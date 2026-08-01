17 neue LEGO Pokémon Sets ab August 2026 – SMART Play und Sammlermodelle

LEGO erweitert seine noch junge Pokémon-Reihe mit einem großen Schwung neuer Bausätze. Seit dem 1. August 2026 können Fans in Deutschland insgesamt 17 weitere Sets kaufen oder für einen späteren Versand vorbestellen.

Die Welle besteht aus zwölf interaktiven SMART Play Sets und fünf aufwendigeren Modellen für Sammler. Damit wächst die im Jubiläumsjahr zum 30. Geburtstag von Pokémon gestartete Zusammenarbeit deutlich über die ersten Modelle mit Pikachu, Evoli, Bisaflor, Glurak und Turtok hinaus.

Interaktive Abenteuer mit SMART Play

Wie funktionieren die neuen LEGO Pokémon SMART Play Sets? In den Figuren und Spielelementen stecken SMART Tags, die in Verbindung mit einem SMART Brick passende Licht- und Soundeffekte auslösen. Die Technik reagiert darauf, wie die Modelle bewegt und im Spiel eingesetzt werden, kommt dabei aber ohne dauerhaft benötigten Bildschirm aus.

Ein SMART Brick ist allerdings nur in den beiden Komplettpaketen Trainingshaus mit Pikachu und Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza enthalten. Für die übrigen kompatiblen Sets wird ein SMART Brick aus einem solchen Komplettpaket benötigt.

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Set Nummer Alter Teile Größe Preis SMART Play: Pummeluff-Konzert 72159 Ab 7 Jahren 88 5 cm hoch, 6 cm breit und 5 cm tief 14,99 Euro SMART Play: Beerenfete mit Bisasam und Bidiza 72155 Ab 7 Jahren 240 Bisasam ist 6 cm hoch, 4 cm breit und 7 cm tief 19,99 Euro SMART Play: Glumandas und Kleinsteins Höhlenduell 72157 Ab 6 Jahren 198 Glumanda ist 7 cm hoch, 6 cm breit und 7 cm tief 19,99 Euro SMART Play: Trainer-Buggyabenteuer mit Schiggy 72156 Ab 7 Jahren 320 12 cm hoch, 19 cm lang und 9 cm breit 29,99 Euro SMART Play: Showdown mit Felori, Krokel und Kwaks 72158 Ab 8 Jahren 313 Kwaks ist 8 cm hoch 34,99 Euro SMART Play: Drohnensuche nach einem Mysteriösen Mew 72161 Ab 8 Jahren 429 11 cm hoch, 9 cm breit und 8 cm tief 49,99 Euro SMART Play: Evoli und Lapras auf Schatzsuche 72162 Ab 8 Jahren 623 16 cm hoch, 17 cm breit und 13 cm tief 59,99 Euro SMART Play: Trainingshaus mit Pikachu 72164 Ab 6 Jahren 400 20 cm hoch, 27 cm breit und 11 cm tief 69,99 Euro SMART Play: Mewtus Ausbruch aus dem Labor 72163 Ab 10 Jahren 605 Mewtu ist 19 cm hoch 69,99 Euro SMART Play: Nachtaras und Knakracks Duell um die Meisterschaft 72165 Ab 10 Jahren 831 Knakrack ist 15 cm hoch 79,99 Euro SMART Play: Tragossos und Gengars Gruselduell 72166 Ab 8 Jahren 782 Gengar ist 11 cm hoch, 12 cm breit und 13 cm tief 89,99 Euro SMART Play: Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza 72167 Ab 8 Jahren 751 Glurak ist 18 cm und Blitza 12 cm hoch 119,99 Euro

Das günstigste Modell der gesamten Welle ist damit das Pummeluff-Konzert für 14,99 Euro. Wer direkt Zugriff auf die interaktiven Funktionen haben möchte, muss mindestens zum Trainingshaus mit Pikachu für 69,99 Euro greifen, das einen SMART Brick, ein Ladegerät und mehrere SMART Tags enthält.

Große Modelle für Sammler

Welche neuen LEGO Pokémon Sets richten sich an erwachsene Fans? Abseits von SMART Play erscheinen fünf weitere Modelle, die überwiegend als aufwendige Ausstellungsstücke gedacht sind. Dazu gehören bewegliche Nachbildungen von Mampfaxo, Arkani und Rayquaza sowie eine große Figur des Trainers Rot.

Das teuerste neue Modell ist der Pokéball mit Beeindruckenden Trainermomenten. Das 2.386-teilige Set lässt sich öffnen und präsentiert Szenen mit Rot, Professor Eich, einer Picnickerin, Pikachu und Evoli.

Set Nummer Alter Teile Größe Preis Verfügbarkeit Mampfaxo 72150 Ab 18 Jahren 757 18 cm hoch 69,99 Euro Seit 1. August 2026 verfügbar Rot als Große Minifigur 40868 Ab 10 Jahren 930 27 cm hoch, 17 cm breit und 12 cm tief 79,99 Euro Vorbestellbar, Versand ab 1. Oktober 2026 Arkani 72160 Ab 18 Jahren 1.190 17 cm hoch 99,99 Euro Seit 1. August 2026 verfügbar Rayquaza 72168 Ab 18 Jahren 1.083 38 cm hoch 129,99 Euro Seit 1. August 2026 erhältlich, derzeit nachbestellbar Pokéball mit Beeindruckenden Trainermomenten 72154 Ab 18 Jahren 2.386 22 cm hoch, 24 cm breit und 22 cm tief 259,99 Euro Vorbestellbar, Versand ab 1. Oktober 2026

Rayquaza wird auf der wolkenumhüllten Spitze des Himmelturms präsentiert und bringt zusätzlich eine Minifigur von Amalia samt Ultraball mit. Damit greift LEGO auch Charaktere und Schauplätze aus Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir auf.

Eine deutlich wachsende Partnerschaft

Wann sind alle 17 neuen LEGO Pokémon Sets erhältlich? Die zwölf SMART Play Modelle sowie Mampfaxo, Arkani und Rayquaza sind am 1. August 2026 in Deutschland erschienen. Rot als Große Minifigur und der Pokéball mit Beeindruckenden Trainermomenten folgen am 1. Oktober 2026, können aber bereits vorbestellt werden.

Die Auswahl zeigt, dass LEGO verschiedene Zielgruppen bedienen möchte. Während die günstigeren SMART Play Sets vor allem auf interaktiven Spielspaß setzen, richten sich Rayquaza und der große Pokéball mit ihren komplexeren Konstruktionen klar an langjährige Fans und Sammler.

Spannend bleibt, ob die mehrjährige Partnerschaft künftig auch Pokémon der zehnten Generation aufgreifen wird. Mit Pokémon Winds and Waves steht schließlich bereits das nächste große Videospielabenteuer der Reihe bevor.

Welches der 17 neuen LEGO Pokémon Sets würdet ihr am liebsten bauen und ausstellen? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.