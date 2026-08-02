Assassins Creed – PureArts bringt Edward-Kenway-Statue für 3.299 Euro﻿

Fans von Assassin’s Creed dürfen sich 2027 auf einen besonders exklusiven Neuzugang freuen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein weiteres Videospiel, sondern um eine aufwendig produzierte Statue von Edward Kenway aus Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Hersteller PureArts nimmt das Sammlerstück bereits zur Vorbestellung an. Der europäische Preis liegt bei 3.299 Euro, womit sich die Figur klar an leidenschaftliche Sammler mit entsprechendem Budget richtet. Die Auslieferung ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen.

Edward Kenway im beeindruckenden 1:2-Maßstab

Wie groß ist die neue Edward-Kenway-Statue? Das Modell aus der Prestige-Linie erreicht eine Höhe von 110 Zentimetern. Es ist 39 Zentimeter breit, 36 Zentimeter tief und bringt voraussichtlich 19 Kilogramm auf die Waage.

Mit Verpackung steigt das Gewicht sogar auf rund 45 Kilogramm. Entsprechend dürfte die Statue nicht ohne Weiteres in jedes Gaming-Regal passen. Edward Kenway steht kampfbereit auf einem detailreich gestalteten Sockel, dessen Design von seinem Schiff Jackdaw inspiriert wurde.

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Hyperrealistisches Porträt von Edward Kenway

Haut aus Silikon, Augen aus Glas und einzeln eingesetzte Haare

Assassinen-Outfit aus hochwertigen Stoffen, Leder und Metallteilen

Entermesser und Steinschlosspistole als Zubehör

Aufwendig modellierter Sockel im Stil der Jackdaw

Wappen von Assassin’s Creed 4 auf dem Sockel

Individuell nummerierte Unterseite

Echtheitszertifikat mit passender Editionsnummer

Für die Herstellung kommen unter anderem Polyresin, Silikon, Leder, Metall, Glas und weitere Textilien zum Einsatz. PureArts bezeichnet das Modell als Sammlerstück in Museumsqualität. Die gezeigten Bilder basieren noch auf einem Prototyp, weshalb die finale Ausführung in einzelnen Details abweichen kann.

Streng limitierte Veröffentlichung im Jahr 2027

Wann erscheint die Edward-Kenway-Statue? Als voraussichtliches Lieferfenster nennt PureArts das zweite Quartal 2027. Da sich das Modell bereits in Produktion befindet und erst nach seiner vollständigen Fertigstellung verschickt wird, kann sich der Termin noch verändern.

Weltweit sollen lediglich 500 Exemplare angeboten werden. Jede Statue erhält eine eigene Nummer sowie ein dazugehöriges Echtheitszertifikat. Eine Vorbestellung ist auch für Kunden in Europa vorgesehen, wobei Versandkosten erst während des Bestellvorgangs berechnet werden.

PureArts bietet außerdem einen Zahlungsplan über 16 Monate an. Bei Vorbestellungen wird ein Anteil von 15 Prozent des Kaufpreises als Anzahlung eingeplant. Trotz dieser Möglichkeit bleibt die Figur mit 3.299 Euro ein kostspieliges Luxusprodukt, das sich nur an einen kleinen Teil der Community richten dürfte.

Die Veröffentlichung folgt auf den Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced am 9. Juli 2026. Das Remake brachte Edward Kenways Piratenabenteuer mit moderner Technik, überarbeitetem Gameplay und zusätzlichen Inhalten auf PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC zurück.

Würdet ihr 3.299 Euro für eine derart detailreiche Assassin’s-Creed-Statue bezahlen, oder ist euch das selbst als großer Edward-Kenway-Fan zu teuer? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.