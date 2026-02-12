Overwatch 2 Reign of Talon Season 1 – Twitch Drops und PS-Plus-Bundle

Overwatch 2 legt zum Start von Reign of Talon Season 1 direkt mit neuen Gratisbelohnungen nach: Blizzard hat eine frische Twitch-Drop-Kampagne angekündigt und zusätzlich ein neues PlayStation-Plus-Bundle für PS4 und PS5 in Aussicht gestellt. Wer ohnehin regelmäßig Streams schaut oder auf PlayStation unterwegs ist, kann sich damit ohne großen Aufwand ein paar kosmetische Extras für die eigene Sammlung sichern.

Besonders praktisch: Twitch Drops lassen sich in der Regel einfach über Watchtime freischalten, während das PlayStation-Plus-Paket meist nur einmal im Store „abgeholt“ werden muss und dann dauerhaft auf dem Account bleibt. Damit wird Reign of Talon Season 1 nicht nur im Spiel selbst, sondern auch drumherum mit neuen Incentives flankiert.

Twitch Drops zur neuen Saison

Wie funktionieren die Twitch Drops in Overwatch 2? Für die Kampagne müsst ihr wie üblich euren Battle.net-Account mit Twitch verknüpfen, einen teilnehmenden Overwatch-2-Stream einschalten und die geforderte Watchtime erreichen. Danach werden die Belohnungen im Twitch-Inventar beansprucht und anschließend im Spiel freigeschaltet.

Inhaltlich zielen solche Aktionen bei Overwatch 2 typischerweise auf kosmetische Items ab, zum Beispiel Sprays, Spieler-Icons, Waffentalismane oder Skins. Passend zur thematischen Ausrichtung von Reign of Talon Season 1 dürften sich die Drops optisch in diese Richtung einfügen, sodass ihr euren Heldenlook saisonal passend aufwerten könnt.

Wichtig für alle, die nur nebenbei zuschauen: Die Zeit zählt normalerweise nur, wenn der Stream nicht stummgeschaltet ist und ihr mit eurem Twitch-Konto eingeloggt seid. Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt den Stream im Hintergrund laufen und prüft den Fortschritt zwischendurch im Drop-Menü.

PlayStation Plus Bundle für PS4 und PS5

Was steckt im PlayStation-Plus-Bundle für Overwatch 2? Blizzard hat parallel zur Twitch-Aktion ein neues Bundle für PlayStation Plus angekündigt, das sich an PS4- und PS5-User richtet. Solche Pakete enthalten bei Overwatch 2 in der Regel exklusive kosmetische Goodies und manchmal zusätzliche Ingame-Währungen oder zeitlich begrenzte Extras, die vor allem für den Saisonstart attraktiv sind.

Die Einlösung läuft üblicherweise über den PlayStation Store: Ihr sucht das Overwatch-2-Add-on für PlayStation Plus, fügt es eurem Konto hinzu und bekommt die Inhalte beim nächsten Login gutgeschrieben. Wer Overwatch 2 bereits installiert hat, muss dafür meist nichts neu herunterladen, manchmal wird jedoch ein kleines Add-on-Paket freigeschaltet.

Falls ihr Overwatch 2 auf mehreren Plattformen spielt, lohnt sich ein Blick auf euren verknüpften Account: In vielen Fällen sind kosmetische Freischaltungen an den Hauptaccount gekoppelt und stehen dann plattformübergreifend zur Verfügung, während einzelne Store-Bundles je nach Plattform gebunden sein können. Für PlayStation-Fans ist das Paket dennoch ein schneller, kostenloser Bonus, solange die Plus-Mitgliedschaft aktiv ist.

So holt ihr euch alle Belohnungen ohne Stress

Welche Schritte solltet ihr für Drops und Bundle einplanen? Wenn ihr die Saisonbelohnungen komplett mitnehmen wollt, hilft eine kurze Checkliste, damit am Ende nichts liegen bleibt.

Twitch mit Battle.net verknüpfen und sicherstellen, dass der richtige Account verbunden ist.

Einen teilnehmenden Overwatch-2-Stream auswählen und die geforderte Watchtime sammeln.

Die Drops im Twitch-Inventar aktiv beanspruchen, bevor sie verfallen.

Auf PlayStation im PlayStation Store das PlayStation-Plus-Bundle suchen und zur Bibliothek hinzufügen.

Overwatch 2 starten und prüfen, ob die kosmetischen Inhalte im Inventar angekommen sind.

Wenn ihr in Reign of Talon Season 1 ohnehin viel spielt, passen die Drops und das PS-Plus-Paket perfekt als kleines Extra obendrauf. Und selbst wenn ihr gerade weniger aktiv seid: Ein kurzer Store-Check und ein paar Streams im Hintergrund können sich lohnen, um später mehr Auswahl bei Skins und Cosmetics zu haben.

Wie gefallen euch die neuen Twitch Drops und das PlayStation-Plus-Bundle zu Reign of Talon Season 1, und welche Cosmetics würdet ihr euch als Nächstes wünschen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.