The Witcher 4 zeigt Pferd Kelpie mit realistischer Animation in Unreal Engine 5

In der Welt der Videospiele gibt es viele ikonische Pferde, von Shadowmere in The Elder Scrolls bis zu Epona in The Legend of Zelda. Doch in Sachen Realismus und Vielfalt hat die Red Dead Redemption-Reihe stets Maßstäbe gesetzt. Red Dead Redemption 2 bietet 19 echte Pferderassen, von den muskulösen Shires bis zu den eleganten Arabern, mit Statistiken, die sich je nach Verwendungszweck unterscheiden: sei es für den Krieg, die Arbeit, das Rennen oder das tägliche Reiten.

Die Pferde in Red Dead Redemption 2 zeichnen sich durch ihre verschiedenen Designs aus, wobei Zug- und Kriegspferde über ausgeprägte Muskeln verfügen, während Rennpferde schlanker sind. Viele Rassen kommen in mehreren Fellfarben, von denen einige seltener sind als andere, was den Spielern eine Herausforderung bietet, bestimmte Färbungen zu erwerben.

Die neue Ära der Pferdedarstellung in The Witcher 4

Wie hebt sich Kelpie in The Witcher 4 ab? Die jüngste Tech-Demo von The Witcher 4 hat das Potenzial, Red Dead Redemption 2 vom Thron der besten Pferdedarstellung zu stoßen. Im Mittelpunkt steht Kelpie, Ciri’s Pferd, das im Unreal Engine 5 mit detaillierten Muskelbewegungen und fließenden Gangarten dargestellt wird. CD Projekt RED hat sich das Ziel gesetzt, einen neuen Standard für die Darstellung von Pferden in Videospielen zu setzen, indem sie nahtlose Bewegungsübereinstimmung und flüssige Bewegungen bieten.

In der Tech-Demo von The Witcher 4, die auf dem Unreal Fest 2025 präsentiert wurde, wurde Kelpie als eine schwarze Stute mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit, Ausdauer und anderen übernatürlichen Fähigkeiten vorgestellt. Diese Fähigkeiten wurden erstmals in Andrzej Sapkowskis Roman „Der Schwalbenturm“ eingeführt, und Kelpie ist seitdem Ciri’s treue Begleiterin auf ihren Reisen.

Realismus und Technik vereint

Was macht die Darstellung von Kelpie so beeindruckend? Die Verwendung von Unreal Engine 5 erlaubt es CD Projekt RED, Kelpies Körper und Bewegungen realistischer und flüssiger als die von Plötze, Geralts Pferd in den vorherigen Witcher-Spielen, zu animieren. Während der Tech-Demo erklärten Vertreter von CD Projekt RED, dass das Reiten von Kelpie so gestaltet ist, dass es sich nahtlos und unterhaltsam anfühlt, als wären sie und Ciri eine Einheit.

Kelpies Bewegungen sind realistisch, mit Muskeln, die bei jedem Schritt pulsieren und sich dehnen. Die Tech-Demo zeigt mehrere Gangarten, darunter einen mittleren Trab, einen sanften Galopp und einen rollenden Galopp, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber den ein oder zwei Gangarten ist, die die meisten Videospielpferde haben.

Vielfalt der Reitmöglichkeiten

Könnte es in The Witcher 4 mehr als nur Kelpie geben? Obwohl noch nicht bestätigt ist, ob Kelpie das einzige Pferd ist, das Ciri in The Witcher 4 reiten kann, deutet die Geschichte darauf hin, dass es möglicherweise andere Pferde gibt, die sie während bestimmter Quests und Ereignisse ausprobieren kann. In „The Witcher 3: Wild Hunt“ war Geralt nicht auf ein einziges „Plötze“ beschränkt, sondern konnte auch einen schwarzen Hengst und sogar ein Einhorn während einer denkwürdigen Quest in „Blood and Wine“ ausprobieren.

Auch wenn The Witcher 4 wahrscheinlich nicht die gleiche Vielfalt an Reittieren wie Red Dead Redemption 2 bieten wird, scheint es dennoch, dass es das neue Goldstandard in der Darstellung von Pferden werden könnte. Mehrere kommende Spiele, darunter „Ghost of Yotei“, werden ebenfalls Pferde vorstellen, was hoffen lässt, dass The Witcher 4 nur der Beginn einer neuen Welle von realistischen, detaillierten Pferden in Videospielen sein wird.

Technische Daten und Features

Ein genaues Bild der beeindruckenden Features von The Witcher 4 und Red Dead Redemption 2 lässt sich am besten in Form einer Tabelle darstellen:

Spiel Besondere Merkmale The Witcher 4 Kelpie mit detaillierten Muskelbewegungen, mehreren Gangarten, Unreal Engine 5 Red Dead Redemption 2 19 Pferderassen, realistische Statistiken, mehrere Fellfarben

Was denkst du über die Pferdedarstellung in The Witcher 4 im Vergleich zu Red Dead Redemption 2? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!