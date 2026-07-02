Call of Duty Black Ops Cold War – neuer Hinweis auf Game Pass-Release

Der Call-of-Duty-Nachschub für Xbox Game Pass könnte schon bald weiterwachsen. Aktuell macht die Runde, dass Call of Duty: Black Ops Cold War als nächster Serienteil für eine Aufnahme in den Abo-Dienst in Stellung gebracht wird.

Der Grund für die frische Spekulation: Im Microsoft Store ist neuerdings eine offizielle Xbox-on-PC-Version von Black Ops Cold War aufgetaucht. Bislang war dort nur die Variante für Xbox One und Xbox Series X|S gelistet.

Hinweise aus dem Microsoft Store

Was deutet auf eine Game-Pass-Veröffentlichung hin? Die neue PC-Kennzeichnung im Microsoft Store erinnert stark an das Vorgehen rund um Call of Duty: Vanguard. Dort erschien ebenfalls zunächst eine offizielle Xbox-on-PC-Version, bevor das Spiel später im Xbox Game Pass landete.

Ein konkretes Datum gibt es für Black Ops Cold War noch nicht. Wenn sich der Ablauf von Vanguard wiederholen sollte, halten einige Fans einen Game-Pass-Release im September 2026 für möglich.

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Wichtig dabei: Offiziell bestätigt ist derzeit nur, dass die zusätzliche PC-Version im Microsoft Store sichtbar ist. Alles Weitere bleibt vorerst Spekulation, bis Xbox oder Activision selbst eine Ankündigung nachschiebt.

Das steckt in Black Ops Cold War

Worum geht es in Call of Duty: Black Ops Cold War? Der Shooter erschien am 13. November 2020 und ist der sechste Teil der Black-Ops-Reihe. Statt futuristischer Kriegsschauplätze setzt Black Ops Cold War auf ein historisch inspiriertes Szenario rund um den Kalten Krieg der 1980er Jahre.

Bei vielen Fans kommt vor allem die Kampagne gut an, auch der Multiplayer hat seine Anhänger. Kritisch betrachtet landete das Spiel insgesamt eher im soliden Mittelfeld, unter anderem mit einem Top-Critic-Average von 75 bei OpenCritic.

Sollte Black Ops Cold War tatsächlich in den Game Pass kommen, wäre das auch deshalb spannend, weil damit eine weitere Lücke in der neueren Call-of-Duty-Reihe im Abo geschlossen würde.

Der aktuelle Call-of-Duty-Stand im Xbox Game Pass

Welche Call-of-Duty-Spiele sind aktuell im Xbox Game Pass Ultimate enthalten? Derzeit sind es sieben Titel, wobei die meisten Releases seit 2017 abgedeckt sind. Eine Ausnahme bilden bislang Call of Duty: Black Ops 4 und Call of Duty: Black Ops Cold War.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

Call of Duty: WW2

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 7

Welche Klassiker fehlen im Abo noch? Trotz Activision-Übernahme sind viele ältere Serienhöhepunkte weiterhin nicht dabei. Dazu gehören die ursprüngliche Modern-Warfare-Trilogie sowie die ersten vier Black-Ops-Teile.

Zusätzlich dürfte der Blick nach vorn interessant bleiben: Call of Duty: Modern Warfare 4 soll in diesem Jahr nicht direkt zum Release im Xbox Game Pass starten, was die Frage nach der langfristigen Strategie für neue Serienteile und den Backkatalog umso spannender macht.

Würdet ihr Call of Duty: Black Ops Cold War im Xbox Game Pass noch mal (oder zum ersten Mal) spielen, oder wartet ihr lieber auf weitere Klassiker der Reihe? Schreibt es in die Kommentare.