an sich, sondern das, was diese Meldung indirekt bedeutet. Statt Teaser, Release-Zeitraum oder ersten Details bleibt am Ende nur ein formales Update, das eher Distanz schafft als Nähe.

AAA-Rollenspiele dauern länger als je zuvor

Wie lange könnte es bis zum Release von Fallout 5 dauern? Moderne AAA-RPGs sind riesige Projekte, und selbst große Teams brauchen heute deutlich länger, um eine offene Welt in der erwarteten Qualität abzuliefern. Viele Fans ziehen dabei einen naheliegenden Vergleich innerhalb von Bethesda: The Elder Scrolls VI wurde bereits 2018 auf der damaligen E3 angekündigt, seitdem ist es auffällig still geblieben.

Wenn sich dieses Muster wiederholt, ist die Sorge nachvollziehbar, dass Fallout 5 erst sehr spät in diesem Jahrzehnt greifbar wird oder sogar darüber hinaus rutscht. Und für ein Franchise, das gerade dank der Serie eine breite Welle neuer und alter Fans zusammenbringt, fühlt sich ein so weit entfernter Horizont schlicht nicht nach Aufbruch an.

Das ist auch der Kern der Enttäuschung: Nicht die Existenz des Spiels wird angezweifelt, sondern die emotionale Bindung leidet, wenn zwischen Ankündigung und Handfestem eine gefühlte Ewigkeit liegt.

Die Serie ist ein Hype-Booster, aber kein Ersatz für ein neues Spiel

Welche Rolle spielt die Fallout-Serie für die Erwartungen an Fallout 5? Die Prime-Video-Adaption ist ein Volltreffer, weil sie Fanservice und eigene Ideen sauber ausbalanciert und gleichzeitig viele Neulinge überhaupt erst ins Universum gezogen hat. Diese Art von Rückenwind ist selten, und sie schreit förmlich nach einem passenden Spiele-Momentum.

Allerdings löst selbst eine erfolgreiche Serie das Grundproblem nicht: Sie kann die Wartezeit überbrücken, aber sie ersetzt kein neues Hauptspiel. Selbst wenn die Show noch mehrere Staffeln läuft, ist das für viele eher Begleitprogramm als die nächste große Interaktion mit der Welt, die Fallout als Spielereihe ausmacht.

Und genau hier entsteht die unangenehme Diskrepanz: Das Franchise wirkt heißer denn je, während Fallout 5 gleichzeitig wie ein Projekt am Ende eines sehr langen Tunnels wirkt.

Was Bethesda jetzt tun müsste, um die Lücke zu schließen

Wie kann Bethesda die Fallout-Popularität in den nächsten Jahren nutzen? Wenn ein riesiges Rollenspiel noch Jahre entfernt ist, brauchen Fans trotzdem etwas, das den Funken am Leben hält. Das kann vieles sein, ohne Fallout 5 künstlich zu hetzen: klarere Updates in größeren Abständen, mehr Einblicke in die Richtung des Projekts oder auch kleinere Veröffentlichungen im Fallout-Kosmos, die nicht denselben Mammut-Anspruch wie ein neues Hauptspiel haben.

Wichtig wäre vor allem, dass Fallout nicht nur in der Serienwelt weiterlebt, sondern auch spielerisch sichtbar bleibt. Denn je länger das Schweigen dauert, desto mehr wird aus Vorfreude ein stumpfes Warten und genau das beschreibt dieses leere Gefühl gerade ziemlich gut.

Wie geht es euch mit dem Fallout-5-Greenlight: Macht euch die Bestätigung Hoffnung, oder fühlt es sich für euch auch eher nach einer sehr langen Wartezeit an? Schreibt es gern in die Kommentare.