Leak listet 19 LEGO City Sets für Januar 2027 – mit F1 und Schnellzug

Ein neuer Leak könnte schon jetzt einen großen Teil der LEGO-City-Planung für Anfang 2027 vorwegnehmen. Demnach sind Details zu insgesamt 19 bislang nicht offiziell angekündigten Sets aufgetaucht, die allesamt der City-Reihe zugeordnet werden. Genannt werden Produktnummern, vorläufige Set-Namen sowie Preisangaben, während Teileanzahl und Altersempfehlungen offen bleiben.

Als Release-Zeitraum steht bei allen Einträgen Januar 2027 im Raum. Auffällig: Die Liste wirkt wie eine komplette Frühjahrswelle mit starkem Fokus auf Fahrzeuge, Einsatzkräfte und Motorsport. Gerade für Fans von City, die ihre Sammlung gern thematisch ausbauen, klingt das nach einer ziemlich dichten Ladung an Neuware.

Leak aus der Szene deutet auf große City-Welle hin

Woher stammen die neuen Infos? Die Daten sollen von dem Insider und YouTuber UniBricks stammen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach frühzeitig konkrete Hinweise auf kommende LEGO-Sets geteilt hat. Auch diesmal wirkt die Auswahl ungewöhnlich breit, denn neben typischen City-Kategorien wie Polizei, Baustelle und Feuerwehr tauchen ein großer Zug, Weltraum-Thema und mehrere Motorsport-Sets auf.

Preislich reicht die Spanne laut Leak von kleinen 9,99-Dollar-Sets bis zu einem hochpreisigen Zug im Bereich niedriger dreistelliger Beträge. Besonders viele Einträge liegen im typischen Mitnahme- und Geschenkbereich, während drei große Boxen den oberen Teil der Liste dominieren.

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Alle 19 angeblichen LEGO-City-Sets für Januar 2027

Welche Sets sind konkret in der Liste genannt? Laut Leak umfasst die Aufstellung 19 Einträge mit Setnummer, Arbeitstitel und US-Preis. Hier ist die komplette Liste in der genannten Reihenfolge:

Setnummer Vorläufiger Name Preis (laut Leak, USD) Release 60513 Rides Lego Van 9,99 Januar 2027 60514 Rides Garbage Truck 9,99 Januar 2027 60515 Popcorn Tuk Tuk 9,99 Januar 2027 60516 Green Stunt Plane 9,99 Januar 2027 60517 Dump Truck, Bulldozer and Cement Mixer 29,99 Januar 2027 60518 Red and Black Monster Truck 17,99 Januar 2027 60519 Ice Cream Truck 19,99 Januar 2027 60521 Race Car vs. Speed Boat 34,99 Januar 2027 60526 F1 Alpine and Cadillac Cars 19,99 Januar 2027 60527 F1 Pit Wall and Williams and Aston Martin 59,99 Januar 2027 60528 F1 Truck with RB22, VCARB 119,99 Januar 2027 60530 F1 Driver with Mercedes-AMG 12,99 Januar 2027 60532 Police Car Chase 9,99 Januar 2027 60533 Police Helicopter Prison Break 19,99 Januar 2027 60534 Police Truck and Undercover Police Car 59,99 Januar 2027 60535 Modular Police Station 109,99 Januar 2027 60536 High Speed Electric Passenger Train 179,99 Januar 2027 60539 Interstellar Space Shuttle 24,99 Januar 2027 60541 Fire, Police and Construction Parade Float 29,99 Januar 2027

Inhaltlich stechen mehrere Schwerpunkte heraus: Gleich vier Einträge drehen sich um Polizei, dazu kommen vier Formel-1-Sets mit verschiedenen Teams. Daneben gibt es klassische City-Fahrzeuge, Food-Trucks, ein Weltraum-Shuttle und mit dem High Speed Electric Passenger Train einen potenziellen Premium-Release.

Preise und Schwerpunkte im Überblick

Was verrät die Preisliste über den möglichen Umfang? Wenn die Angaben stimmen, dann setzt die Welle stark auf viele günstige Sets plus einige große Zugpferde. Fünf Produkte sollen bei 9,99 US-Dollar liegen, während der Großteil unter 60 US-Dollar bleibt. Gleichzeitig ziehen der modulare Polizeiposten, der F1-Truck und der Schnellzug das Preisniveau nach oben.

Für Deutschland sind diese Beträge noch keine belastbare Orientierung, weil LEGO-UVPs hierzulande oft abweichen und zusätzlich von Wechselkurs, Steuern und Rundungen beeinflusst werden. Entscheidend dürfte deshalb vor allem sein, dass City Anfang 2027 offenbar gleich mehrere größere Highlights bekommen könnte, statt nur ein einzelnes Flaggschiff.

Was haltet ihr von der angeblichen Auswahl, besonders vom F1-Schwerpunkt und dem großen Elektro-Personenzug? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.