GTA Online: Kortz Center Heist mit Alpha Mail unentdeckt abschließen – Komplettlösung

Mit der Alpha-Mail-Verkleidung könnt ihr den Kortz Center Heist in GTA Online vollständig und unentdeckt abschließen. Der Lieferwagen bringt euch direkt zur Verladerampe des Museums. Von dort führt eine vergleichsweise sichere Route durch den Sicherheitsbereich, die Laseranlage und den Tresor bis zu einem geheimen Ausgang.

In diesem Guide erklären wir euch Schritt für Schritt, wie ihr die Wachen ausschaltet, die Überwachungskameras deaktiviert, die Laser überwindet und mit einer vollständig gefüllten Beutetasche entkommt.

Alpha-Mail-Route: Das Wichtigste in Kürze

Der Kortz Center Heist lässt sich mit dieser Route vollständig unentdeckt abschließen.

Als Infiltrationsausrüstung benötigt ihr die Alpha-Mail-Verkleidung.

Ihr gelangt über die Verladerampe in das Gebäude.

Die Alarmanlage darf während des Einbruchs nicht ausgelöst werden.

Schaltet zuerst die Überwachungskameras aus.

Berührt ihr einen Laser, wird der Alarm ausgelöst.

Achtet im Tresor auf den Wärmesensor und verlasst den Raum rechtzeitig.

Löscht nach dem Diebstahl die Aufzeichnungen der Tresorkamera.

Verwendet den EMP, um das Museum während der Flucht abzudunkeln.

Sprengt auf keinen Fall das Schloss des offensichtlichen Ausgangs.

Sucht stattdessen nach den Schlüsseln für den Ausstellungsraum.

Der Umfang und Wert der Nebenbeute unterscheiden sich bei jedem Durchlauf.

Unsere Guides zu den Vorbereitungen und Auszahlungen findet ihr hier:

Welche Vorbereitung benötigt ihr?

Für diese Route müsst ihr beim Finale die Alpha-Mail-Verkleidung auswählen.

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Empfohlen werden folgende Einstellungen:

Kategorie Empfohlene Auswahl Infiltrationsausrüstung Alpha-Mail-Verkleidung Einstieg Verladerampe Vorgehen Heimlich Flucht vorbereitete Fluchtroute oder verfügbares Fahrzeug

Optionale Vorbereitungen wie die Wachdienst-Routen machen den Durchlauf deutlich übersichtlicher. Sie sind aber nicht zwingend erforderlich.

Möchtet ihr zusätzlich die Elite-Herausforderung abschließen, solltet ihr vor dem Finale die Käuferwünsche kontrollieren. Befindet sich eines der verlangten Objekte in einem Bereich, der nur von zwei Spielern geöffnet werden kann, ist die Elite-Herausforderung in diesem Durchlauf solo nicht möglich.

Schritt 1: Mit Alpha Mail in das Kortz Center gelangen

Steigt zu Beginn des Finales in den Alpha-Mail-Lieferwagen und folgt der markierten Route zum Kortz Center. Fahrt über den Parkplatz hinunter zur Verladerampe.

© Rockstar Games

Die Verkleidung sorgt dafür, dass ihr die äußeren Kontrollen passieren und den Lieferwagen direkt im Ladebereich abstellen könnt. Verlasst anschließend das Fahrzeug.

Über die Verladerampe könnt ihr unbemerkt in das Gebäude gelangen. © Rockstar Games

Direkt links der grünen Container bei dem geöffneten LKW mit dem Wachmann findet ihr die Schlüsselkarte für die Verladerampe. Nehmt sie auf und öffnet damit die Tür zum gesperrten Sicherheitsbereich.

Ab diesem Punkt befindet ihr euch in einer verbotenen Zone. Bewegt euch langsam und achtet auf die Sichtkegel der Wachen.

