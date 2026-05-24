Crimson Desert Update 1.08 bringt Tool-Slot, Teiche und neue Haustiere

Crimson Desert legt schon kurz nach dem Release am 19. März 2026 weiter nach: Update 1.08 ist ab sofort verfügbar und fällt erneut spürbar größer aus. Pearl Abyss liefert damit nicht nur Bugfixes, sondern auch neue Features, die den Alltag im Open-World-Abenteuer deutlich komfortabler machen sollen.

Auffällig ist dabei weiterhin das hohe Patch-Tempo. Statt lange im Voraus eine klassische Roadmap abzuarbeiten, setzt das Studio offenbar stark darauf, Feedback aus der Community aufzunehmen und schnell zu reagieren, wenn bestimmte Systeme oder Inhalte häufiger gewünscht werden.

Neue Features in Update 1.08

Was ist in Crimson Desert Update 1.08 neu? Die größte Komfort-Änderung ist ein neuer Werkzeug-Slot: Tools belegen damit nicht länger den Slot der Zweitwaffe. Der Werkzeugplatz sitzt im Quickslot-Menü direkt unterhalb der Sekundärwaffe und unterstützt mehrere wichtige Alltagshelfer.

Diese Werkzeuge können in den neuen Slot gepackt werden:

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Holzfälleraxt

Hammer

Schaufel

Besen

Sense

Spitzhacke

Fächer

Parallel wurden die Quickslots für Masken und Reife nun in den Rüstung-Tab des Quickslot-Menüs verschoben. Außerdem arbeitet Quick Swap ab sofort so, dass wieder auf das zuvor gezogene Ausrüstungsstück gewechselt wird.

Das zweite große Feature sind neue Teiche auf dem Heulenden Hügel und Pailune Camp. Über eine neue Baumission könnt ihr die Teiche errichten und anschließend Fische aus dem Inventar freilassen oder sie über den Teich-Verwaltungsmodus hinzufügen. Mehrere Fische derselben Art sorgen mit der Zeit für Populationswachstum, wobei die Wachstumsrate je nach Art variiert.

Praktisch ist die Zoom-Funktion im Verwaltungsmodus, mit der sich die registrierten Fische beobachten lassen. Gleichzeitig verlangt das System ein bisschen Management: Überschreitet ihr das Limit des Teichs, können Fische sterben. Legendäre Fische sind davon ausgenommen, bleiben immer erhalten, dürfen aber nur einzeln registriert werden.

Zusätzlich wurden legendäre Fische abgesichert: Sie können nicht mehr verkauft, benutzt oder weggeworfen werden. Bereits zuvor verkaufte, benutzte oder entsorgte legendäre Exemplare wurden zurück ins Inventar gelegt.

Auch bei Begleitern wird es umfangreicher: 20 neue Kleintier-Arten und ein Baby-Wyvern können als Haustiere registriert werden. Der Baby-Wyvern soll in einem späteren Update wachsen und dann als Reittier registrierbar sein. Außerdem lassen sich wilde Wyverns nach dem Unterwerfen temporär als Reittier nutzen.

Dazu kommen weitere Gameplay-Additionen, die vor allem Kampfstile und Optionen erweitern:

Kliff kann jetzt Musketen und Schrotflinten benutzen.

Damiane und Oongka erhalten eine Fähigkeit, die Kliffs Focused Aerial Roll entspricht.

Gefesselte Gesetzlose können jetzt zum Schweigen gebracht werden.

Neue Baupläne erlauben überlegene Äste aus speziellen Baumästen und Ästen auf Veredelungsstufe 10.

Verbesserungen bei Komfort, Kampf und Technik

Welche Verbesserungen bringt Patch 1.08 im Alltag? Beim Content schraubt Pearl Abyss an vielen kleinen Stellschrauben: Ausrüstung kann sofort veredelt werden, ohne Materialien jedes Mal manuell auszuwählen, solange ihr die Methode festlegt. Neue Missionen rund ums Malen sind dabei, und Holzfäller- sowie Steinbruch-Aufträge geben nun auch Holz und Steine als Belohnungen.

Weitere Anpassungen im Überblick:

Größere Sichtbarkeit von Preisen in Greifautomaten-Kapseln durch angepasste Item-Größen.

Äste aus dem Holzfällen sind nun raue Baumäste, die stapelbar und nutzbar sind.

Die Abyss-Ausrüstung Infinite Arrows funktioniert jetzt auch für Kugeln und Kanonenkugeln.

Katzen können jetzt auch aufgenommen werden, während man bereits etwas trägt.

Stühle in der Hausdekoration wurden verbessert, damit Figuren natürlicher sitzen.

Beim Barbier lassen sich Styles per Mouseover direkt in der Vorschau ansehen.

Re-Blockaden passieren nun wieder in Banditenlagern und Ruinen.

Das Puzzle-Erlebnis in der Abyss Disconnected Truth wurde verbessert.

Gerichte vom Grill und aus der Pfanne wurden in Fisch-, Fleisch- und Gemüse-Varianten getrennt.

