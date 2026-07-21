Splatoon Raiders im Test – Metacritic 80, Lob für Solo-Fokus und Loot-Loop

Splatoon Raiders steht kurz vor dem Release, und jetzt ist auch offiziell klar, wie der erste große Spin-off-Ableger der Reihe bei der Presse ankommt. Zwei Tage vor dem Starttermin am 23. Juli 2026 ist das Review-Embargo gefallen und unterm Strich fällt die Stimmung klar positiv aus.

Zum Zeitpunkt der Auswertung kommt Splatoon Raiders auf 80 Punkte bei Metacritic basierend auf 65 Kritiken, was dem Label Generally Favorable entspricht. Bei OpenCritic liegt der Titel bei einem Score von 81, dazu kommen 71 Prozent Empfehlung von den dort erfassten Kritikern.

So schlägt sich der Spin-off im Test

Wie gut ist Splatoon Raiders laut Reviews? Viele Kritiken betonen, dass Nintendo mit Splatoon Raiders eine überraschend stimmige Solo-Neuausrichtung gelungen ist. Statt dem Fokus auf Multiplayer wie bei den nummerierten Teilen steht hier vor allem ein Singleplayer-Abenteuer im Vordergrund, das sich trotzdem klar nach Splatoon anfühlen soll.

In Splatoon Raiders schlüpft ihr in die Rolle eines Mechanikers und unterstützt das Trio Deep Cut aus Splatoon 3 auf einer neuen Reise. Lob gibt es dabei vor allem für das grundlegende Spielgefühl, die Splatoon-typische Ballerei und den Loop aus Missionen, Beute und Ausrüstung.

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Einige der bisher höchsten Wertungen kommen von Redaktionen, die den Titel als willkommene Ergänzung der exklusiven Switch-2-Bibliothek beschreiben. Besonders oft fallen dabei Begriffe wie clevere Missionsstruktur, motivierende Progression und starker Loot-Antrieb.

Splatoon Raiders verdient sich unser Siegel als fantastischer Teil des Franchise. Allein oder mit Unterstützung macht das Suchen nach Loot und das Abbauen von Ressourcen dank der vielen Waffen und Gadgets enorm Spaß. Und Zeit mit Deep Cut zu verbringen, ist sowieso immer gut.

Ein wunderbarer Solo-Neuanstrich der Multiplayer-Reihe mit smart designten Missionen und einem dauerhaft fesselnden Progressionssystem. Auf Splatoons starkem Gunplay aufgebaut, ist das ein frisches Abenteuer, das in jede Switch-2-Bibliothek gehört.

Splatoons Singleplayer wurde oft unterschätzt, doch Splatoon Raiders macht es unmöglich, das weiter zu ignorieren.

Ein Looter-Shooter in Nintendos kinderfreundlicher Welt. Nicht so komplex wie Genre-Größen, aber Charme, Loot-Jagd und der befriedigende Gameplay-Loop machen es zu einem meiner Highlights 2026.

Ein hektischer, manchmal überwältigender, aber durchgehend spaßiger Ableger.

Stärken, Schwächen und typische Kritikpunkte

Was wird an Splatoon Raiders konkret gelobt? Als gemeinsame Schnittmenge der positiven Kritiken stechen drei Punkte heraus: Gameplay, Waffen- und Gadget-Loadouts sowie die Optik. Gerade die Vielzahl an Ausrüstung und die Motivation, neue Tools auszuprobieren, scheint den Spielrhythmus stark zu tragen.

Welche Kritik gibt es trotz guter Wertungen? Einige Stimmen fallen deutlich nüchterner aus. Ein Review bezeichnet das Erlebnis als eher durchschnittlich, während ein anderer Test zwar viel Inhalt sieht, aber einzelne Bosskämpfe als zu zäh kritisiert. Statt spannender Mechaniken sollen sich bestimmte Begegnungen eher nach reinen Schadensprüfungen anfühlen.

Unterm Strich liest sich das so, als könnte Splatoon Raiders genau dann punkten, wenn ihr Lust auf Splatoon-Action mit Sammeltrieb habt, aber nicht zwingend die tiefste Looter-Shooter-Komplexität erwartet.

Release, Uhrzeit und begleitendes Zubehör

Wann erscheint Splatoon Raiders auf Nintendo Switch 2? Der Release ist für Donnerstag, den 23. Juli 2026 angesetzt und das Spiel erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2. Der digitale Start ist auf Mitternacht US-Ostküstenzeit terminiert, was in Deutschland einem Launch um 06:00 Uhr am 23. Juli 2026 entspricht. Wer an der US-Westküste spielt, kommt bereits am Vorabend rein, das entspricht bei uns ebenfalls dem frühen Morgen in Deutschland.

Passend zum Spielstart bringt Nintendo außerdem neue Switch-2-Joy-Con-2-Controller im Design von Shiver und Frye aus Deep Cut. Gleichzeitig ist der 23. Juli 2026 ein auffällig voller Tag für die Konsole, denn auch Final Fantasy HD Remaster, Avatar Legends: The Fighting Game und Disgaea Mayhem sollen dann auf Switch 2 erscheinen.

Was meint ihr: Reizt euch der Singleplayer-Fokus von Splatoon Raiders, oder wartet ihr lieber auf das nächste große Multiplayer-Kapitel der Reihe? Schreibt es gern in die Kommentare.