Live-Ticker – Amazon Prime Day 2026: Die besten Angebote für Gaming, Technik, PS5, SSDs und Streaming-Zubehör (zuletzt aktualisiert: 23.06., 13:40 Uhr)

Der Amazon Prime Day 2026 ist gestartet. Ab sofort sind zahlreiche Produkte aus Gaming, Technik, Smart Home, Streaming-Zubehör und Entertainment reduziert. Wir sammeln hier die spannendsten Deals für euch und aktualisieren den Artikel laufend.

Wichtig: Viele Angebote gelten nur für Prime-Mitglieder und können jederzeit ausverkauft sein oder im Preis schwanken.

Die wichtigsten Prime-Day-Angebote im Überblick

Hier findet ihr die besten Deals zum Start des Prime Day 2026:

13:40 Uhr – Diese Produkte gehören aktuell zu den Amazon-Bestsellern

Während des Prime Day zeichnen sich bereits einige besonders gefragte Produktkategorien ab. Dazu gehören vor allem Technik-Zubehör, Netzwerk-Produkte, SSDs und Audio-Geräte.

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Besonders häufig tauchen aktuell Produkte von AVM (FRITZ!Box und FRITZ!Repeater), Samsung, Anker, Jabra und Logitech in den Verkaufscharts auf. Auch die Samsung 870 EVO SSD mit 1 TB Speicher zählt zu den gefragtesten Hardware-Produkten.

Zu den Bestsellern gehören unter anderem:

Wer ohnehin einen neuen Router, WLAN-Repeater, Lautsprecher oder SSD-Speicher sucht, sollte diese Kategorien während des Prime Day besonders im Blick behalten.

13:20 Uhr – Belkin senkt Preise für Ladegeräte, Powerbanks und Nintendo-Switch-2-Zubehör

Auch Zubehör-Hersteller Belkin beteiligt sich am Prime Day 2026 und reduziert mehrere beliebte Produkte deutlich. Besonders interessant sind die Angebote für Apple-Nutzer, Reisende und Besitzer der Nintendo Switch 2.

Zu den auffälligsten Deals gehört der BoostCharge Pro 3-in-1 Wireless Charging Stand mit Qi2, der von 129,99 Euro auf 49,99 Euro reduziert wird. Damit lassen sich iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig laden.

Für unterwegs bietet Belkin außerdem den BoostCharge Pro 100W 3-Port GaN Charger mit Reiseadapter-Set für 39,99 Euro statt 69,99 Euro an. Ebenfalls reduziert ist die BoostCharge Power Bank 10K mit integriertem USB-C-Kabel, die während des Prime Day für 16,99 Euro erhältlich ist.

Nintendo-Fans können zudem beim Nintendo Switch 2 Travel Case sparen. Die Schutzhülle für Nintendos neue Konsole sinkt von 19,99 Euro auf 14,99 Euro. Für Kinder gibt es außerdem die SoundForm Mini Wireless On-Ear Kopfhörer für 16,99 Euro statt 24,99 Euro.

Wer aktuell nach Ladezubehör, Powerbanks oder Nintendo-Switch-2-Equipment sucht, sollte die Belkin-Angebote während des Prime Day im Blick behalten.

12:44 Uhr – Prime Day zur Mittagszeit: SSDs, Fire TV und Gaming-Zubehör bleiben spannend

Zur Mittagszeit lohnt sich weiterhin vor allem der Blick auf Technik- und Gaming-Angebote. Besonders SSDs für PS5 und PC, Fire-TV-Geräte, Echo-Lautsprecher, Gaming-Headsets, Controller und Monitore gehören aktuell zu den interessantesten Kategorien des Prime Day 2026.

Wer gezielt nach Gaming-Deals sucht, sollte nicht nur auf den Rabatt-Prozentsatz achten. Wichtiger ist der tatsächliche Endpreis im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Gerade bei SSDs, Monitoren und Headsets schwanken die Preise häufig deutlich.

Auch Amazons eigene Geräte bleiben wie gewohnt stark im Fokus. Fire TV Stick, Echo Dot, Echo Show und Kindle gehören traditionell zu den auffälligsten Prime-Day-Angeboten und sind für viele Nutzer der einfachste Einstieg in den Sale.

12:36 Uhr – Gaming-Zubehör: Headsets, Controller und Monitore

Zum Start finden sich auch viele Gaming-Angebote. Besonders interessant sind Gaming-Headsets, Controller, Mäuse, Tastaturen und Monitore.

Bei Monitoren lohnt sich ein genauer Blick auf Bildwiederholrate, Auflösung, Panel-Technik und Anschlüsse. Nicht jeder Rabatt ist automatisch ein gutes Angebot.

00:30 Uhr – Amazon-Geräte stark reduziert

Wie üblich gehören auch Amazons eigene Geräte zu den auffälligsten Prime-Day-Angeboten. Dazu zählen Fire TV Sticks, Echo-Lautsprecher, Echo Show, Kindle-Reader und weitere Smart-Home-Geräte.

Gerade Fire-TV-Geräte sind interessant, wenn ihr ältere Fernseher smarter machen oder Streaming-Apps günstiger nutzen wollt.

