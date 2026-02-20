Steam-Gratis-Spiel bis 24. Februar 2026 sichern – so geht der Claim

Steam verteilt wieder ein Spiel gratis, und diesmal geht es um einen Platformer aus dem Jahr 2020. Wer das Angebot mitnehmen will, sollte sich beeilen: Ihr habt laut Aktion nur bis zum 24. Februar 2026 Zeit, den Titel kostenlos zu eurer Bibliothek hinzuzufügen. Danach ist das Freebie voraussichtlich vorbei und das Spiel wird wieder regulär verkauft.

Wichtig dabei: Wie bei solchen Steam-Aktionen üblich zählt nicht, ob ihr das Spiel direkt installiert. Entscheidend ist, dass ihr es innerhalb des Zeitfensters beansprucht, damit es dauerhaft in eurer Sammlung bleibt.

So funktioniert das Gratis-Angebot auf Steam

Wie bekommt man das kostenlose Steam-Spiel bis zum 24. Februar 2026? Im Normalfall reicht es, die Steam-Store-Seite des betreffenden Spiels aufzurufen und dort den Button zum Hinzufügen zur Bibliothek auszuwählen, während die Aktion aktiv ist. Anschließend taucht der Titel in eurer Bibliothek auf und kann jederzeit heruntergeladen werden.

Wer Steam eher über den Browser nutzt, kann das genauso erledigen. Alternativ klappt es über den Steam-Client auf dem PC. Nach dem Claim lohnt sich ein kurzer Blick in die Bibliothek, um sicherzugehen, dass der Eintrag wirklich vorhanden ist.

Falls ihr Family Sharing nutzt oder mehrere Accounts habt, denkt daran, den Claim auf dem Account durchzuführen, auf dem ihr das Spiel dauerhaft besitzen wollt.

Darum lohnt sich ein Blick auf den 2020er-Platformer

Warum sind kostenlose Platformer-Aktionen auf Steam besonders attraktiv? Platformer sind oft perfekt, um sie zwischendurch zu spielen: kurze Level, schnelle Erfolgserlebnisse und meist ein klarer Fokus auf Bewegung, Timing und präzises Springen. Gerade Spiele aus dem Indie-Umfeld setzen dabei häufig auf kreative Ideen, knackige Herausforderungen oder einen besonderen Grafikstil.

Ein weiterer Pluspunkt: Selbst wenn ihr aktuell keine Zeit habt, ist der Claim in wenigen Sekunden erledigt. So sammelt ihr euch einen kleinen Vorrat an Spielen für später, ohne Geld auszugeben.

Wenn ihr gern Speedruns ausprobiert, neue Bewegungstechniken lernt oder einfach Lust auf klassische Jump-and-Run-Kost habt, sind solche Gratis-Aktionen ein einfacher Weg, um den eigenen Backlog mit etwas Abwechslung zu füllen.

Timing, Frist und was ihr jetzt tun solltet

Bis wann muss der Claim spätestens erfolgen? Die Aktion läuft laut Hinweis bis zum 24. Februar 2026. Am sichersten ist es, nicht bis zur letzten Minute zu warten, weil Aktionen gelegentlich je nach Region oder Tageszeit auslaufen können und ihr den Zeitpunkt sonst knapp verpasst.

Wenn ihr euch einen Reminder setzen wollt, plant den Claim am besten direkt ein, sobald ihr das nächste Mal Steam öffnet. Danach ist der Titel dauerhaft in der Bibliothek, selbst wenn er später wieder zum regulären Preis angeboten wird.

Außerdem lohnt es sich, bei Steam generell ein Auge auf zeitlich begrenzte Gratis-Aktionen zu haben, weil sie oft ohne große Vorwarnung starten und ebenso schnell wieder verschwinden.

Diskussion in der Community

