Leak zu PS Plus Extra im Februar 2026 – No Mans Sky als möglicher Neuzugang

Ein neuer Leak sorgt in der PlayStation-Community gerade für ordentlich Gesprächsstoff: Für PS Plus Extra im Februar 2026 sollen bereits drei Games vorab online aufgetaucht sein. Und laut den kursierenden Infos ist ein Titel davon eine besonders große Nummer für das Abo, weil er nicht nur riesig ist, sondern auch als echter Langzeit-Hit gilt, in den man problemlos dutzende, wenn nicht hunderte Stunden versenken kann.

Offiziell bestätigt ist die Auswahl von Sony zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf das, was derzeit die Runde macht, denn der Leak klingt nach einer Mischung aus Dauerbrenner, Community-Favorit und einem Spiel, das viele bislang eher im Sale oder als Einzelkauf eingeplant hatten.

Die geleakten Spiele für PS Plus Extra im Februar 2026

Welche drei PS Plus Extra Games sollen laut Leak im Februar 2026 kommen? Dem Leak zufolge sollen im nächsten Extra-Update gleich drei Titel in die Bibliothek wandern, darunter ein besonders prominenter Neuzugang.

Die drei angeblich geleakten PS Plus Extra Games für Februar 2026:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

No Man’s Sky

Unbekanntes Spiel 2 laut Leak

Unbekanntes Spiel 3 laut Leak

Der Leak nennt zwar drei Spiele, aber nur No Man’s Sky sticht in der aktuellen Berichterstattung als klar benannter Kandidat heraus und wird auch als die große Ergänzung gehandelt. Die beiden weiteren Titel werden in den kursierenden Infos zwar als Teil der Liste geführt, sind aber nicht eindeutig genug benannt, um sie hier sauber einzuordnen.

Warum No Man’s Sky als großer PS Plus Extra-Boost gilt

Warum ist No Man’s Sky für PS Plus Extra im Februar 2026 so ein großes Thema? Weil No Man’s Sky längst nicht mehr nur das Spiel von 2016 ist, das damals viele mit gemischten Gefühlen zurückließ. Über Jahre wurde es mit einer Vielzahl kostenloser, großer Updates erweitert und hat sich zu einem echten Content-Monster entwickelt, das heute für viele als Paradebeispiel gilt, wie ein Spiel über die Zeit wachsen kann.

Inhaltlich setzt No Man’s Sky auf eine Kombination aus Exploration, Survival, Handel und Kämpfen in einem prozedural generierten Sci-Fi-Universum mit einer absurden Anzahl an Planeten. Du kannst Ressourcen sammeln, Schiffe verbessern, Basen bauen, eine Flotte aufziehen und dich entweder treiben lassen oder an den übergeordneten Mysterien der Spielwelt entlanghangeln.

Gerade für ein Abo wie PS Plus Extra ist das ein starkes Signal: Statt eines klassischen 10-Stunden-Abenteuers bekommst du hier ein Spiel, das sich ideal als langfristiger Begleiter eignet. Wer bisher gezögert hat, findet über Extra einen niedrigschwelligen Einstieg, und wer es früher ausprobiert hat, kann jetzt mit frischem Blick und deutlich mehr Features wieder einsteigen.

Was das für den Februar 2026 bei PS Plus Extra bedeuten könnte

Wann könnten die PS Plus Extra-Neuzugänge im Februar 2026 erscheinen? PS Plus Extra wird in der Regel im Monatsverlauf aktualisiert, oft zur Monatsmitte. Sollte der Leak stimmen, dürfte die Freischaltung ebenfalls in diesem üblichen Zeitfenster liegen, sobald Sony das Februar-Line-up offiziell ankündigt.

Spannend ist vor allem, dass No Man’s Sky als Abo-Titel auch indirekt Druck auf die übrigen Neuzugänge ausübt: Wenn ein so umfangreicher Evergreen im Paket steckt, erwarten viele automatisch, dass die restlichen Spiele entweder ein starkes Genre-Gegengewicht liefern oder zumindest als hochwertige Ergänzungen funktionieren, etwa als Story-Titel, Koop-Game oder Indie-Highlight.

Falls du PS Plus Extra ohnehin nutzt, könnte Februar 2026 damit ein Monat werden, in dem du nicht nur kurz reinschaust, sondern wirklich hängenbleibst. Und falls du gerade über ein Upgrade nachdenkst, wäre ein Schwergewicht wie No Man’s Sky zumindest ein Argument, den Monat genauer im Auge zu behalten.

So kannst du dich jetzt am besten vorbereiten

Wie nutzt du einen möglichen No Man’s Sky-Drop in PS Plus Extra am sinnvollsten? Wenn du das Spiel noch nie gespielt hast, lohnt es sich, direkt zu Beginn etwas Zeit für die Grundlagen einzuplanen, weil die ersten Stunden stark davon leben, dass du Systeme verstehst und dir deine Routine aufbaust. Wer bereits Erfahrung hat, kann hingegen gezielt auf Base-Building, Ressourcenwirtschaft, Erkundung oder Missionen gehen, je nachdem, worauf du Lust hast.

Außerdem kann es sich lohnen, schon jetzt Speicherplatz auf deiner Konsole freizuschaufeln, damit du bei einer offiziellen Bestätigung nicht erst aufräumen musst. Gerade bei großen Open-World- und Live-Service-nahen Titeln ist es angenehm, wenn der Download schnell durch ist und du direkt loslegen kannst.

Was hältst du von dem Leak zu PS Plus Extra im Februar 2026, und würdest du dich über No Man’s Sky im Abo freuen oder hoffst du auf ganz andere Genres? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.