00:25 Uhr – SSDs für PS5 und PC im Blick behalten

Ein klassischer Prime-Day-Tipp sind SSDs. Vor allem NVMe-SSDs mit hoher Geschwindigkeit sind für PS5-Besitzer und PC-Spieler spannend, weil moderne Spiele immer mehr Speicherplatz benötigen.

Achtet bei PS5-SSDs darauf, dass sie schnell genug sind und idealerweise direkt mit Kühlkörper kommen. Besonders interessant sind Angebote von Samsung, WD Black, Crucial und Kingston.

00:20 Uhr – Elgato-Angebote für Streamer und Content Creator

Auch Elgato ist zum Prime Day 2026 mit mehreren reduzierten Produkten vertreten. Für Streamer, YouTuber und Content Creator sind vor allem Stream Decks, Mikrofone, Beleuchtung, Capture Cards und weiteres Setup-Zubehör interessant.

Wer sein Streaming-Setup erweitern möchte, sollte hier genauer hinschauen. Gerade Elgato-Produkte sind selten dauerhaft stark reduziert und gehören bei Creator-Deals meist zu den beliebtesten Angeboten. Hier geht es zu unserer separaten Deals News.

00:15 Uhr – Prime Day 2026 ist offiziell gestartet

Der Amazon Prime Day 2026 läuft. Direkt zum Start sind bereits viele bekannte Produktkategorien reduziert, darunter Gaming-Zubehör, SSDs, Monitore, Kopfhörer, Amazon-Geräte und Smart-Home-Produkte.

Besonders spannend zum Start sind erfahrungsgemäß SSDs für PS5 und PC, Fire-TV-Geräte, Echo-Lautsprecher, Gaming-Headsets und Streaming-Zubehör von Marken wie Elgato, Logitech, Samsung, Sony, WD Black und SteelSeries.

Was ist der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day ist eines der größten Shopping-Events des Jahres und richtet sich exklusiv an Mitglieder von Amazon Prime. Während der Aktion werden tausende Produkte aus nahezu allen Kategorien reduziert – von Gaming-Hardware und Konsolen-Zubehör über Smartphones und Smart-Home-Geräte bis hin zu Haushaltsartikeln und Streaming-Hardware.

Besonders beliebt sind die Angebote rund um PS5, Xbox, Gaming-PCs, SSDs, Monitore, Headsets sowie Amazons eigene Geräte wie Fire TV Sticks, Echo-Lautsprecher und Kindle-Reader.

Wann endet der Amazon Prime Day 2026?

Der Amazon Prime Day 2026 läuft vom 24. bis 27. Juni 2026 und endet offiziell am 27. Juni um 23:59 Uhr. In diesem Zeitraum bietet Amazon tausende reduzierte Produkte aus den Bereichen Gaming, PC-Hardware, Smartphones, Smart Home, Streaming, Haushalt und Unterhaltungselektronik an.

Viele Prime-Day-Angebote gelten jedoch nur solange der Vorrat reicht oder werden als zeitlich begrenzte Blitzangebote veröffentlicht. Es lohnt sich daher, regelmäßig vorbeizuschauen, da neue Rabatte im Laufe des Events freigeschaltet werden und besonders beliebte Produkte schnell vergriffen sein können.

Welche Prime-Day-Angebote lohnen sich besonders für Gamer?

Für Gamer gehören SSDs, Gaming-Monitore, Headsets, Controller und Speichererweiterungen für die PS5 traditionell zu den interessantesten Prime-Day-Angeboten.

Auch Streaming-Hardware von Elgato, Mikrofone, Webcams und Zubehör für Content Creator werden häufig deutlich günstiger angeboten. Wer ohnehin eine Neuanschaffung geplant hat, kann während des Prime Day oft attraktive Rabatte mitnehmen.

Besonders beliebt sind Angebote von Samsung, WD Black, Crucial, Logitech, SteelSeries, Sony, Microsoft und Elgato.

Wir aktualisieren diesen Live-Ticker regelmäßig

Während des Amazon Prime Day 2026 ergänzen wir diesen Artikel laufend um neue Angebote, Preisaktionen und besonders interessante Technik-Deals. Schaut daher regelmäßig vorbei, wenn ihr auf der Suche nach Schnäppchen für Gaming, PC-Hardware, Streaming-Zubehör oder Smart-Home-Geräte seid.

FAQ

Wann startet der Amazon Prime Day 2026?

Der Amazon Prime Day 2026 ist am 24. Juni 2026 gestartet und bietet zahlreiche Rabatte auf Technik, Gaming, Smart Home und viele weitere Produktkategorien.

Benötige ich Amazon Prime für die Angebote?

Ja, die meisten Prime-Day-Angebote sind exklusiv für Mitglieder von Amazon Prime verfügbar.

Welche Produkte sind am Prime Day besonders günstig?

Besonders beliebt sind SSDs, Gaming-Zubehör, Monitore, Streaming-Hardware, Fire TV Sticks, Echo-Geräte und Smart-Home-Produkte.

Werden neue Angebote nachgelegt?

Ja, Amazon schaltet während des Prime Day regelmäßig neue Aktionen und Blitzangebote frei.