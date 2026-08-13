Sandustry startet im PC Game Pass – Factorio trifft Terraria im Early Access

Der Xbox Game Pass erhält am 13. August 2026 einen spannenden Day-One-Neuzugang für PC-Fans. Sandustry verbindet Fabrikautomatisierung im Stil von Factorio mit einer zerstörbaren 2D-Welt, die stark an Terraria erinnert.

Das Debütprojekt des Solo-Entwicklerstudios Lantto Games ist seit 17 Uhr deutscher Zeit verfügbar und startet zunächst im Early Access. Abonnenten von PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate können direkt loslegen, während eine Version für Xbox-Konsolen bislang nicht angekündigt wurde.

Automatisierung trifft auf eine zerstörbare Pixelwelt

Wie spielt sich Sandustry? Im Mittelpunkt stehen vollständig zerstörbare Welten, in denen nahezu jedes Pixel eine verwertbare Ressource darstellt. Ihr grabt euch durch unterschiedliche Biome, sammelt Materialien und verarbeitet sie in immer umfangreicheren Produktionsketten.

Aus einfachen Fließbändern entstehen nach und nach komplexe Fabriken mit Filtern, Drohnen, Rohren, Pumpen und Aufzügen. Die produzierten Ressourcen ermöglichen bessere Ausrüstung und neue Technologien, mit denen ihr tiefer in den Planeten vordringt und Zugang zu seltenen Materialien sowie mächtigen Artefakten erhaltet.

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Eine besondere Rolle spielt dabei die simulierte Physik. Eis kann zu Wasser schmelzen, erhitztes Wasser verwandelt sich in aufsteigenden Dampf und Sand absorbiert Flüssigkeit. Auch Pflanzen, Feuer und andere Elemente reagieren miteinander, wodurch sich zusätzliche Möglichkeiten für Produktion, Erkundung und kreative Problemlösungen ergeben.

Neben dem Ausbau der Fabrik warten Geheimnisse einer untergegangenen Zivilisation. Dicke Eiswände lassen sich beispielsweise mit einem Flammenwerfer überwinden, während ein Raketenwerfer kurzerhand als besonders effektives Bergbauwerkzeug dienen kann.

Vorerst ausschließlich auf dem PC

Welche Game-Pass-Mitglieder erhalten Zugriff? Sandustry steht über PC Game Pass sowie den PC-Bereich von Xbox Game Pass Ultimate bereit. Da keine Umsetzung für Xbox Series X und Xbox Series S existiert, gehören Konsolen und Xbox Cloud Gaming zum Start nicht zu den unterstützten Plattformen.

Außerhalb des Abonnements erscheint die Early-Access-Fassung für PC über Steam, GOG und den Microsoft Store. Die Steam-Version unterstützt eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel. Zum Start handelt es sich um ein reines Einzelspieler-Erlebnis.

Die Early-Access-Phase soll ungefähr ein Jahr dauern. Während dieser Zeit plant Lantto Games unter anderem weitere Gebäude, Ressourcen, Produktionsketten, Biome, Technologien und Quests. Auch die prozedurale Generierung soll mithilfe des Community-Feedbacks weiter verfeinert werden.

Eine fertige Version könnte damit ungefähr im August 2027 folgen, wobei sich dieser Zeitraum abhängig von der weiteren Entwicklung verändern kann. Sandustry wird außerdem mit Blick auf Modding entwickelt und soll Anpassungen von kleinen optischen Veränderungen bis hin zu eigenen Karten, Gebäuden und Produktionsabläufen ermöglichen.

Weitere Neuzugänge und kommende Veröffentlichungen

Welche Spiele ergänzen den Game Pass? Gemeinsam mit Sandustry wurden am 13. August 2026 auch Cricket 26 und MIO: Memories in Orbit ergänzt. Das Metroidvania MIO: Memories in Orbit war bereits seit Januar 2026 in höheren Stufen enthalten und ist nun ebenfalls Bestandteil des Premium-Katalogs.

Die bislang bekannten Termine für weitere Game-Pass-Veröffentlichungen sehen folgendermaßen aus:

Datum Spiel Game-Pass-Stufen Plattformen Hinweis 13. August 2026 Sandustry Ultimate, PC PC Game Preview und Day-One-Veröffentlichung 13. August 2026 MIO: Memories in Orbit Premium Cloud, Handheld, PC, Xbox Series Seit Januar 2026 in höheren Stufen verfügbar 13. August 2026 Cricket 26 Ultimate, Premium, PC Cloud, Konsole, PC Neuzugang im Katalog 18. August 2026 Egging On Premium Cloud, Handheld, PC, Xbox Series Seit November 2025 in höheren Stufen verfügbar 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series Day-One-Veröffentlichung 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series Day-One-Veröffentlichung 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series Day-One-Veröffentlichung 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series Day-One-Veröffentlichung 13. Oktober 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series Day-One-Veröffentlichung, zuvor für den 25. September 2026 geplant 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series Day-One-Veröffentlichung 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series Day-One-Veröffentlichung

Der nächste große Neuzugang im August 2026 ist damit Resonance: A Plague Tale Legacy. Das Action-Adventure von Asobo Studio erscheint am 27. August 2026 für Xbox Series X und Xbox Series S, PC sowie Cloud und erweitert das bekannte Universum um ein Abenteuer mit Sophia.

Wie gefällt euch die Mischung aus Terraria, Factorio und physikalischer Pixelsimulation in Sandustry? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.