Karel Kolmann verstärkt The Witcher 4-Entwicklungsteam: Ciri im Fokus

CD Projekt Red hat kürzlich Karel Kolmann, einen erfahrenen Entwickler von Warhorse Studios, in das Team von The Witcher 4 aufgenommen. Kolmann bringt seine Expertise aus dem erfolgreichen Projekt Kingdom Come: Deliverance 2 mit, an dem er in den letzten acht Jahren maßgeblich beteiligt war. Diese Verstärkung kommt genau zu einem Zeitpunkt, in dem die Entwicklung von The Witcher 4 in vollem Gange ist.

Ein Blick auf Kingdom Come: Deliverance 2

Was macht Kingdom Come: Deliverance 2 besonders? Dieses Rollenspiel, das Anfang 2025 veröffentlicht wurde, ist bekannt für seine realistische Darstellung des mittelalterlichen Lebens im Königreich Böhmen. Es bietet eine offene Spielwelt, die doppelt so groß ist wie im Vorgänger. Spieler können die Welt frei erkunden und auf ein komplexes System treffen, bei dem Nicht-Spieler-Charaktere auf die Handlungen des Spielers reagieren.

Das Spiel führt neue Fähigkeiten ein und ermöglicht dem Spieler, durch geschickte Dialogführung und Handlungen Einfluss auf die Spielwelt zu nehmen. Kingdom Come: Deliverance 2 hat in den ersten Wochen nach seiner Veröffentlichung bereits zwei Millionen Exemplare verkauft und wurde von Kritikern positiv aufgenommen.

Die Entwicklung von The Witcher 4

Warum ist Ciri die Hauptfigur in The Witcher 4? Anders als in den vorherigen Teilen der Serie steht in The Witcher 4 nicht Geralt von Riva, sondern seine Adoptivtochter Ciri im Mittelpunkt. Diese Entscheidung wurde von den Entwicklern als „logische Wahl“ bezeichnet, da Ciri eine zentrale Rolle in der Geschichte der Serie spielt. Das Spiel soll sowohl für neue Spieler als auch für Veteranen der Serie zugänglich sein.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

The Witcher 4 befindet sich seit März 2022 in Entwicklung, als CD Projekt Red das Projekt offiziell ankündigte. Interessanterweise hat der Entwickler sein Produktionsverfahren überarbeitet, um kohärentere Designs zu fördern und die Entwicklungseffizienz zu steigern. Das Spiel wird auf der Unreal Engine 5 entwickelt, was den Entwicklern neue Möglichkeiten der Spielgestaltung eröffnet.

Die Rolle von Karel Kolmann

Welche Erfahrungen bringt Kolmann mit? Karel Kolmann, der kürzlich als leitender Spieledesigner zu The Witcher 4 wechselte, bringt eine Fülle von Erfahrungen aus seiner Arbeit an Kingdom Come: Deliverance 2 mit. Dort war er unter anderem für die Gestaltung des Hardcore-Modus und die Entwicklung des Kriminalitätssystems verantwortlich. Diese Systeme könnten für die Entwicklung von The Witcher 4 von großem Nutzen sein, insbesondere in Bezug auf die Komplexität der Quests und die Interaktionen mit NPCs.

Kolmanns Wechsel zu CD Projekt Red zeigt, dass das Unternehmen weiterhin nach erfahrenen Talenten sucht, um die Qualität von The Witcher 4 zu gewährleisten. Mit über einem Dutzend leitender Quest-Designer könnte die Anzahl und Komplexität der Quests in The Witcher 4 vergleichbar mit früheren Titeln sein, wenn nicht sogar höher.

Fazit und Ausblick

Wann können wir mit The Witcher 4 rechnen? Obwohl es noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt, schätzen Brancheninsider, dass The Witcher 4 zwischen 2027 und 2028 erscheinen könnte. Die kontinuierliche Erweiterung des Entwicklungsteams und der Einsatz von modernster Technologie deuten darauf hin, dass CD Projekt Red bestrebt ist, ein beeindruckendes Spielerlebnis zu bieten.

Die Erwartungen an The Witcher 4 sind hoch, insbesondere nach dem Erfolg von The Witcher 3 und den Lehren aus der Entwicklung von Cyberpunk 2077. Mit Ciri als Protagonistin und einem erfahrenen Team hinter den Kulissen könnte dieses Spiel das nächste große Highlight für RPG-Fans werden.

Was denkst du über die neuesten Entwicklungen bei The Witcher 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!