Crimson Desert: Tresor auf Schloss Arboria – Fundort und Drehscheiben-Kombi

In Schloss Arboria wartet in Crimson Desert ein weiterer Tresor auf euch, der nicht mit einem simplen Code, sondern über ein kleines Mechanikrätsel geknackt wird. Wer gern jede Ecke lootet, sollte sich diesen Safe nicht entgehen lassen, denn die Beute ist mehr als nur ein bisschen Kleingeld.

Der Tresor ist mit Drehscheiben und Schlosszylindern gesichert. Sobald ihr das Prinzip einmal verstanden habt, ist die Lösung schnell erledigt, aber der Weg dorthin ist der entscheidende Teil, weil der Safe ziemlich abseits steht.

Fundort im Untergeschoss von Schloss Arboria

Wo findet ihr den Tresor in Schloss Arboria? Der Tresor steht im Untergeschoss von Schloss Arboria, das nordöstlich von Hernand liegt. Ihr müsst also nicht im Haupttrakt lange suchen, sondern gezielt unter das Schloss.

© Pearl Abyss

Geht unterhalb des Schlosses durch ein Tor, das euch direkt ins Untergeschoss führt. Lauft anschließend geradeaus bis in den hinteren Bereich des Gangs.

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Dort angekommen schaut ihr nach links: In einer Ecke, umgeben von Spinnweben, steht der Tresor relativ unscheinbar. Wenn ihr einfach nur dem geraden Weg folgt und erst am Ende nach links abbiegt, solltet ihr ihn kaum übersehen.

Die richtige Kombination für das Drehscheiben-Rätsel

Wie öffnet ihr den Schloss-Arboria-Tresor? Der Safe nutzt das bekannte Drehscheiben-Prinzip: Ihr müsst die Schlosszylinder so ausrichten, dass sie am Ende sauber in einer Linie stehen. Wer die Tresore beim Hügelanwesen und im Bluemont-Anwesen bereits geöffnet hat, erkennt den Ablauf sofort wieder.

Entscheidend ist die Reihenfolge von links nach rechts und wie oft ihr jede Drehscheibe absenkt. Nutzt dafür die folgende Kombination und arbeitet die Scheiben nacheinander ab.

Erste Drehscheibe: 3-mal absenken Zweite Drehscheibe: 4-mal absenken Dritte Drehscheibe: 5-mal absenken Vierte Drehscheibe: 4-mal absenken Fünfte Drehscheibe: 2-mal absenken

Wenn die Drehscheiben korrekt eingestellt sind, drückt ihr anschließend das Tresorbauteil an der rechten Seite. Betätigt dann die rechte Richtungstaste, um den Mechanismus zu drehen und den Tresor zu öffnen.

Falls sich nichts tut, stimmt in der Regel eine der Absenkungen nicht. Geht die fünf Schritte am besten noch einmal strikt von links nach rechts durch, statt zwischendurch einzelne Scheiben zu korrigieren.

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Belohnung aus dem Tresor und wofür sie gut ist

Welche Beute steckt im Tresor von Schloss Arboria? Im Inneren findet ihr das Ausrüstungshandbuch. Damit könnt ihr direkt im Inventar interagieren, um es zu lesen.

Das Handbuch besteht aus mehreren Seiten und wirkt so, als wäre es für ein weiteres Mysterium im Schloss relevant. Selbst wenn ihr gerade nur auf Ausrüstung und Upgrades aus seid, lohnt es sich also, den Fund nicht einfach abzuhaken, sondern den Inhalt wirklich durchzugehen.

Habt ihr den Schloss-Arboria-Tresor schon geöffnet und ist euch beim Ausrüstungshandbuch etwas aufgefallen, das auf ein größeres Rätsel hindeutet? Schreibt eure Beobachtungen gern in die Kommentare.