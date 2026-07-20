Xbox Game Pass – Diese 7 Spiele sollen am 31. Juli 2026 rausfliegen

Zum Monatsende wird es wieder dünner im Abo: In der Xbox-App ist am 19. Juli 2026 eine vorläufige Liste aufgetaucht, nach der am 31. Juli 2026 gleich sieben Titel den Xbox Game Pass verlassen sollen. Besonders bitter ist das, weil mit Crusader Kings III und Celeste zwei der am besten bewerteten Spiele im gesamten Katalog auf der Abschussliste stehen.

Die betroffenen Games tauchen aktuell im Bereich Leaving Soon auf, also dort, wo Microsoft anstehende Abgänge im Voraus markiert. Wenn du eines der Spiele noch nachholen willst, ist der Rest des Monats damit vermutlich das letzte Zeitfenster, um sie im Abo zu spielen.

Zwei Kritikerlieblinge verschwinden aus dem Abo

Welche Top-Bewertungen gehen dem Xbox Game Pass am 31. Juli 2026 verloren? Mit Crusader Kings III und Celeste stehen zwei Titel vor dem Abgang, die bei OpenCritic in den 90ern liegen und damit zur absoluten Spitze gehören. Gerade für alle, die den Game Pass auch als Fundgrube für hoch bewertete Highlights nutzen, ist das ein spürbarer Einschnitt.

Crusader Kings III zählt zu den am höchsten bewerteten Spielen in der OpenCritic-Datenbank und ist gleichzeitig ein echter Zeitfresser, im besten Sinne. Das Strategiespiel lebt von seinen Geschichten, Intrigen und Dynastien und kann je nach Spielstil problemlos hunderte Stunden binden.

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Celeste trifft dagegen das komplette Gegenteil an: ein präziser, emotionaler 2D-Plattformer mit starkem Flow, schnellen Neustarts und einem enorm hohen Anspruch, wenn du alles sehen willst. Dass beide Games gleichzeitig gehen, trifft den Game Pass nicht nur bei der Wertung, sondern auch bei der Genre-Vielfalt.

Alle Spiele, die laut App am 31. Juli 2026 gehen sollen

Welche Titel stehen aktuell auf der Leaving-Soon-Liste für Ende Juli 2026? In der Xbox-App werden derzeit sieben Spiele genannt, die am 31. Juli 2026 aus dem Xbox Game Pass entfernt werden sollen:

My Friendly Neighborhood

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings III

Mount and Blade II: Bannerlord

Rain World

Sniper Elite: Resistance

Spiel Im Game Pass seit OpenCritic-Schnitt Grobe Spielzeit My Friendly Neighborhood Juli 2025 79 5 bis 14 Stunden Back to the Dawn Juli 2025 79 29 bis 73 Stunden Celeste August 2023 92 8 bis 39 Stunden Crusader Kings III September 2020 91 73 bis 586 Stunden Mount and Blade II: Bannerlord Februar 2023 76 53 bis 171 Stunden Rain World August 2025 69 20 bis 70 Stunden Sniper Elite: Resistance Januar 2025 73 9 bis 27 Stunden

Warum gerade My Friendly Neighborhood und Back to the Dawn auffallen

Was ist an den Abgang-Hinweisen in diesem Monat besonders ungewöhnlich? Auffällig ist, dass My Friendly Neighborhood und Back to the Dawn zuvor schon einmal als Abgänge markiert waren. Beide Titel tauchten bereits in einer früheren Juli-Liste auf, verschwanden dann aber wieder aus dem Leaving-Soon-Bereich und sind nun erneut für den 31. Juli 2026 gelistet.

Wenn du die beiden Spiele also ohnehin auf der Liste hattest, ist das diesmal ein ziemlich klares Signal: Jetzt spielen, bevor sie wieder aus dem Abo rutschen. My Friendly Neighborhood bedient dabei eher survivalhorrorige Vibes, während Back to the Dawn als Indie-RPG deutlich mehr Langstrecke ist.

Blick nach vorn auf die nächsten Game-Pass-Neuzugänge

Welche neuen Spiele stehen für die zweite Juli-Welle 2026 bereits fest? Parallel zu den potenziellen Abgängen zeichnet sich die nächste Ladung Neuzugänge ab. Bestätigt ist, dass das kooperative Detective-Horror-Spiel Shift at Midnight am 22. Juli 2026 erscheinen soll.

Außerdem sind The Planet Crafter für den 21. Juli 2026 sowie Halo: Campaign Evolved für den 28. Juli 2026 genannt. Damit steht zumindest fest, dass Ende Juli nicht nur gestrichen, sondern auch nachgelegt wird, selbst wenn die endgültige Abgangsliste rund um den 31. Juli 2026 erst mit der nächsten offiziellen Ankündigungsrunde komplett klar sein dürfte.

Welche der sieben Abgänge trifft dich am härtesten, und welches Spiel willst du vor dem 31. Juli 2026 unbedingt noch durchziehen? Schreib es gern in die Kommentare.