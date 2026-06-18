LEGO Arcade Pinball Machine 11374 kommt 2026 – Preis, Release, Mechanik

LEGO bringt erstmals einen wirklich spielbaren Flipper als Set an den Start. Mit der neuen Arcade Pinball Machine zielt der Hersteller klar auf erwachsene Sammler und Bastler, die Lust auf ein Display-Modell haben, das nicht nur gut aussieht, sondern auch mechanisch etwas kann.

Das Set trägt die Produktnummer 11374 und erscheint im Sommer 2026. Auffällig ist dabei nicht nur der Umfang, sondern vor allem das Versprechen, dass es sich um eine funktionierende Pinball-Maschine aus LEGO-Steinen handelt, inklusive typischer Flipper-Elemente.

Release, Preis und Early Access

Wann erscheint die LEGO Arcade Pinball Machine in Deutschland? Der reguläre Verkaufsstart ist für den 4. Juli 2026 angesetzt. Wer früher losbauen will, bekommt ab dem 1. Juli 2026 Zugriff, allerdings nur über das LEGO Insiders Programm.

Wie viel kostet das Set in Euro? LEGO listet die Arcade Pinball Machine für 209,99 Euro. Einen offiziellen Vorbestellstart gibt es bisher nicht, das Set soll zum Launch über LEGO Stores und den regulären Handel verfügbar sein.

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Gerade für ein großes Icons-Set ist das ein spannender Schritt, weil LEGO bei dieser Größenordnung oft mit Vorbestellungen arbeitet. Hier setzt man stattdessen auf den nahen Release plus kurzen Early-Access-Zeitraum.

Das steckt im Set

Was bietet die erste funktionierende LEGO-Pinball-Maschine? Mit 2.274 Teilen fällt der Aufbau deutlich umfangreicher aus als frühere Arcade-Spielereien von LEGO. Das Modell misst über 24 cm Höhe, 38 cm Länge und 28 cm Breite und ist als Tischgerät konzipiert.

Der wichtigste Punkt für Flipper-Fans ist die Mechanik: LEGO verspricht zwei funktionierende Flipperfinger, die über seitliche Buttons ausgelöst werden. Dazu kommt ein klassischer, federbetriebener Launcher sowie ein detailreiches Spielfeld.

Theme: LEGO Icons

LEGO Icons Produktnummer: 11374

11374 Teile: 2.274

2.274 Altersempfehlung: 18+

18+ Maße: über 24 cm hoch, 38 cm lang, 28 cm breit

über 24 cm hoch, 38 cm lang, 28 cm breit Preis: 209,99 Euro

209,99 Euro Release: 4. Juli 2026

4. Juli 2026 Early Access: ab 1. Juli 2026 für LEGO Insiders

ab 1. Juli 2026 für LEGO Insiders Minifiguren: 2 (Astronaut und Baby-Astronaut, in Sammlerkreisen oft Space Baby genannt)

Optisch setzt LEGO auf ein Space-Thema und greift dabei auch Teile und Designs auf, die Fans bereits aus neueren Weltraum-Sets kennen könnten. Auf dem Spielfeld selbst warten unter anderem eine Rampe und drehende Bumper, also genau die Elemente, die man von klassischen Flipper-Tischen erwartet.

Warum das Set für Bastler besonders spannend ist

Für wen lohnt sich die LEGO Arcade Pinball Machine besonders? Der Preis ist für ein Freizeit-Set natürlich eine Ansage, aber die Idee einer funktionsfähigen Pinball-Basis dürfte in der Community schnell für Eigenbauten sorgen. Gerade weil der Kern der Mechanik schon mitgeliefert wird, liegt es nahe, dass Tüftler daraus ganz andere Themen-Flipper bauen.

Interessant ist auch der Blick zurück: LEGO hatte bereits 2020 eine kleine Pinball Machine als Promo-Set im Sortiment, allerdings als Mini-Modell ohne echte Funktion und ohne eigene Produktnummer. Mit 11374 geht LEGO jetzt deutlich weiter und macht aus dem Konzept ein ausgewachsenes Icons-Set, bei dem der Spielwert im Vordergrund steht.

Wie steht ihr zu dem Preis von 209,99 Euro für den ersten funktionierenden LEGO-Flipper, und würdet ihr ihn eher als Display-Modell oder wirklich zum Zocken aufbauen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.