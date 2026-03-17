PS Plus Extra und Premium März 2026 – Neue Spiele jetzt zum Download verfügbar

Die neuen Games für PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium im März 2026 sind ab sofort verfügbar. Wer eines der beiden Abo-Modelle nutzt, kann die Neuzugänge direkt über die Spielebibliothek auf PS5 und PS4 herunterladen und loslegen.

Wie üblich erweitert Sony damit den Katalog für Extra und Premium um weitere Titel, während Premium-Abonnenten zusätzlich von Inhalten aus dem Klassiker- und Streaming-Angebot profitieren. Für euch heißt das ganz praktisch: Neues zum Zocken ist schon da, ohne dass ihr auf einen separaten Store-Kauf warten müsst.

Verfügbarkeit und Download im Abo

Wie bekommt ihr die März-2026-Spiele in PS Plus Extra und Premium? Die neuen Titel sind ab sofort in der PlayStation-Plus-Sammlung gelistet und lassen sich wie gewohnt über die PS5- oder PS4-Oberfläche installieren. Ihr findet sie in der Rubrik für den Spielekatalog, getrennt nach Extra- und Premium-Inhalten.

Je nach Spiel gilt: PS5-Titel laden als nativer Download, PS4-Spiele laufen auf PS5 im Abwärtskompatibilitätsmodus. Falls ein Premium-Titel Bestandteil des Klassikerkatalogs ist, kann er zusätzlich als Klassiker-Version auftauchen oder je nach Angebot auch als Streaming-Variante verfügbar sein.

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Wichtig für eure Planung: Die Inhalte bleiben grundsätzlich im Katalog, können aber später wieder rotieren. Wer also ein bestimmtes Spiel unbedingt nachholen will, sollte es lieber zeitnah anspielen, statt es nur auf die lange Bank zu schieben.

Extra und Premium im März 2026

Welche neuen Spiele sind jetzt offiziell verfügbar? Im März 2026 kommen neue Titel in den PS-Plus-Extra-Katalog sowie zusätzliche Inhalte für PS Plus Premium dazu. Damit wächst der Spielekatalog erneut und bietet euch frischen Nachschub für unterschiedliche Genres, von großen Produktionen bis zu kleineren Geheimtipps.

Wenn ihr mir die konkrete Liste der Spiele für März 2026 (Extra und Premium) noch als Aufzählung schickt, baue ich sie exakt und vollständig in den Artikel ein, inklusive sauberer Listenstruktur und kurzer Einordnung pro Titel.

Welche der neuen PS-Plus-Extra- und Premium-Games im März 2026 habt ihr euch als Erstes geladen, und welche Titel fehlen euch persönlich noch im Katalog? Schreibt es gern in die Kommentare.