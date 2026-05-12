The Witcher 4: CD Projekt holt weiteren Kingdom Come: Deliverance 2-Entwickler ins Team

Für The Witcher 4 baut CD Projekt Red offenbar weiter gezielt ein Team aus erfahrenen Open-World- und Rollenspiel-Experten auf. Jetzt wechselt mit Zdeněk Glatz ein weiterer Entwickler von Kingdom Come: Deliverance 2 zum polnischen Studio.

Der bisherige Writer und Lead Level Designer von Warhorse Studios arbeitet künftig als „Senior Open-World Designer“ an The Witcher 4. Damit setzt CD Projekt Red seinen Kurs fort, gezielt Talente hinter modernen Rollenspiel-Hits für das nächste Witcher-Abenteuer einzusammeln.

Kingdom Come: Deliverance 2-Designer arbeitet jetzt an The Witcher 4

Laut den aktuellen Angaben auf LinkedIn ist Zdeněk Glatz seit Mai 2026 Teil von CD Projekt Red. Zuvor war er maßgeblich an beiden Kingdom Come: Deliverance-Spielen beteiligt und arbeitete dort unter anderem als Writer und Level Designer.

Gerade bei Kingdom Come: Deliverance 2 wurde die offene Spielwelt von vielen Spielern und Kritikern besonders gelobt. Vor allem die glaubwürdige Weltgestaltung, dynamische Quests und das starke Gefühl für Immersion gelten als große Stärken des Rollenspiels.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Genau diese Erfahrung dürfte nun auch bei The Witcher 4 gefragt sein. CD Projekt Red hat bereits mehrfach betont, dass man die offene Welt des neuen Witchers interaktiver und lebendiger gestalten möchte als je zuvor.

Nicht der erste Wechsel von Warhorse zu CD Projekt Red

Interessant ist dabei vor allem: Es handelt sich bereits um den zweiten bekannten Wechsel von Warhorse Studios zu CD Projekt Red in kurzer Zeit.

Bereits zuvor hatte CDPR den ehemaligen Kingdom Come-Designer Karel Kolmann verpflichtet. Dieser arbeitet mittlerweile als Quest Designer an The Witcher 4, das erstmals Ciri als Hauptfigur in den Mittelpunkt stellen soll.

Damit wird immer deutlicher, dass CD Projekt Red gezielt Entwickler mit Erfahrung in komplexen Rollenspielsystemen und glaubwürdigen Open Worlds an Bord holt.

CD Projekt Red setzt auf erfahrene RPG-Entwickler

Rund um The Witcher 4 kursieren derzeit ohnehin enorme Erwartungen. Das Rollenspiel gilt als bislang ambitioniertestes Projekt von CD Projekt Red. Berichten zufolge soll das Budget bei rund 800 Millionen US-Dollar liegen.

Zusätzlich arbeitet das Studio mit neuer Technologie auf Basis der Unreal Engine 5 und möchte die Open World deutlich dynamischer gestalten als noch bei The Witcher 3: Wild Hunt.

In den vergangenen Monaten wurde bereits bekannt, dass CD Projekt Red weitere erfahrene Entwickler aus bekannten RPG-Studios verpflichtet hat. Unter anderem sollen auch Talente mit Erfahrung an Spielen wie Mass Effect oder Clair Obscur: Expedition 33 beteiligt sein.

Kingdom Come: Deliverance 2 als mögliche Inspiration?

Dass CD Projekt Red gezielt Entwickler von Kingdom Come: Deliverance 2 verpflichtet, dürfte viele RPG-Fans besonders aufmerksam machen.

Denn Warhorse Studios bewies mit dem Mittelalter-Rollenspiel vor allem, wie glaubwürdige Welten, starke Queststrukturen und immersive Spielmechaniken moderne Open Worlds aufwerten können. Gerade diese Elemente wünschen sich viele Fans auch für The Witcher 4.

Ob das neue Witcher-Abenteuer letztlich an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen kann, bleibt zwar noch abzuwarten. Die aktuelle Personalstrategie zeigt aber klar, dass CD Projekt Red für das Projekt offenbar nichts dem Zufall überlassen möchte.