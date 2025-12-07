Felix Pedulla verstärkt Witcher 4-Team als Senior Cinematic Designer

CD Projekt RED hat sich für die Entwicklung von The Witcher 4 hochkarätige Verstärkung geholt: Felix Pedulla, ehemaliger Senior Cinematic Artist bei Baldur’s Gate 3, ist nun offiziell Teil des Teams. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Inszenierung von Zwischensequenzen wird er künftig als Senior Cinematic Designer die visuelle Erzählweise im kommenden Witcher-Abenteuer prägen.

Pedulla selbst beschreibt den Wechsel als einen symbolischen Schritt: „Zeit, meine Baldur’s Gate-Würfel gegen polnischen Stahl zu tauschen“, schrieb er auf LinkedIn. Nach sechs Jahren bei Larian Studios bringt er nicht nur technische Expertise, sondern auch ein feines Gespür für narrative Inszenierung mit – ein Bereich, in dem Baldur’s Gate 3 besonders brillierte.

Wer ist Felix Pedulla?

Was macht Pedulla zur Schlüsselfigur für The Witcher 4? Als Senior Cinematic Artist war Pedulla maßgeblich an der Inszenierung der aufwendig gestalteten Cutscenes in Baldur’s Gate 3 beteiligt. Diese waren ein zentrales Element für die emotionale Tiefe des Spiels und halfen dabei, die komplexen Entscheidungen und Charakterentwicklungen lebendig und nachvollziehbar zu machen.

Sein Wechsel zu CD Projekt RED fällt in eine Phase, in der The Witcher 4 in die heiße Produktionsphase übergegangen ist. Seit Ende 2024 befindet sich das Spiel in voller Entwicklung. Die Verpflichtung von erfahrenen Entwicklern wie Pedulla unterstreicht den Anspruch des Studios, mit The Witcher 4 neue Maßstäbe im Rollenspiel-Genre zu setzen.

Was bisher zu The Witcher 4 bekannt ist

Wie weit ist die Entwicklung von The Witcher 4? CD Projekt RED kündigte das Spiel bereits im März 2022 an und bestätigte im Dezember 2024 mit einem ersten Cinematic Trailer, dass es sich um den Auftakt einer neuen Trilogie handelt. Seit November 2024 befindet sich das Projekt in voller Produktion. Aktuell arbeiten 447 Mitarbeiter an dem Titel, unterstützt wird das Team teilweise vom Studio Fool’s Theory.

Wer ist die Hauptfigur? The Witcher 4 wird nicht mehr Geralt von Riva, sondern seine Ziehtochter Ciri in den Mittelpunkt stellen. Spieler dürfen sich also auf eine neue Perspektive freuen, denn Ciri ist zwar bereits aus The Witcher 3 bekannt, übernimmt aber nun erstmals die Hauptrolle.

Neue Technik, neue Ambitionen

Wie verändert sich das Gameplay? The Witcher 4 wird auf der Unreal Engine 5 entwickelt. Ziel ist es, mehr narrative Entscheidungen, größere Freiheit bei Builds und Kampftaktiken und eine deutlich bessere Verbindung zwischen Hauptquest, Nebenmissionen und Open-World-Aktivitäten zu ermöglichen. Dabei fließen auch Erfahrungen aus Cyberpunk 2077 in die Entwicklung mit ein.

Welche neuen Spielorte gibt es? Eine besondere Neuerung ist die Einführung der Region Kovir, die bislang nur in der Buchvorlage und in Gesprächen in den Spielen erwähnt wurde. Diese und weitere neue Gebiete sollen Ciri eine eigene Identität als Hexerin geben – losgelöst von Geralts Schatten.

Ein Team aus RPG-Experten

Warum setzt CD Projekt RED auf externe Talente? Neben Pedulla wurde bereits im Vormonat ein Senior Quest Designer von Kingdom Come: Deliverance 2 ins Team geholt. CDPR rekrutiert gezielt Entwickler mit Erfahrung in modernen, narrativ starken Rollenspielen. Diese Strategie deutet darauf hin, dass das Studio eine neue Qualitätsebene im Storytelling erreichen will.

Felix Pedulla – Senior Cinematic Designer (ehemals Larian Studios)

Senior Quest Designer – zuvor bei Kingdom Come: Deliverance 2

Zusätzliche Unterstützung – Fool’s Theory (Remake von The Witcher 1)

Ein Blick auf das große Ganze

Wann erscheint The Witcher 4? Ein konkreter Releasetermin steht noch aus. Bei den Game Awards 2025 wird The Witcher 4 keine neue Präsentation erhalten. CDPR plant jedoch eine neue Witcher-Trilogie innerhalb von sechs Jahren. Das deutet auf einen engen Zeitplan hin, bei dem der erste Teil frühestens 2026 erscheinen könnte.

Die Verpflichtung von Felix Pedulla ist dabei ein klares Signal: Die Messlatte für Erzählung und Inszenierung liegt hoch. Wer Baldur’s Gate 3 gespielt hat, weiß, was für eine emotionale Tiefe durch Cutscenes möglich ist – und genau diese Qualität soll nun auch Ciri auf ihrer Reise begleiten.

Die Erwartungen an ein neues Meisterwerk

Warum sind die Fans so gespannt auf The Witcher 4? Nach dem Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt und der starken Erzählleistung in Baldur’s Gate 3 könnte The Witcher 4 das nächste große Rollenspiel-Meisterwerk werden. Die Kombination aus neuer Technik, einer frischen Hauptfigur und einem erfahrenen Entwicklerteam macht Hoffnung auf ein Spiel, das sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger gleichermaßen abholen wird.

