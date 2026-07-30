Ocarina of Time-Remake für Switch 2 erhält ESRB-Freigabe, bleibt 2026 geplant

Nintendo hat die Produktseite zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time aktualisiert und damit ein neues Lebenszeichen zum kommenden Nintendo Switch 2-Spiel geliefert. Die nordamerikanische Fassung der Seite enthält nun eine offizielle ESRB-Altersfreigabe und bestätigt weiterhin eine Veröffentlichung im Jahr 2026.

Einen konkreten Erscheinungstermin nennt Nintendo allerdings noch nicht. Das Remake des Nintendo-64-Klassikers bleibt exklusiv für Nintendo Switch 2 angekündigt und soll Links legendäres Abenteuer für eine neue Generation technisch sowie optisch neu aufbereiten.

Neue Altersfreigabe für Links Rückkehr

Welche Altersfreigabe hat das Ocarina of Time-Remake erhalten? Die US-amerikanische ESRB stuft das Spiel mit E10+ ein. Als relevante Inhalte werden animiertes Blut und Fantasy-Gewalt genannt, womit sich die Bewertung an ein Publikum ab zehn Jahren richtet.

Die Einstufung fällt damit auf dem Papier höher aus als beim ursprünglichen Nintendo-64-Spiel, das seinerzeit ein E für alle Altersgruppen erhielt. Der direkte Vergleich ist jedoch nur eingeschränkt aussagekräftig, da die Kategorie E10+ erst im Jahr 2005 eingeführt wurde.

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Auch The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D für Nintendo 3DS wurde mit E10+ bewertet. Die neue Einstufung liefert deshalb keine eindeutigen Hinweise darauf, ob Nintendo die düsteren Szenen des Originals verändert oder erweitert hat. Für Deutschland steht die USK-Einstufung weiterhin aus.

Nintendo hält am Release im Jahr 2026 fest

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2? Auf der deutschen und der nordamerikanischen Produktseite wird weiterhin das Jahr 2026 als Erscheinungszeitraum genannt. Hinweise auf eine Verschiebung ins Jahr 2027 gibt es aktuell nicht.

Das ist für Fans zumindest ein positives Signal, denn seit der offiziellen Enthüllung am 10. Juni 2026 hat Nintendo nur wenige neue Details veröffentlicht. Selbst die bisherige Präsentation konzentrierte sich vor allem auf die Rückkehr des Klassikers, während ausführliches Gameplay, technische Informationen und mögliche inhaltliche Neuerungen noch fehlen.

Da bis zum Jahresende nur noch wenige Monate verbleiben, dürfte eine weitere Präsentation nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Denkbar wäre ein Auftritt in einer allgemeinen Nintendo Direct oder eine eigene Ausgabe rund um The Legend of Zelda. Das Franchise feiert im Jahr 2026 schließlich sein 40-jähriges Bestehen.

Die nächsten großen Enthüllungen

Welche Details muss Nintendo noch bekannt geben? Neben dem exakten Release-Termin fehlen bislang vor allem Informationen zum Preis, zum Umfang des Remakes und zu möglichen Verbesserungen gegenüber der Nintendo-64-Version sowie Ocarina of Time 3D. Auch eine Bestätigung zu einer physischen Handelsfassung steht noch aus.

Spannend bleibt zudem, wie stark Nintendo die Spielwelt modernisiert. Viele Fans hoffen auf überarbeitete Dungeons, komfortablere Menüs, eine zeitgemäße Kamerasteuerung und zusätzliche Inhalte, ohne dass der besondere Charakter des Originals verloren geht.

Die neue ESRB-Freigabe ist zwar nur ein kleiner Schritt, zeigt aber, dass die Veröffentlichung vorbereitet wird. Bis Nintendo einen konkreten Termin nennt, bleibt The Legend of Zelda: Ocarina of Time fest für 2026 und exklusiv für Nintendo Switch 2 eingeplant.

Welche Neuerungen wünscht ihr euch für das Ocarina of Time-Remake und welchen Release-Termin haltet ihr für realistisch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.