Fischfallen wurden so verbessert, dass sich damit nun tatsächlich Fische fangen lassen.

Qualitätsverbesserungen an bestimmten Outfits.

Einige 2D-Assets wurden durch neue Varianten ersetzt, passend zur Art Direction.

Optische Verbesserungen an bestimmten Helmen.

Belkandor-Plattenrüstung wirkt mit verschiedenen Umhängen jetzt natürlicher in der Silhouette.

Was ändert sich an Steuerung und UI? Für die Bedienung gibt es einen neuen Tastenkürzel: Mit P öffnet und schließt ihr das Fotomodus-Menü. Außerdem unterstützt das Input-System nun Zweitbelegungen für alle Eingaben. Auch die Shortcut-Anpassung wurde ausgebaut, inklusive frei belegbarer Shortcuts für Inventar, Karte, Skills, Journal, Fotomodus und Menü.

Fotomodus-Fans profitieren zudem davon, dass die Einstellungen für invertierte Kamera-Achsen aus dem Hauptmenü nun ebenfalls im Fotomodus greifen. Dazu kommen Verbesserungen an Kamera und Controls beim Zielen und Reiten auf Blackstar, inklusive einer Kamera, die nach bestimmten Ladebildschirmen wieder nach vorn ausgerichtet wird. Die Interaktion Pet ist nun nur noch verfügbar, wenn ihr wirklich auf das Tier zielt, und wird beim Ausweichen abgebrochen. Blinding Flash kann jetzt auch beim Reiten auf Blackstar genutzt werden.

Beim UI sind die Kartenfunktionen deutlich klarer: Marker lassen sich abhängig vom Ort getrennt setzen, Land-Marker erscheinen nur an Land, Abyss-Marker nur in der Abyss. Zusätzlich gibt es einen Tracking-Marker, der auf der Minimap immer sichtbar bleibt. Im Skill-Menü kann nach Waffen gefiltert werden, abgeschlossene Wissenseinträge und Quests lassen sich leichter überblicken, und im Inventar werden nicht verkäufliche Items beim Sortieren nach Preis deutlicher gekennzeichnet. Neu ist außerdem: Items können per Rechtsklick untersucht und weggeworfen werden.

Welche technischen Optionen kommen dazu? In den Grafikeinstellungen steht nun Raytraced Light Shadows zur Verfügung. Gleichzeitig wurde die GPU-Last in sehr hochauflösenden Umgebungen oberhalb von 4K teilweise verbessert. Dazu kommen Fixes, etwa für falsch angezeigte FPS-Werte bei aktivierter Frame Generation, flackernde entfernte Vegetation, verschmierte Beleuchtung bei niedriger Qualität oder deaktiviertem Raytracing sowie weitere Darstellungsprobleme wie irisierenen Nebel, Smearing um Glasmaterialien und Flickern an verdrängten Oberflächenkanten. Auf macOS-Geräten mit Version 26.5 oder höher ist Metal4 jetzt standardmäßig aktiv. Außerdem wurden Anzeigeprobleme mit Intel XeSS 3.0 und Intel XeSS Frame Generation auf Intel-Arc-A-Serie behoben.

Bugfixes, Balance und Ausblick auf DLC

Welche Probleme wurden behoben und was plant Pearl Abyss als Nächstes? Update 1.08 räumt auch bei vielen konkreten Fehlern auf, von langsamen Ladezeiten in bestimmten Situationen über Quest-Blocker bis hin zu fehlerhaften Interaktionen, UI-Hängern und inkonsistenten Beschreibungen bei Items. Unter anderem wurden Probleme mit Wagenwechseln, Türen nach Mission-Resets, falsch geführten Questmarkern, abnormen Tierdarstellungen inklusive Erdmännchen, ungewöhnlichen Waffen-Animationen sowie mehreren Skill- und Kamera-Bugs behoben.

Zusätzlich gibt es kleinere, aber spürbare Systemanpassungen: Die Vertrauenssteigerung durch das Füttern von Quecksilber an den Eisernen Adler wurde von 5 auf 15 erhöht. Der Contribution-Shop verkauft mehr Items und füllt sein Sortiment nun täglich auf. Das Shop-System wurde außerdem so verbessert, dass Lieferverträge wieder aufgefüllt werden. Dazu wurden verschiedene Platzierungsfehler bei Rezepten, Quest-Item-Namen und physikalische Kollisionen beim Schildwurf korrigiert.

Parallel dazu ist auch die langfristige Perspektive interessant: Pearl Abyss hat bestätigt, dass DLC für Crimson Desert geplant ist. Konkrete Ankündigungen soll es allerdings erst geben, wenn die Pläne feststehen. Zuletzt meldete das Studio zudem starke Zahlen, unter anderem rund 178,8 Millionen Euro Umsatz, mit einem laut Bericht gleichmäßigen Split zwischen Konsolen und PC.

Was haltet ihr von Update 1.08, und welche Features oder Fixes stehen auf eurer Wunschliste als Nächstes? Schreibt es gern in die Kommentare.