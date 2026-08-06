Zelda Ocarina of Time Remake – Nintendo hält Release weiter für 2026 fest

Nintendo hat sich zu den Veröffentlichungsplänen für das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time geäußert. Einen konkreten Termin nennt der japanische Konzern weiterhin nicht, doch zumindest bleibt das Abenteuer fest für 2026 eingeplant.

Damit reagiert Nintendo indirekt auf die Sorge, dass die Neuauflage für Nintendo Switch 2 ins Jahr 2027 rutschen könnte. Seit der Ankündigung vom 9. Juni 2026 gab es nur wenige Informationen zum Projekt, denn der kurze Enthüllungstrailer zeigte hauptsächlich den schlafenden Link und ließ viele Fragen zur spielerischen sowie technischen Umsetzung offen.

Nintendo hält am Jahr 2026 fest

Wann erscheint das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time? In den am 6. August 2026 veröffentlichten Unterlagen zu den aktuellen Geschäftszahlen führt Nintendo den Titel weiterhin unter den geplanten Veröffentlichungen für 2026. Eine Verschiebung auf 2027 ist damit zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.

Das ist besonders deshalb interessant, weil Nintendo in den gleichen Unterlagen bereits mehrere andere große Spiele mit konkreten Daten nennt. Fire Emblem: Fortune’s Weave erscheint demnach am 17. September 2026, während Nintendo Switch Sports Resort für den 22. Oktober 2026 angesetzt ist.

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Bei The Legend of Zelda: Ocarina of Time bleibt Nintendo dagegen lediglich bei der Jahresangabe 2026. Das Unternehmen könnte den genauen Termin bewusst zurückhalten, um die Aufmerksamkeit zu einem späteren Zeitpunkt vollständig auf Links Rückkehr nach Hyrule zu lenken.

November bleibt das wahrscheinlichste Zeitfenster

Wie realistisch ist eine Veröffentlichung im November 2026? Ein Release im November erscheint angesichts des bisherigen Nintendo-Kalenders plausibel. Die wichtigen Monate September und Oktober sind bereits mit großen Eigenproduktionen belegt, während für November bislang noch Platz für einen besonders verkaufsstarken Titel vorhanden ist.

Unter Fans wird deshalb vor allem über die ersten beiden Novemberwochen spekuliert. Als möglicher Termin kursiert der 11. November 2026, da Nintendo an diesem Tag neue amiibo-Figuren veröffentlichen soll und solche Veröffentlichungen gelegentlich mit großen Spielen kombiniert. Eine offizielle Verbindung zum Ocarina of Time-Remake gibt es allerdings nicht.

Gegen den 11. November 2026 spricht außerdem, dass dieser Tag auf einen Mittwoch fällt. Nintendo bringt seine großen Eigenproduktionen normalerweise eher zum Ende der Arbeitswoche auf den Markt. Der Termin sollte daher lediglich als Fan-Theorie und nicht als bestätigtes Veröffentlichungsdatum betrachtet werden.

Links Rückkehr bleibt geheimnisvoll

Welche Informationen sind zum Zelda-Remake bereits bekannt? Nintendo entwickelt die Neuauflage exklusiv für Nintendo Switch 2. Der erste Teaser deutete eine deutlich modernisierte Präsentation an, zeigte jedoch weder Kämpfe noch die offene Spielwelt, Dungeons oder bekannte Charaktere wie Zelda und Ganondorf.

Unklar bleibt ebenfalls, wie stark Nintendo das ursprüngliche Abenteuer verändern wird. Ocarina of Time wurde bereits für Nintendo 3DS umfassend überarbeitet, doch die neue Switch-2-Version wird ausdrücklich als eigenständige Neuauflage präsentiert. Fans dürfen deshalb mit wesentlich größeren technischen und möglicherweise auch spielerischen Anpassungen rechnen.

Die wichtigste Nachricht lautet vorerst: The Legend of Zelda: Ocarina of Time soll weiterhin 2026 erscheinen. Nintendo hat das Veröffentlichungsjahr am 6. August 2026 erneut bestätigt, während der genaue Tag noch aussteht.

Rechnet ihr ebenfalls mit einem Release im November 2026 oder erwartet ihr Links Rückkehr erst kurz vor Weihnachten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.