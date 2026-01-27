Final Fantasy 14 Patch 7.41 – Neue Quests und Buffs für Beschwörer

Final Fantasy 14 hat mit Patch 7.41 sein erstes großes Inhaltsupdate im Jahr 2026 veröffentlicht. Das Update bringt neue Quests, umfangreiche Erweiterungen für das Endgame und wichtige Balancing-Anpassungen, insbesondere für die Klasse Beschwörer. Wer aktuell eine Pause eingelegt hat, kann zudem durch die laufende Free Login-Kampagne kostenfrei zurückkehren.

Neue Inhalte für Phantomwaffen und kosmische Erkundung

Was beinhaltet der neue Patch für High-Level-Abenteurer? Patch 7.41 erweitert zwei der wichtigsten Features aus der Erweiterung Dawntrail: Phantomwaffen und die kosmische Erkundung. Für die Phantomwaffen gibt es drei neue Quests, beginnend mit „Verwitterte Techniken“, die du in der Phantomdorf-Siedlung starten kannst. Ziel ist es, deine Phantomwaffen weiter aufzuwerten. Dazu gibt es neue Systeme wie die Verwendung von Waning Arkanit, das du gegen zusätzliche Waffenverbesserungen eintauschen kannst.

Die kosmische Erkundung führt dich auf einen neuen Planeten namens Oizys. Mit der Quest „Mission der Schwerkraft“ reist du zusammen mit den Loporrits dorthin. Der Planet bringt neue Mechaniken wie wechselnde Gravitation, Artefaktsuche und Gemeinschaftsprojekte mit sich. Auch neu: das Star Contributor-System, das besonders engagierte Spieler für zwei Wochen mit holografischer Darstellung und Effekt-Visuals ehrt.

Beschwörer erhalten Buffs – Job-Balancing angepasst

Welche Änderungen betreffen den Kampf? Während in Patch 7.4 der Rotmagier gestärkt wurde, war der Beschwörer im Vergleich eher schwach aufgestellt. Mit Patch 7.41 erhält er gezielte Buffs:

Searing Flash: Potenz erhöht von 600 auf 700

Umbral Impuls: Potenz erhöht von 620 auf 640

Umbral Flare: Potenz erhöht von 280 auf 300

Sunflare: Potenz erhöht von 800 auf 1.000

Damit will Square Enix den Beschwörer wieder konkurrenzfähig für hochstufige Inhalte machen. Weitere Job-Anpassungen wurden in diesem Update nicht vorgenommen.

Neuerungen für Handwerker und Sammler

Welche Inhalte bietet Oizys für nicht-kämpfende Klassen? Auch Handwerker und Sammler profitieren vom neuen Planeten. Über sogenannte Forschungspunkte kannst du neue kosmische Werkzeuge verbessern. Diese Tools können weiter aufgewertet werden, indem du an Missionen teilnimmst und Forschungsergebnisse sammelst. Neu hinzugefügte Rezepte, Items und ein spezieller Zustand namens Robust helfen dir dabei, effizienter zu arbeiten.

Zusätzlich kannst du durch Artefaktsuche Dronebits sammeln, die gegen Drohnenmodule eingetauscht werden können. Damit lassen sich Artefakte aufspüren, auswerten und in Form von Unbewerteten antiken Aufzeichnungen archivieren. Diese Mechanik erweitert das Crafting- und Sammel-Metagame erheblich.

Neue Inhalte für Sammler und Fashionistas

Welche kosmetischen Belohnungen gibt es? Patch 7.41 bringt wieder eine Vielzahl an neuen Gegenständen ins Spiel:

Neue Einrichtungsgegenstände

Neue Triple Triad-Karten

Ein neues Emote

Neue Reittiere, Minions und Chocobo-Zubehör

Neue Rezepte inklusive spezieller Expert-Rezepte mit neuen Bedingungen

Ein besonderes Highlight ist ein neues Reittier, das du über Oizys-Erkundungstoken verdienen kannst. Diese Token erhältst du nur durch EX+ Missionen – und sie sind sogar auf dem Markt verkäuflich.

Technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Welche Probleme wurden adressiert? Neben neuen Inhalten hat das Update zahlreiche Bugs behoben. Dazu zählen fehlerhafte Bossmechaniken in mehreren Savage-Raids, Probleme mit Jobwechseln, Grafikbugs bei bestimmten Ausrüstungen und UI-Fehler auf Konsolen.

Um Serverüberlastungen auf Oizys zu vermeiden, gibt es nun mehrere Instanzen des Gebiets. Alte Zonen wie Phaenna oder Solution Nine werden hingegen nicht mehr instanziert.

Ein guter Zeitpunkt für Rückkehrer

Warum lohnt sich der Einstieg gerade jetzt? Die kostenlose Rückkehr-Aktion läuft noch bis zum 9. Februar 2026. Du erhältst 96 Stunden Spielzeit gratis – ideal, um die neuen Inhalte kennenzulernen. Voraussetzung ist ein inaktives Abo und ein bestehender Account.

Wer sich noch im Besitz der Erweiterung Dawntrail befindet, kann direkt in die neuen Quests einsteigen. Danach ist jedoch ein aktives Abonnement erforderlich, um dauerhaft weiterspielen zu können.

Ausblick auf kommende Inhalte

Was erwartet dich in den nächsten Wochen? Patch 7.45 ist bereits in Planung und soll in den kommenden Wochen erscheinen. Er bringt unter anderem die nächste Episode der Hildibrand-Abenteuer sowie einen neuen Varianten-Dungeon mit dem Titel Die Geschichte des Händlers.

Im Frühling 2026 folgt dann Patch 7.5, der das Bindeglied zur nächsten großen Erweiterung darstellen wird. Details dazu sind noch offen, doch Square Enix deutet an, dass der Content-Zyklus von Dawntrail damit zu einem Abschluss kommt.

Wie findest du die neuen Inhalte in Patch 7.41? Nutzt du die Gelegenheit zur Rückkehr mit der Login-Aktion? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!