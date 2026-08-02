Leak zum LEGO Icons Clock Tower 11391 – Teilezahl, Preis und Termin 2027

LEGO könnte seine Modular-Buildings-Reihe im kommenden Jahr mit einem besonders umfangreichen Modell erweitern. Ein neuer Leak nennt konkrete Details zum angeblichen LEGO Icons Clock Tower, das unter der Setnummer 11391 erscheinen und aus insgesamt 3.264 Teilen bestehen soll.

Als Veröffentlichungstermin steht dem Bericht zufolge der 1. Januar 2027 im Raum. LEGO selbst hat das Set bislang nicht angekündigt, weshalb sämtliche Angaben vorerst als Gerücht behandelt werden müssen.

Eine komplette Häuserzeile rund um den Uhrenturm

Wie soll das LEGO Clock Tower aufgebaut sein? Trotz seines Namens handelt es sich offenbar nicht um einen alleinstehenden Turm. Das Modell soll vielmehr eine kompakte Straßenszene auf einer Grundplatte mit 32 mal 32 Noppen darstellen und damit dem klassischen Format der Modular Buildings folgen.

Den größten Teil der Kulisse soll ein dreistöckiges Gebäude in Beige und dunklem Nougat einnehmen. Im Erdgeschoss ist angeblich ein Eisenwarenladen untergebracht. Daneben soll ein kleineres, deutlich helleres Gebäude mit zwei Etagen stehen, in dem sich offenbar ein Feinkostgeschäft befindet.

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Eine Treppe zwischen den beiden Häusern führt laut Leak zum namensgebenden roten Uhrenturm. Dieses Layout erinnert an die 2026 veröffentlichte Shopping Street 11371, die ebenfalls mehrere Geschäftsgebäude und einen zentralen Durchgang auf einer 32 mal 32 Noppen großen Grundfläche kombiniert.

Umfangreicher Bausatz für erwachsene LEGO-Fans

Welche Details nennt der Leak zum LEGO-Set 11391? Clock Tower soll zur LEGO-Icons-Reihe gehören und eine Altersempfehlung ab 18 Jahren erhalten. Minifiguren sind angeblich ebenfalls enthalten, ihre genaue Anzahl ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Merkmal Gerüchtete Angabe Setname Clock Tower Setnummer 11391 Reihe LEGO Icons Modular Buildings Teilezahl 3.264 Teile Grundfläche 32 mal 32 Noppen Altersempfehlung 18+ Preis 249,99 Euro Veröffentlichung 1. Januar 2027

Mit einem angeblichen Preis von 249,99 Euro würde das Modell genauso viel kosten wie die Shopping Street. Das Set aus dem Jahr 2026 umfasst allerdings 3.456 Teile und damit 192 Elemente mehr. Ob der geringere Teileumfang durch besonders große Bauteile, aufwendige Fassaden oder spezielle Mechanismen ausgeglichen wird, lässt sich ohne Bilder noch nicht beurteilen.

Die traditionsreiche Modular-Buildings-Reihe wächst weiter

Warum ist das mögliche Clock Tower für Sammler interessant? Die Modular Buildings gehören seit Café Corner aus dem Jahr 2007 zu den langlebigsten LEGO-Reihen für Erwachsene. Die einzelnen Modelle lassen sich zu einer zusammenhängenden Stadtstraße verbinden und bieten neben detaillierten Fassaden meist vollständig eingerichtete Geschäfte, Wohnungen und Arbeitsräume.

Mit 3.264 Teilen dürfte Clock Tower zu den größeren LEGO-Veröffentlichungen des Jahres 2027 zählen. Bilder des angeblichen Sets sind noch nicht aufgetaucht, was angesichts des rund fünf Monate entfernten Veröffentlichungstermins nicht ungewöhnlich wäre.

Bis zu einer offiziellen Vorstellung können sich Name, Preis, Ausstattung und Termin noch ändern. Wie gefällt euch die Idee einer modularen Häuserzeile mit Eisenwarenladen, Feinkostgeschäft und rotem Uhrenturm? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.