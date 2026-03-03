Xbox Game Pass im März 2026 – diese fünf neuen Spiele sind bestätigt

Microsoft hat das März-Line-up 2026 für den Xbox Game Pass offiziell bestätigt und bringt in den nächsten Wochen fünf weitere Titel in den Abo-Katalog. Wie gewohnt sollen die Neuzugänge je nach Spiel entweder auf Konsole, PC oder zusätzlich über Cloud Gaming spielbar sein, sofern ihr Game Pass Ultimate nutzt.

Der Game Pass bleibt dabei seinem Prinzip treu: Eine rotierende Bibliothek mit Spielen, die ihr herunterladen und spielen könnt, solange euer Abo aktiv ist. Zusätzlich gibt es für viele Titel im Katalog Vergünstigungen auf Käufe und ausgewählte DLCs.

Die fünf Neuzugänge im März 2026

Welche fünf neuen Spiele kommen im März 2026 in den Xbox Game Pass? Microsoft hat für März 2026 fünf Neuzugänge angekündigt, die das Angebot quer durch verschiedene Genres verstärken sollen. Damit ist sowohl für Solo-Fans als auch für Koop-Runden und längere Wochenend-Sessions Nachschub gesichert.

Hier ist die offiziell angekündigte Liste der fünf neuen Game-Pass-Spiele für März 2026 in der Übersicht:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Spiel 1

Spiel 2

Spiel 3

Spiel 4

Spiel 5

Welche dieser Titel direkt zum Start in mehreren Game-Pass-Stufen landet oder ob einzelne Spiele nur für Game Pass Ultimate verfügbar sind, hängt wie üblich von der jeweiligen Veröffentlichung und den Plattformangaben im Ankündigungs-Post ab.

Was das Update für Abonnenten in Deutschland bedeutet

Für wen lohnt sich der Xbox Game Pass im März 2026 besonders? Mit fünf frischen Spielen in einem Monat richtet sich das Update vor allem an alle, die regelmäßig Neues ausprobieren und Wert auf Vielfalt legen. Gerade wenn ihr auf PC und Konsole unterwegs seid oder häufig Cloud Gaming nutzt, profitieren Ultimate-Abonnenten traditionell am stärksten vom breiten Zugriff.

Der Xbox Game Pass ist dabei in mehreren Varianten verfügbar, darunter die getrennten Angebote für Konsole und PC sowie das Kombi-Paket Game Pass Ultimate. Letzteres beinhaltet zusätzlich Cloud Gaming und weitere Vorteile im Xbox-Ökosystem.

Einordnung im Game-Pass-Modell

Wie funktionieren Neuerscheinungen und die rotierende Bibliothek beim Game Pass? Grundsätzlich gilt: Spiele bleiben im Game Pass, solange sie Teil der rotierenden Bibliothek sind und ihr ein aktives Abo habt. Wenn Titel später wieder aus dem Katalog herausrotieren, könnt ihr sie in der Regel mit Game-Pass-Rabatt kaufen, um euren Spielstand dauerhaft zu behalten.

Gerade bei größeren Updates wie dem März-Paket lohnt es sich deshalb, die eigene Wunschliste im Blick zu behalten und Favoriten rechtzeitig zu starten oder gegebenenfalls vergünstigt zu sichern.

Welche der fünf neuen März-Spiele 2026 reizt euch am meisten, und welches Genre würdet ihr euch als nächstes im Game Pass wünschen? Schreibt es gern in die Kommentare.