Schritt 2: Die Wachen in der Verladerampe lautlos ausschalten

Unmittelbar hinter der Tür lehnt eine erste Wache an der Wand. Schaltet sie mit einem Kopfschuss aus.

Geht anschließend vorsichtig weiter. Auf der linken Seite befinden sich zwei weitere Wachen. Eine zusätzliche Patrouille bewegt sich in ihrer Nähe.

Wartet, bis sich die patrouillierende Wache entfernt hat. Erledigt anschließend die beiden zurückgebliebenen Gegner möglichst schnell hintereinander. Bleibt dabei im Schleichmodus, damit weiter entfernte Wachen nicht durch eure Schritte aufmerksam werden. Schleicht danach hinter die Patrouille und schaltet auch sie aus.

Lasst euch Zeit und feuert nur, wenn ihr einen freien Kopfschuss habt. Für einen unentdeckten Abschluss ist eine kontrollierte Vorgehensweise wichtiger als eine möglichst hohe Geschwindigkeit.

Schritt 3: Den CCTV-Serverraum öffnen

Sucht im Sicherheitsbereich nach den verschlossenen Türen mit den elektronischen Bedienfeldern. Nur eines der Terminals lässt sich hacken.

© Rockstar Games

Beim Hack müsst ihr Fingerabdrücke zusammensetzen. Das Minispiel funktioniert ähnlich wie beim Diamond Casino Heist: Wählt für jeden Abschnitt das Fragment aus, das zur Vorlage des vollständigen Fingerabdrucks gehört.

Im Hard Mode müsst ihr den Hack häufiger wiederholen als auf dem normalen Schwierigkeitsgrad.

© Rockstar Games

Betretet nach dem erfolgreichen Hack den CCTV-Bereich, schaltet die darin befindliche Wache aber nicht überstürzt aus. Wartet, bis sie den Computerraum verlässt und in einen günstigen Bereich läuft. Erledigt sie dann mit einem präzisen Kopfschuss.

Interagiert anschließend mit den Überwachungsmonitoren und wählt:

„CCTV vorübergehend deaktivieren“

Damit sind die Kameras nicht dauerhaft beseitigt, ihr könnt euch aber zunächst sicherer durch den Sicherheitsbereich bewegen.

© Rockstar Games

Schritt 4: Den sechsstelligen Sicherheitscode eingeben

Geht jetzt zum Computer im angrenzenden Raum. Raf übermittelt euch einen sechsstelligen Code, den ihr am Terminal eingeben müsst.

© Rockstar Games

Nach der korrekten Eingabe erhaltet ihr Zugang zum nächsten Sicherheitsbereich. Zwischen euch und dem Tresor liegt nun der Laserraum.

Speichert oder notiert euch den Code nicht dauerhaft: Er wird für jeden Durchlauf neu übermittelt und ist nur für das aktuelle Finale relevant.

Schritt 5: Die erste Laseranlage überwinden

Berührt ihr einen Laser, löst ihr den Alarm aus. Beobachtet deshalb zunächst das Bewegungsmuster, bevor ihr losgeht.

Geht im Schleichmodus auf die linke Seite. Wartet, bis sich die beweglichen Laser so verschieben, dass der Weg zum Bedienfeld frei wird.

Bewegt euch durch die entstandene Lücke und deaktiviert am Schalter die erste Lasergruppe.

© Rockstar Games

Versucht nicht, euch noch im letzten Moment durch einen schließenden Zwischenraum zu quetschen. Wartet lieber auf den nächsten vollständigen Durchlauf des Musters.

Schritt 6: Bodenlaser und vertikale Laser passieren

Haltet euch im nächsten Abschnitt rechts. Dort bewegt sich ein Laser über den Boden nach vorne.

Wartet, bis der Strahl verschwunden ist, und bewegt euch dann schnell zum Bedienfeld an der rechten Wand. Interagiert damit, bevor der Laser zurückkehrt.

