PS Plus Februar 2026-Leak: Undisputed enttäuscht als Flagship-Titel

Der erste Leak für das PlayStation Plus Essential-Line-up im Februar 2026 hat bei vielen Spielern für Ernüchterung gesorgt. Laut dem verlässlichen Leaker billbil-kun wird der erste Titel im Februar das Boxspiel Undisputed von Steel City Interactive sein – ein Spiel, das von der Fachpresse und der Community eher verhalten aufgenommen wurde.

Undisputed erschien am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Das Spiel wurde ursprünglich bereits 2020 unter dem Namen „eSports Boxing Club“ angekündigt und später umbenannt. Trotz ambitionierter Ziele und einer langen Early-Access-Phase konnte das Spiel die Erwartungen vieler Fans nicht erfüllen.

Was bietet Undisputed eigentlich?

Welche Inhalte sind im Spiel enthalten? Undisputed ist ein realistisches Boxspiel mit über 70 lizenzierten Kämpfern, darunter bekannte Namen wie Canelo Álvarez, Muhammad Ali und Tyson Fury. Der Titel bietet:

Mehr als 60 verschiedene Schlagtechniken

50 individuelle Attribute und Eigenschaften für Kämpfer

Eine Auswahl an lizenzierten Trainern, Cutmen und Managern

Verbesserte Bewegungsmechaniken („Loose“ und „Flat Footed“)

Karrieremodus mit echten Boxverbänden wie WBC, WBO und IBF

Auch weibliche Boxerinnen sind spielbar, was das Spiel in puncto Diversität positiv hervorhebt. Dennoch konnte der Titel trotz seiner umfangreichen Features nicht nachhaltig überzeugen.

Wie wurde das Spiel von Kritikern und Spielern bewertet?

Wie kam Undisputed bei der Veröffentlichung an? Die Kritiken zu Undisputed fielen überwiegend gemischt aus. Auf der Bewertungsplattform OpenCritic empfehlen nur 37 % der Kritiker den Titel. Auch auf Steam wird das Spiel lediglich als „Ausgeglichen“ bewertet. Im PlayStation Store erhält es eine Nutzerbewertung von gerade einmal 2,57 von 5 Sternen.

Besonders enttäuschend ist, dass Sony Undisputed als „Flagship“-Titel für den PS Plus Essential-Monat Februar 2026 positioniert. Das lässt für viele keine großen Hoffnungen auf ein starkes Line-up zu.

Welche Editionen und DLCs sind erhältlich?

Welche Zusatzinhalte wurden bislang veröffentlicht? Seit der Veröffentlichung hat Undisputed mehrere kostenpflichtige Inhalte erhalten, darunter neue Kämpfer, historische Versionen von Boxlegenden und verschiedene Editionen:

Edition / DLC Inhalt Veröffentlichung Standard Edition Roy Jones Jr. (1993) als Pre-Order-Bonus 11. Oktober 2024 WBC Deluxe Edition Fighter Pack mit 6 Kämpfern + „Era“ Pack 11. Oktober 2024 Championship Edition Mehrere Fighter Packs, u. a. mit Terence Crawford 28. Oktober 2025 „The Problem Child“ Pack Jake Paul, Márquez, Barrera u. a. 12. Dezember 2024 „Iron and Steel“ Pack Wladimir & