Battlefield 6 verbessert Nahkampf und Jet-Kämpfe im neuen Update merklich

Battlefield 6 hat am 20. Januar 2026 ein umfangreiches Update erhalten, das zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringt. Die neue Version 1.1.3.5 ist ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Während das Update keine neuen Inhalte bietet, wurden viele zentrale Gameplay-Elemente überarbeitet, um das Spielgefühl merklich zu verbessern.

Das Update erscheint im Vorfeld von Season 2, die ursprünglich am 20. Januar starten sollte, nun jedoch auf den 17. Februar 2026 verschoben wurde. Entwickler Battlefield Studios begründet dies mit dem Wunsch, auf das Feedback der Community einzugehen und zusätzliche Feinarbeiten vorzunehmen. Als Ausgleich wird Season 1 verlängert – inklusive neuer wöchentlicher Herausforderungen, einem Bonuspfad und einer Fortsetzung des Battle Passes.

Die wichtigsten Verbesserungen des Updates

Was wurde am Gameplay konkret verändert? Ein Schwerpunkt des Patches liegt auf der Optimierung des Nahkampfs. Messer- und Vorschlaghammer-Angriffe reagieren nun schneller und unterbrechen das Sprinten nur noch bis zum Trefferzeitpunkt. Auch die Schadenskonsistenz wurde verbessert.

Jet-Kämpfe wurden neu ausbalanciert: Die Effektivität der Bordkanonen gegen andere Luftfahrzeuge wurde reduziert, was Luftduelle fairer gestalten soll. Fahrzeuge explodieren zudem nicht mehr, wenn Feinde auf ihnen liegen und ein Takedown ausgeführt wird.

Waffen, Gadgets und Balance-Änderungen

Wie wurden Waffen und Ausrüstungen angepasst? Die Entwickler haben zahlreiche Fehler bei Waffen-Stats und deren Verhalten behoben. So wurde z. B. das Zielen mit dem RPKM-Eisenvisier korrigiert, das zuvor zu tief schoss. Auch die Bipod-Funktion reagiert nun korrekt auf Eingaben, abhängig vom Steuerungsschema.

Gadgets wie der Sniper-Köder oder die Drohne GDPIS wurden korrigiert, sodass sie sich realistischer verhalten. Auch visuelle Effekte wie das Mündungsfeuer bei Schalldämpfern wurden überarbeitet, um eine bessere Immersion zu bieten.

Neuerungen bei UI und Spielerlebnis

Welche Verbesserungen gibt es bei Benutzeroberfläche und HUD? Die Sichtbarkeit der Rüstung, Zielmarkierungen und Menüs wurde verbessert. Spieler können jetzt auch die Farbe ihres Fadenkreuzes individuell anpassen – auch für Thermalsichtgeräte.

Fehler bei der Navigation im Hauptmenü oder bei Waffenstatistiken wurden ebenfalls behoben. Zusätzlich wurde das Beleuchtungssystem im Front-End überarbeitet, wodurch Soldatenmodelle im Menü nun besser dargestellt werden.

Battle Royale und Gauntlet profitieren ebenfalls

Welche Änderungen betreffen REDSEC und andere Spielmodi? Auch der Battle-Royale-Modus REDSEC wurde überarbeitet. So wurden Inkonsistenzen bei der Bewegung nach Landungen und Fehler bei der Anzeige von Symbolen im Loot-Feed behoben.

Im Gauntlet-Modus wurden Fehler beim Drohnenverhalten und bei der Anzeige der Rüstungsleiste nach Loadout-Wechseln beseitigt. Diese Anpassungen sollen die Stabilität und Übersichtlichkeit in dynamischen Spielsituationen verbessern.

Entwickler reagieren auf Kritik der Community

Wie geht Battlefield Studios mit dem Spielerschwund um? Trotz eines starken Starts mit über 747.000 gleichzeitigen Steam-Spielern hat Battlefield 6 laut aktuellen Zahlen rund 89 % seiner aktiven Nutzer verloren. Derzeit spielen täglich noch etwa 70.000 bis 80.000 Personen.

Battlefield Studios zeigt sich bemüht, diesen Trend zu stoppen. Neben dem Update wurde auch das Belohnungssystem überarbeitet: Spieler, die den BF Pro Bonuspfad nicht abschließen konnten, erhalten die entsprechenden Belohnungen automatisch über ihr Ingame-Postfach.

Ausblick auf Season 2 und die Zukunft

Was erwartet dich in den kommenden Wochen? Die Verschiebung von Season 2 auf den 17. Februar 2026 bietet dem Studio mehr Zeit, um Inhalte zu verfeinern. Die zusätzliche Nutzung von Battlefield Labs soll künftig dazu dienen, neue Features vorab mit der Community zu testen.

Battlefield 6 bleibt damit trotz Spielerschwund ein ambitionierter Titel. Mit einem Budget von über 400 Millionen Euro und einer packenden Story rund um Konflikte zwischen NATO und der Söldnerorganisation Pax Armata bietet der Shooter sowohl erzählerische Tiefe als auch taktisch anspruchsvolles Gameplay.

Wie findest du das neueste Update? Reicht es aus, um dich zurück ins Spiel zu holen? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!