Sollte der Strahl euch beinahe erreichen, könnt ihr abhängig vom Muster darüber springen. Sicherer ist es jedoch, den vollständigen Bewegungsablauf abzuwarten und das Zeitfenster sauber zu nutzen.

© Rockstar Games

Im letzten Abschnitt bewegen sich mehrere vertikale Laser durch den Gang. Bleibt geduckt stehen und lasst sie an euch vorbeiziehen.

Beobachtet anschließend die Laser vor dem Ausgang. Sobald sich eine ausreichend große Lücke bildet, geht ihr hindurch und deaktiviert die letzte Anlage über das Bedienfeld auf der linken Seite.

Auf „Schwer“ fallen die Lasermuster dichter und schneller aus. Die grundsätzliche Route bleibt jedoch gleich.

© Rockstar Games

Schritt 7: Das Muster des Tresor-Terminals lösen

Am Tresor erwartet euch ein Gedächtnis-Minispiel. Auf dem Bildschirm erscheinen nacheinander mehrere Anordnungen aus blauen Kreisen.

Entscheidend ist die zuletzt mehrfach aufblinkende Anordnung. Merkt euch die markierten Positionen und gebt sie anschließend in derselben Form ein.

Auf „Normal“ müsst ihr das Rätsel dreimal lösen. Im Hard Mode kann eine zusätzliche Runde erforderlich sein.

© Rockstar Games

Konzentriert euch immer nur auf das aktuelle Muster. Falls euch die Anordnung zu schnell angezeigt wurde, könnt ihr die im Minispiel angebotene Hilfe verwenden, um sie erneut zu sehen. Plant dafür allerdings zusätzliche Zeit ein, wenn ihr die Elite-Herausforderung verfolgt. Nach allen erfolgreichen Eingaben öffnet sich die Tresortür.

Schritt 8: Das Hauptziel austauschen

Lauft im Tresor zuerst zum Hauptziel. Im ersten Story-Durchlauf handelt es sich dabei um das Gemälde „La Dernière Débauche“.

© Rockstar Games

Interagiert mit dem Bild und folgt den eingeblendeten Anweisungen. Euer Charakter tauscht das Original gegen die zuvor beschaffte Fälschung aus.

Dadurch soll der eigentliche Diebstahl zunächst unbemerkt bleiben.

Das Hauptziel belegt keinen gewöhnlichen Anteil eurer Beutetasche. Ihr könnt anschließend also weiterhin Nebenbeute einsammeln.

© Rockstar Games

Schritt 9: Die Beutetasche vollständig füllen

Im Tresor befinden sich weitere Kunstwerke, die ihr als Nebenbeute mitnehmen könnt. Welche Objekte erscheinen und wie viel Platz sie benötigen, kann sich von Durchlauf zu Durchlauf unterscheiden.

© Rockstar Games

Nehmt nach dem Hauptziel die wertvollsten erreichbaren Kunstgegenstände mit, bis eure Tasche vollständig gefüllt ist. Achtet dabei auf zwei Dinge:

Gegenstände der Käuferliste sollten Vorrang haben.

Verlasst den Tresor rechtzeitig vor Ablauf des Wärmesensors.

Am Bildschirm wird euch angezeigt, wie lange ihr euch noch im Tresor aufhalten könnt. Beginnt spätestens mit ungefähr zehn Sekunden Restzeit den Rückweg zur Tür. Wartet nicht, bis die Anzeige fast vollständig abgelaufen ist.

Erreicht der Wärmesensor sein Limit, wird der Alarm ausgelöst und euer unentdeckter Abschluss ist gescheitert.

„Maximale Beute“ bedeutet bei dieser Route daher, die persönliche Tasche mit den besten tatsächlich verfügbaren Objekten vollständig zu füllen. Eine feste maximale GTA-Dollar-Summe gibt es nicht, weil Spawn, Objektwerte und Käuferwünsche variieren.