FF14 Evercold enthüllt Bastion als neuen Tank-Job und FF7-Raid-Serie

Final Fantasy 14 hat beim FanFest 2026 in Berlin gleich zwei große Highlights für die kommende Erweiterung Evercold enthüllt: Mit Bastion kommt ein komplett neuer Tank-Job ins Spiel, und obendrauf wurde eine unerwartete, aber lange gewünschte Kooperation bestätigt. Für Fans bedeutet das vor allem eins: Mehr frische Optionen für Gruppeninhalte und ein Raid-Programm, das thematisch deutlich größer denkt als viele zuvor.

Produzent und Director Naoki Yoshida stand nach dem ausführlichen Evercold-Trailer selbst auf der Bühne und lieferte weitere Details. Dabei blieb es nicht nur bei ein paar Andeutungen, sondern es gab handfeste Informationen zum ersten von zwei neuen Jobs, die mit Evercold erscheinen sollen.

Bastion erweitert die Tank-Riege

Was ist der neue Tank-Job Bastion in Final Fantasy 14? Bastion ist der neue Tank-Job, der mit Evercold eingeführt wird und die Anzahl der Tanks im Spiel auf insgesamt fünf erhöht. Im Zentrum des Gameplays steht eine neue Waffenart namens Skyltborg, die das defensive Rollenbild mit offensiven Werkzeugen verbindet.

Die Skyltborg werden als Gun-Shields beschrieben, also Schildwaffen mit Schussfunktion. Laut Präsentation können Bastionen damit nicht nur im Nahkampf Druck machen, sondern auch mittlere Distanzen abdecken, um Gegner auf Abstand zu halten und gleichzeitig Verbündete zu schützen. Das klingt nach einem Kit, das bewusst zwischen klassischem Mitten-im-Geschehen-Tanking und aktiver Kontrolle der Kampfdistanz pendelt.

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Für einen der lautesten Momente in der Halle sorgte Yoshida selbst, als er im Bastion-Cosplay auf die Bühne kam. Der Auftritt passte perfekt zur Enthüllung, denn Square Enix positioniert Bastion klar als Aushängeschild des Evercold-Starts.

Beyond the Lifestream bringt die große Kooperation

Welche Kooperation steckt hinter der Evercold-Raid-Serie? Die neue 8-Spieler-Raid-Serie von Evercold entsteht als Zusammenarbeit mit der Final Fantasy 7 Remake-Reihe. Der Name der Serie lautet Beyond the Lifestream, und an der Entwicklung sind auch Mitglieder des Final Fantasy 7 Remake-Entwicklungsteams beteiligt.

Gerade für Raid-Fans ist das eine Ansage, weil Kooperationen in Final Fantasy 14 zwar immer wieder vorkommen, aber nicht jedes Crossover mit so viel kreativer Beteiligung aus dem Partnerprojekt verbunden ist. Beyond the Lifestream soll sich damit nicht wie ein kleines Event anfühlen, sondern wie ein vollwertiger Pfeiler der Erweiterung.

Auch der Zeitplan wurde bereits grob eingeordnet: Der erste Tier der Final Fantasy 7 Remake-Raid-Serie soll Anfang 2027 erscheinen. Das Ganze liegt damit noch vor dem Launch von Final Fantasy 7 Revelation, was die Zusammenarbeit zusätzlich spannend macht, weil sich die Projekte zeitlich direkt überlappen.

Neuer Inhalt Details Zeitraum Neuer Job Bastion als Tank mit Skyltborg Gun-Shields Mit Evercold im Jahr 2027 8-Spieler-Raid-Serie Beyond the Lifestream als Kooperation mit Final Fantasy 7 Remake Erster Tier Anfang 2027 Tank-Anzahl Erhöhung auf insgesamt fünf Tank-Jobs Mit Evercold

Was sagt ihr zu Bastion als neuem Tank und zur Final Fantasy 7 Remake-Kooperation in Beyond the Lifestream? Schreibt uns eure Einschätzung und Erwartungen gerne in die Kommentare.