LEGO-Fan baut USS Defiant aus Millennium Falcon-Set, ganz ohne Extrateile

Ein LEGO-Fan hat gerade bewiesen, wie viel Potenzial in einem einzigen Set stecken kann: Aus dem 75375 Millennium Falcon entstand mit cleveren Umbauschritten die USS Defiant aus Star Trek: Deep Space Nine, komplett ohne zusätzliche Steine. Das Ergebnis wirkt nicht wie ein Kompromiss aus Restteilen, sondern wie ein bewusst geplantes Raumschiff mit stimmigen Proportionen, klarer Silhouette und Details, die Trekkies sofort wiedererkennen.

Das Besondere daran ist nicht nur der Franchise-Wechsel von Star Wars zu Star Trek, sondern die Konsequenz dahinter: kein Fremdteil, kein Extra-Element, kein Trick mit versteckten Zusatzteilen. Wer das Falcon-Set im Regal hat, könnte theoretisch direkt loslegen und am Ende wieder alles zurückbauen.

So entstand die USS Defiant aus dem Millennium Falcon

Wie kann man aus einem Star-Wars-Set ein Star-Trek-Schiff bauen? Der MOC stammt von dem bekannten LEGO-Baumeister Minute_Food_2881, der seine Kreationen regelmäßig auf Reddit zeigt. Für die Defiant greift er gezielt auf markante Bauteile des Millennium Falcon zurück und nutzt sie so um, dass sie als zentrale Defiant-Elemente funktionieren.

Besonders auffällig ist, wie Teile des Originals plötzlich eine neue Rolle bekommen: Komponenten, die beim Falcon den Look von Rumpf und Details prägen, werden hier zu Triebwerkssektionen und zur Cockpit-Optik der Defiant umgedeutet. Dadurch wirkt das Modell nicht nur wie eine grobe Hommage, sondern wie ein eigenständiger, sauberer Alternate Build.

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Wer solche Umbauten nachbauen möchte, hat gute Chancen, dass dafür auch eine Anleitung auftaucht: Minute_Food_2881 veröffentlicht seine Bauanleitungen häufig auf Rebrickable unter dem Namen Creation Caravan. Eine offizielle Ankündigung zu genau diesem Modell steht zwar nicht zwangsläufig immer sofort bereit, aber die bisherigen Uploads machen es realistisch, dass die Defiant dort ebenfalls landet.

LEGO und Star Trek bleiben ein heißes Thema für Fans

Welche offiziellen Star-Trek-Sets gibt es aktuell bei LEGO? LEGO ist inzwischen offiziell mit Star Trek unterwegs und hat zuletzt zwei Sets ins Programm gebracht: eines zur USS Enterprise NCC-1701-D inklusive Crew-Minifiguren sowie ein Type-15-Shuttlepod mit Ro-Laren-Minifigur. Gerade das Shuttlepod gilt als begehrt und ist aktuell nicht regulär verfügbar, was den Hype bei Sammlern zusätzlich anheizt.

Gleichzeitig sorgt die Gerüchteküche für Bewegung: Für August 2026 oder später in diesem Jahr kursieren Leaks zu mehreren lizenzierten Sets, darunter womöglich auch ein weiteres Star-Trek-Set. Anlass für diese Spekulationen sind online aufgetauchte Minifiguren-Teile, die zur klassischen Enterprise-Crew passen könnten. Bestätigt ist das aber nicht, und im Raum steht ebenso, dass Fans auf neuen offiziellen Nachschub bis 2027 oder noch länger warten müssen.

Genau hier treffen sich offizielle Releases und Fan-Kreativität perfekt: Wer nicht warten will, macht sich sein eigenes Star-Trek-Regalstück eben selbst und der Umbau der 75375 zeigt, wie gut das sogar ohne zusätzliche Investitionen funktionieren kann.

Minute_Food_2881 und die Kunst der Alternate Builds ohne Extrateile

Warum sind Umbauten ohne Zusatzsteine so beliebt? Die Herausforderung ist klar: Ein Set bietet nur einen begrenzten Teilepool, Farben und Formen müssen zweckentfremdet werden, und am Ende soll es trotzdem nach dem Zielmotiv aussehen. Genau dieser Puzzle-Faktor macht solche Builds für viele so reizvoll, gerade wenn das Resultat wie ein komplett neues Set wirkt.

Minute_Food_2881 hat sich mit genau dieser Disziplin bereits einen Namen gemacht. Zu den jüngeren Projekten gehören unter anderem:

ein Umbau des Millennium Falcon in ein Warhammer-40K-Emperor-Klasse-Schiff

ein Umbau des LEGO- Pokémon -Evoli-Sets zu einem Pinsir, ebenfalls ohne zusätzliche Teile

-Evoli-Sets zu einem Pinsir, ebenfalls ohne zusätzliche Teile ein Reverse-Build, bei dem das LEGO FIFA-WM-2026-Emblem in einen Millennium Falcon verwandelt wurde

ein Umbau eines Star-Wars-Acclamator-Klasse-Assault-Ship-Sets in Darkstar aus Top Gun: Maverick

Gerade die 75375-Version des Millennium Falcon scheint sich dabei als extrem dankbare Basis zu erweisen: Viele Bautechniken, genügend Formteile für eine glaubwürdige Außenhülle und genug Kleinteile, um Details wie Triebwerke, Übergänge und Konturen sauber hinzubekommen. Die neue Defiant ist damit weniger ein Ausreißer, sondern eher der nächste Beweis, wie vielseitig dieses Set als MOC-Fundament ist.

Was sagt ihr: Würdet ihr euren Millennium Falcon wirklich auseinandernehmen, um daraus die USS Defiant zu bauen, oder bleibt der Falke bei euch unantastbar? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.