The Witcher 4 – Inspiration durch Kingdom Come 2 und Neuerungen mit Ciri als Heldin

Die Vorfreude auf The Witcher 4 ist groß, und CD Projekt Red scheint sich von dem kürzlich erschienenen Kingdom Come: Deliverance 2 inspirieren zu lassen. Kingdom Come: Deliverance 2 hat mit seinen immersiven Elementen und der Freiheit, die es den Spielern bietet, neue Maßstäbe gesetzt. Diese Ansätze scheinen auch bei der Entwicklung von The Witcher 4 Berücksichtigung zu finden.

Die Inspiration von Kingdom Come: Deliverance 2

Warum zieht CD Projekt Red Inspiration aus Kingdom Come: Deliverance 2? Bei einem Gespräch mit PC Gamer äußerte CD Projekt Red seine Bewunderung für die Immersion und die Entscheidungsfreiheit, die Kingdom Come: Deliverance 2 den Spielern bietet. Adam Badowski, Co-CEO von CD Projekt Red, erklärte, dass sie den Trend der Simulation und der Spielerfreiheit verfolgen möchten, ohne dabei ihren eigenen Stil zu verlieren.

Das Entwicklerteam von CD Projekt Red betont, dass sie die Herausforderung annehmen wollen, eine offene Welt mit einer fesselnden Erzählweise zu verbinden, ähnlich wie es bereits in The Witcher 3: Wild Hunt der Fall war. Dabei legen sie Wert darauf, tiefgründige und gut motivierte Charaktere zu schaffen.

Der Einfluss von Baldur’s Gate 3

Wie beeinflusst Baldur’s Gate 3 die Entwicklung von The Witcher 4? Während CD Projekt Red großen Respekt vor Baldur’s Gate 3 hat, planen sie nicht, dessen Gameplay-Stil direkt zu übernehmen. Der Unterschied in der Spielmechanik – Baldur’s Gate 3 ist ein rundenbasiertes RPG – macht eine direkte Übernahme der Elemente unwahrscheinlich. Dennoch lassen sie sich von der Art inspirieren, wie Charaktere mit der Welt interagieren können.

Das Team von CD Projekt Red möchte die Spielerfahrung weiterentwickeln, indem sie mehr narrative Entscheidungen und flexible Gameplay-Optionen bieten. Diese Überlegungen stammen aus ihren Erfahrungen mit Cyberpunk 2077 und sollen die Kohärenz zwischen Hauptstory, Nebenquests und offenen Weltaktivitäten verbessern.

Technische Fortschritte und Veröffentlichung

Welche technischen Neuerungen bringt The Witcher 4? The Witcher 4 wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt, was eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen REDengine darstellt. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die grafische Leistung und die Flexibilität bei der Erstellung der Spielwelt zu verbessern.

Während der State of Unreal-Präsentation im Juni 2025 wurde ein Tech-Demo gezeigt, die auf der PlayStation 5 lief und die Kovir-Region auf dem Kontinent der Hexer als Schauplatz des Spiels bestätigte. Laut Piotr Nielubowicz, dem Finanzchef von CD Projekt, wird das Spiel nicht vor 2026 veröffentlicht werden.

Die Rolle von Ciri in The Witcher 4

Wer wird die Hauptfigur in The Witcher 4 sein? Anders als in der ursprünglichen Trilogie, in der Geralt von Riva die Hauptfigur war, wird in The Witcher 4 seine Adoptivtochter Ciri im Mittelpunkt stehen. Die Entwickler sehen Ciri als den „sehr organischen, logischen“ Protagonisten, der eine neue Geschichte im Witcher-Universum erzählt.

Die Entscheidung, Ciri als Hauptfigur zu wählen, ermöglicht es den Entwicklern, eine neue Perspektive und frische Erzählmöglichkeiten zu erkunden, während sie gleichzeitig die etablierte Welt und den Kanon respektieren. Ciri wird als angehende Hexerin dargestellt, die bereit ist, ihre eigene Geschichte zu schreiben.

