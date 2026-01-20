EA reagiert auf Kritik – Battlefield 6 schenkt Bonusbelohnungen her

Mit dem jüngsten Update vom 20. Januar 2026 reagiert EA auf die wachsende Unzufriedenheit in der Community von Battlefield 6. Der Shooter, der im Oktober 2025 erschien und sich bereits in den ersten Tagen millionenfach verkaufte, hatte in den letzten Wochen mit deutlichen Spielerverlusten und starkem Gegenwind zu kämpfen. Insbesondere das neue Belohnungssystem des BF Pro Bonuspfads sorgte für Kritik.

Dieses kostenpflichtige Upgrade versprach zusätzliche kosmetische Inhalte und Belohnungen, stellte sich aber im Verlauf als kaum machbar ohne den Einsatz von Echtgeld dar. Binnen nur sieben Tagen sollten zehn Stufen abgeschlossen werden – realistisch fast nur durch den Einsatz von Tier-Sprüngen oder Battlefield-Münzen. Viele fühlten sich dadurch genötigt, mehr zu investieren, um überhaupt alle Belohnungen freizuschalten.

EA entschärft die Bonuspfad-Kritik

Wie hat EA auf das Feedback der Community reagiert? Im Rahmen des Januar-Updates erhalten nun alle berechtigten Nutzer die Belohnungen aus dem BF Pro Bonuspfad direkt über das Ingame-Postfach – auch wenn sie die Aufgaben nicht vollständig abgeschlossen haben. Damit versucht EA, den Frust abzubauen und sich klar gegen Pay-to-Win-Vorwürfe zu positionieren.

Offiziell ist jedoch noch nicht bestätigt, ob auch verwendete Tier-Sprünge oder ausgegebene Münzen erstattet werden. Das sorgt weiterhin für Diskussionen in den sozialen Medien. Für zukünftige Bonuspfade fehlen bislang konkrete Änderungen oder Garantien – eine klare Kommunikation bleibt also aus.

Ein strukturelles Problem: Der Grind in Battlefield 6

Warum fühlen sich viele durch das Spiel belohnt oder bestraft? Seit dem Launch wird Battlefield 6 für seinen hohen Grind-Faktor kritisiert. Die Entwickler haben bereits Anpassungen vorgenommen, etwa bei der Schwierigkeit von Herausforderungen. Dennoch empfinden viele das Fortschrittssystem als zu fordernd – gerade für Leute mit wenig Spielzeit.

Der Zwang, regelmäßig und intensiv zu spielen, um alle Inhalte zu erhalten, führt bei vielen zu Frust. Neben kosmetischen Belohnungen wie Skins oder Emblemen ist auch der Matchmaking-Prozess ein Reizthema. Viele befürchten, dass dieser Aspekt langfristig die Spielerbasis weiter schrumpfen lassen könnte.

Ein Blick auf die bisherige Entwicklung

Wie steht Battlefield 6 aktuell im Vergleich zur Konkurrenz? Battlefield 6 erschien am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Mit einem Budget von über 400 Millionen Euro ist es eines der teuersten Spiele aller Zeiten. Der Multiplayer bietet neben klassischen Modi wie Eroberung, Durchbruch und Team-Deathmatch auch Neuerungen wie den Modus Eskalation.

Inhaltlich orientiert sich das Spiel an den erfolgreichen Vorgängern Battlefield 3 und Battlefield 4. Die neuen Klassen – Sturm, Pionier, Versorgung und Aufklärung – bringen taktische Tiefe. Dennoch hat Battlefield 6 in den letzten Wochen rund 89 % seiner aktiven Spielerbasis verloren. Der Rückgang wird auch mit der starken Konkurrenz durch andere Shooter erklärt.

Ausblick auf Season 2 und die Erwartungen

Was muss die nächste Saison liefern, um die Spieler zurückzuholen? Der Start der zweiten Saison wurde auf Februar 2026 verschoben – ein weiteres Zeichen dafür, dass EA sich Zeit für Verbesserungen nimmt. Die Community fordert unter anderem größere Karten, Szenarien mit Seeschlachten und die Rückkehr beliebter Karten aus früheren Teilen.

Die kommenden Wochen dürften entscheidend werden. Mit einem soliden Fundament, aber wachsender Kritik an Zugänglichkeit und Fortschrittssystem steht Battlefield 6 an einem Wendepunkt. Falls die Entwickler klare Konsequenzen aus dem Feedback ziehen, könnte das Vertrauen zurückgewonnen werden.

Wie siehst du die Änderungen am Bonuspfad und den aktuellen Zustand von Battlefield 6? Lass es uns in den Kommentaren wissen!