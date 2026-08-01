17 neue LEGO Pokémon Sets ab August 2026 – SMART Play und Sammlermodelle

LEGO erweitert seine noch junge Pokémon-Reihe mit einem großen Schwung neuer Bausätze. Seit dem 1. August 2026 können Fans in Deutschland insgesamt 17 weitere Sets kaufen oder für einen späteren Versand vorbestellen.
Die Welle besteht aus zwölf interaktiven SMART Play Sets und fünf aufwendigeren Modellen für Sammler. Damit wächst die im Jubiläumsjahr zum 30. Geburtstag von Pokémon gestartete Zusammenarbeit deutlich über die ersten Modelle mit Pikachu, Evoli, Bisaflor, Glurak und Turtok hinaus.
Interaktive Abenteuer mit SMART Play
Wie funktionieren die neuen LEGO Pokémon SMART Play Sets? In den Figuren und Spielelementen stecken SMART Tags, die in Verbindung mit einem SMART Brick passende Licht- und Soundeffekte auslösen. Die Technik reagiert darauf, wie die Modelle bewegt und im Spiel eingesetzt werden, kommt dabei aber ohne dauerhaft benötigten Bildschirm aus.
Ein SMART Brick ist allerdings nur in den beiden Komplettpaketen Trainingshaus mit Pikachu und Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza enthalten. Für die übrigen kompatiblen Sets wird ein SMART Brick aus einem solchen Komplettpaket benötigt.
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|Set
|Nummer
|Alter
|Teile
|Größe
|Preis
|SMART Play: Pummeluff-Konzert
|72159
|Ab 7 Jahren
|88
|5 cm hoch, 6 cm breit und 5 cm tief
|14,99 Euro
|SMART Play: Beerenfete mit Bisasam und Bidiza
|72155
|Ab 7 Jahren
|240
|Bisasam ist 6 cm hoch, 4 cm breit und 7 cm tief
|19,99 Euro
|SMART Play: Glumandas und Kleinsteins Höhlenduell
|72157
|Ab 6 Jahren
|198
|Glumanda ist 7 cm hoch, 6 cm breit und 7 cm tief
|19,99 Euro
|SMART Play: Trainer-Buggyabenteuer mit Schiggy
|72156
|Ab 7 Jahren
|320
|12 cm hoch, 19 cm lang und 9 cm breit
|29,99 Euro
|SMART Play: Showdown mit Felori, Krokel und Kwaks
|72158
|Ab 8 Jahren
|313
|Kwaks ist 8 cm hoch
|34,99 Euro
|SMART Play: Drohnensuche nach einem Mysteriösen Mew
|72161
|Ab 8 Jahren
|429
|11 cm hoch, 9 cm breit und 8 cm tief
|49,99 Euro
|SMART Play: Evoli und Lapras auf Schatzsuche
|72162
|Ab 8 Jahren
|623
|16 cm hoch, 17 cm breit und 13 cm tief
|59,99 Euro
|SMART Play: Trainingshaus mit Pikachu
|72164
|Ab 6 Jahren
|400
|20 cm hoch, 27 cm breit und 11 cm tief
|69,99 Euro
|SMART Play: Mewtus Ausbruch aus dem Labor
|72163
|Ab 10 Jahren
|605
|Mewtu ist 19 cm hoch
|69,99 Euro
|SMART Play: Nachtaras und Knakracks Duell um die Meisterschaft
|72165
|Ab 10 Jahren
|831
|Knakrack ist 15 cm hoch
|79,99 Euro
|SMART Play: Tragossos und Gengars Gruselduell
|72166
|Ab 8 Jahren
|782
|Gengar ist 11 cm hoch, 12 cm breit und 13 cm tief
|89,99 Euro
|SMART Play: Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza
|72167
|Ab 8 Jahren
|751
|Glurak ist 18 cm und Blitza 12 cm hoch
|119,99 Euro
Das günstigste Modell der gesamten Welle ist damit das Pummeluff-Konzert für 14,99 Euro. Wer direkt Zugriff auf die interaktiven Funktionen haben möchte, muss mindestens zum Trainingshaus mit Pikachu für 69,99 Euro greifen, das einen SMART Brick, ein Ladegerät und mehrere SMART Tags enthält.
Große Modelle für Sammler
Welche neuen LEGO Pokémon Sets richten sich an erwachsene Fans? Abseits von SMART Play erscheinen fünf weitere Modelle, die überwiegend als aufwendige Ausstellungsstücke gedacht sind. Dazu gehören bewegliche Nachbildungen von Mampfaxo, Arkani und Rayquaza sowie eine große Figur des Trainers Rot.
Das teuerste neue Modell ist der Pokéball mit Beeindruckenden Trainermomenten. Das 2.386-teilige Set lässt sich öffnen und präsentiert Szenen mit Rot, Professor Eich, einer Picnickerin, Pikachu und Evoli.
|Set
|Nummer
|Alter
|Teile
|Größe
|Preis
|Verfügbarkeit
|Mampfaxo
|72150
|Ab 18 Jahren
|757
|18 cm hoch
|69,99 Euro
|Seit 1. August 2026 verfügbar
|Rot als Große Minifigur
|40868
|Ab 10 Jahren
|930
|27 cm hoch, 17 cm breit und 12 cm tief
|79,99 Euro
|Vorbestellbar, Versand ab 1. Oktober 2026
|Arkani
|72160
|Ab 18 Jahren
|1.190
|17 cm hoch
|99,99 Euro
|Seit 1. August 2026 verfügbar
|Rayquaza
|72168
|Ab 18 Jahren
|1.083
|38 cm hoch
|129,99 Euro
|Seit 1. August 2026 erhältlich, derzeit nachbestellbar
|Pokéball mit Beeindruckenden Trainermomenten
|72154
|Ab 18 Jahren
|2.386
|22 cm hoch, 24 cm breit und 22 cm tief
|259,99 Euro
|Vorbestellbar, Versand ab 1. Oktober 2026
Rayquaza wird auf der wolkenumhüllten Spitze des Himmelturms präsentiert und bringt zusätzlich eine Minifigur von Amalia samt Ultraball mit. Damit greift LEGO auch Charaktere und Schauplätze aus Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir auf.
Eine deutlich wachsende Partnerschaft
Wann sind alle 17 neuen LEGO Pokémon Sets erhältlich? Die zwölf SMART Play Modelle sowie Mampfaxo, Arkani und Rayquaza sind am 1. August 2026 in Deutschland erschienen. Rot als Große Minifigur und der Pokéball mit Beeindruckenden Trainermomenten folgen am 1. Oktober 2026, können aber bereits vorbestellt werden.
Die Auswahl zeigt, dass LEGO verschiedene Zielgruppen bedienen möchte. Während die günstigeren SMART Play Sets vor allem auf interaktiven Spielspaß setzen, richten sich Rayquaza und der große Pokéball mit ihren komplexeren Konstruktionen klar an langjährige Fans und Sammler.
Spannend bleibt, ob die mehrjährige Partnerschaft künftig auch Pokémon der zehnten Generation aufgreifen wird. Mit Pokémon Winds and Waves steht schließlich bereits das nächste große Videospielabenteuer der Reihe bevor.
Welches der 17 neuen LEGO Pokémon Sets würdet ihr am liebsten bauen und ausstellen? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.