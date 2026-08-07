Xbox Game Pass im August 2026 – 2 neue Spiele, Madden NFL 27 als Testversion

Der Xbox Game Pass legt im August 2026 direkt nach und erweitert sein Angebot um zwei Spiele sowie eine zeitlich begrenzte Testversion. Seit dem 6. August 2026 stehen Monsters are Coming! Rock & Road und PowerWash Simulator 2 für zusätzliche Plattformen und Abonnementstufen bereit.

Sportfans können außerdem Madden NFL 27 vor dem regulären Verkaufsstart ausprobieren. Die 10-Stunden-Testversion ist über EA Play verfügbar, das zum Leistungsumfang von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass gehört.

Neue Spiele für mehrere Game-Pass-Stufen

Welche Spiele sind ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar? Das aktuelle Update umfasst zwei vollständige Titel und eine umfangreiche Testversion:

Monsters are Coming! Rock & Road für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC mit Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass

PowerWash Simulator 2 für Cloud, Xbox Series X|S und PC mit Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass

Madden NFL 27 als 10-Stunden-Testversion über EA Play mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Monsters are Coming! Rock & Road verbindet Tower-Defense, Roguelite-Fortschritt und actionreiche Kämpfe. Während sich eine mobile Stadt durch eine gefährliche Welt bewegt, müsst ihr Holz, Stein und Gold sammeln, Verteidigungsanlagen errichten und immer stärkere Monsterwellen zurückschlagen.

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Das von Ludogram entwickelte Spiel erschien am 20. November 2025 zunächst für PC. Seit dem 6. August 2026 ist es auch auf Xbox Series X|S erhältlich und zugleich in zusätzlichen Game-Pass-Stufen verfügbar. Verschiedene Helden, freischaltbare Systeme und unterschiedliche Verteidigungsstrategien sollen für Abwechslung zwischen den einzelnen Durchläufen sorgen.

PowerWash Simulator 2 feiert dagegen kein vollständiges Game-Pass-Debüt. Die am 23. Oktober 2025 veröffentlichte Reinigungssimulation war bereits über Ultimate und PC Game Pass spielbar und wurde nun auch für Game Pass Premium freigeschaltet.

Der Nachfolger setzt erneut auf entspannte Reinigungsaufträge, erweitert das bekannte Konzept aber um eine neue Kampagne, zusätzliche Schauplätze und verbesserte Ausrüstung. Neben einem Online-Koop für bis zu vier Personen steht erstmals auch ein lokaler Splitscreen-Modus für zwei Teilnehmer zur Verfügung.

Madden NFL 27 startet mit zeitlich begrenzter Testversion

Wie lässt sich Madden NFL 27 schon vor dem Release spielen? Mitglieder von EA Play erhalten seit dem 6. August 2026 Zugriff auf eine 10-Stunden-Testversion der Standard Edition. Auf Xbox Series X|S ist EA Play in Xbox Game Pass Ultimate enthalten, während PC-Nutzer über den PC Game Pass teilnehmen können.

Die Testversion ist keine dauerhafte Aufnahme in den Spielekatalog. Sobald die zehn Stunden verbraucht sind, wird für den weiteren Zugriff eine passende Vollversion benötigt. Der weltweite reguläre Verkaufsstart von Madden NFL 27 erfolgt am 13. August 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.

Käufer der Deluxe Edition und des MVP Bundle dürfen bereits ab dem 10. August 2026 unbegrenzt loslegen. Die Testphase bietet Footballfans somit eine gute Gelegenheit, Gameplay, Spielmodi und technische Umsetzung vor einer Kaufentscheidung kennenzulernen.

Ein abwechslungsreicher Auftakt in den August

Warum lohnt sich aktuell ein Blick in den Game Pass? Microsoft deckt mit den jüngsten Ergänzungen mehrere Genres ab. Monsters are Coming! Rock & Road richtet sich an Fans von Roguelites und strategischer Verteidigung, PowerWash Simulator 2 bietet entspannte Koop-Unterhaltung und Madden NFL 27 spricht das sportlich kompetitive Publikum an.

Bereits am 4. August 2026 kamen Beast of Reincarnation sowie die erweiterte Premium-Verfügbarkeit von Heretic + Hexen hinzu. Seit dem 6. August 2026 können berechtigte Mitglieder zudem an der ersten Multiplayer-Betaphase von Gears of War: E-Day teilnehmen, die bis zum 10. August 2026 läuft.

Damit liefert der Xbox Game Pass schon in der ersten Augustwoche eine breite Mischung aus Action-RPG, Retro-Shootern, Sport, Simulation und Indie-Strategie. Weitere angekündigte Spiele sollen das Angebot bis zur Monatsmitte kontinuierlich ausbauen.

Welchen der neuen Titel werdet ihr zuerst ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.