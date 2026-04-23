Annapurna zeigt Switch-2-Line-up 2026 – zehn Spiele, drei sofort verfügbar

Annapurna Interactive hat seine aktuelle Switch-2-Planung für 2026 vorgestellt und liefert direkt eine ziemlich dichte Mischung aus frischen Neuankündigungen und bekannten Highlights als Port. Insgesamt stehen zehn Spiele auf der Liste, darunter fünf Umsetzungen bereits veröffentlichter Titel und vier komplett neue Spiele, die noch nicht erschienen sind.

Besonders spannend: Drei der Spiele sind ab sofort auf der Nintendo Switch 2 verfügbar. Der Rest verteilt sich mit konkreten Terminen auf Mai, Juni und Juli 2026. Zwei Projekte bleiben vorerst im Release-Zeitfenster 2026 ohne genaues Datum.

Die Switch-2-Liste für 2026 im Überblick

Welche Spiele gehören zur Annapurna-Line-up-Ankündigung für 2026? Annapurna nennt in der Übersicht zehn Titel für Nintendo Switch 2, darunter bereits verfügbare Releases, kommende Ports und neue Spiele. Hier ist die komplette Liste mit Stand der Ankündigung:

People of Note: Out Now

Sayonara Wild Hearts: Out Now

Lorelei and the Laser Eyes: Out Now

Mixtape: 7. Mai 2026

Stray: 28. Mai 2026

To a T: 11. Juni 2026

Wanderstop: 23. Juni 2026

D-topia: 14. Juli 2026

Forever Ago: 2026

Demi and the Fractured Dream: 2026

Diese drei Spiele sind ab sofort verfügbar

Welche Annapurna-Spiele kann man jetzt schon auf Switch 2 spielen? Den Start machen People of Note, Sayonara Wild Hearts und Lorelei and the Laser Eyes. People of Note ist bereits am 7. April 2026 auf der Nintendo Switch 2 erschienen und wird als musikalisches, rundenbasiertes Rollenspiel beschrieben.

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Sayonara Wild Hearts und Lorelei and the Laser Eyes sind im Zuge der neuen Line-up-Ankündigung ebenfalls direkt auf Switch 2 gelandet. Sayonara Wild Hearts ist dabei ein Rhythmus-Action-Spiel, während Lorelei and the Laser Eyes auf Puzzle-Fans zielt.

Für alle, die die Titel schon auf der ersten Switch besitzen, gibt es eine gute Nachricht: Für Sayonara Wild Hearts und Lorelei and the Laser Eyes ist ein kostenloses Upgrade auf die Switch-2-Version angekündigt.

Die nächsten Releases von Mai bis Juli 2026

Wann kommen Mixtape, Stray, To a T, Wanderstop und D-topia? Bereits am 7. Mai 2026 soll Mixtape erscheinen. Annapurna setzt hier auf ein narratives Adventure, das schon im Vorfeld zu den erwarteten Releases im Line-up zählt.

Am 28. Mai 2026 folgt Stray für Nintendo Switch 2. Die Portierung soll 4K-Unterstützung bieten und außerdem Maus-Funktionalität mitbringen, was gerade für präzise Kamera- oder Menüsteuerung interessant werden könnte.

Im Juni geht es Schlag auf Schlag weiter: To a T erscheint am 11. Juni 2026 und stammt von Keita Takahashi, dem kreativen Kopf hinter Katamari Damacy. Wenig später, am 23. Juni 2026, kommt Wanderstop, das als Cozy-Managementspiel rund um einen Teeladen beschrieben wird und sowohl für Switch als auch Switch 2 geplant ist.

Den Juli-Slot belegt D-topia am 14. Juli 2026. Annapurna beschreibt es als sanft getaktetes Puzzle-Spiel, das auf Switch 2 debütieren soll.

Zwei neue Spiele ohne konkretes Datum

Welche neuen Annapurna-Titel sind noch für 2026 geplant? Zusätzlich zu den datierten Releases sind zwei weitere Projekte für 2026 eingeplant, allerdings noch ohne festen Termin. Forever Ago wird als Singleplayer-Roadtrip-Adventure eingeordnet und klingt nach einem Fokus auf Reisegefühl, Begegnungen und Story-Momenten.

Demi and the Fractured Dream soll dagegen als Action-Adventure in Richtung klassischer Zelda-Strukturen gehen. Gerade auf Switch 2 könnte das für viele ein interessanter Kontrast zu den sonst eher ungewöhnlichen, experimentellen Annapurna-Veröffentlichungen werden.

Wie gefällt dir das Switch-2-Line-up von Annapurna für 2026 und auf welches Spiel wartest du am meisten? Schreib es gerne in die Kommentare.