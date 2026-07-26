Leak listet 19 LEGO City Sets für Januar 2027 – mit F1 und Schnellzug

Ein neuer Leak könnte schon jetzt einen großen Teil der LEGO-City-Planung für Anfang 2027 vorwegnehmen. Demnach sind Details zu insgesamt 19 bislang nicht offiziell angekündigten Sets aufgetaucht, die allesamt der City-Reihe zugeordnet werden. Genannt werden Produktnummern, vorläufige Set-Namen sowie Preisangaben, während Teileanzahl und Altersempfehlungen offen bleiben.
Als Release-Zeitraum steht bei allen Einträgen Januar 2027 im Raum. Auffällig: Die Liste wirkt wie eine komplette Frühjahrswelle mit starkem Fokus auf Fahrzeuge, Einsatzkräfte und Motorsport. Gerade für Fans von City, die ihre Sammlung gern thematisch ausbauen, klingt das nach einer ziemlich dichten Ladung an Neuware.
Leak aus der Szene deutet auf große City-Welle hin
Woher stammen die neuen Infos? Die Daten sollen von dem Insider und YouTuber UniBricks stammen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach frühzeitig konkrete Hinweise auf kommende LEGO-Sets geteilt hat. Auch diesmal wirkt die Auswahl ungewöhnlich breit, denn neben typischen City-Kategorien wie Polizei, Baustelle und Feuerwehr tauchen ein großer Zug, Weltraum-Thema und mehrere Motorsport-Sets auf.
Preislich reicht die Spanne laut Leak von kleinen 9,99-Dollar-Sets bis zu einem hochpreisigen Zug im Bereich niedriger dreistelliger Beträge. Besonders viele Einträge liegen im typischen Mitnahme- und Geschenkbereich, während drei große Boxen den oberen Teil der Liste dominieren.
Magischen Merch entdecken! ✨
Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙♂️
Alle 19 angeblichen LEGO-City-Sets für Januar 2027
Welche Sets sind konkret in der Liste genannt? Laut Leak umfasst die Aufstellung 19 Einträge mit Setnummer, Arbeitstitel und US-Preis. Hier ist die komplette Liste in der genannten Reihenfolge:
|Setnummer
|Vorläufiger Name
|Preis (laut Leak, USD)
|Release
|60513
|Rides Lego Van
|9,99
|Januar 2027
|60514
|Rides Garbage Truck
|9,99
|Januar 2027
|60515
|Popcorn Tuk Tuk
|9,99
|Januar 2027
|60516
|Green Stunt Plane
|9,99
|Januar 2027
|60517
|Dump Truck, Bulldozer and Cement Mixer
|29,99
|Januar 2027
|60518
|Red and Black Monster Truck
|17,99
|Januar 2027
|60519
|Ice Cream Truck
|19,99
|Januar 2027
|60521
|Race Car vs. Speed Boat
|34,99
|Januar 2027
|60526
|F1 Alpine and Cadillac Cars
|19,99
|Januar 2027
|60527
|F1 Pit Wall and Williams and Aston Martin
|59,99
|Januar 2027
|60528
|F1 Truck with RB22, VCARB
|119,99
|Januar 2027
|60530
|F1 Driver with Mercedes-AMG
|12,99
|Januar 2027
|60532
|Police Car Chase
|9,99
|Januar 2027
|60533
|Police Helicopter Prison Break
|19,99
|Januar 2027
|60534
|Police Truck and Undercover Police Car
|59,99
|Januar 2027
|60535
|Modular Police Station
|109,99
|Januar 2027
|60536
|High Speed Electric Passenger Train
|179,99
|Januar 2027
|60539
|Interstellar Space Shuttle
|24,99
|Januar 2027
|60541
|Fire, Police and Construction Parade Float
|29,99
|Januar 2027
Inhaltlich stechen mehrere Schwerpunkte heraus: Gleich vier Einträge drehen sich um Polizei, dazu kommen vier Formel-1-Sets mit verschiedenen Teams. Daneben gibt es klassische City-Fahrzeuge, Food-Trucks, ein Weltraum-Shuttle und mit dem High Speed Electric Passenger Train einen potenziellen Premium-Release.
Preise und Schwerpunkte im Überblick
Was verrät die Preisliste über den möglichen Umfang? Wenn die Angaben stimmen, dann setzt die Welle stark auf viele günstige Sets plus einige große Zugpferde. Fünf Produkte sollen bei 9,99 US-Dollar liegen, während der Großteil unter 60 US-Dollar bleibt. Gleichzeitig ziehen der modulare Polizeiposten, der F1-Truck und der Schnellzug das Preisniveau nach oben.
Für Deutschland sind diese Beträge noch keine belastbare Orientierung, weil LEGO-UVPs hierzulande oft abweichen und zusätzlich von Wechselkurs, Steuern und Rundungen beeinflusst werden. Entscheidend dürfte deshalb vor allem sein, dass City Anfang 2027 offenbar gleich mehrere größere Highlights bekommen könnte, statt nur ein einzelnes Flaggschiff.
Was haltet ihr von der angeblichen Auswahl, besonders vom F1-Schwerpunkt und dem großen Elektro-Personenzug? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.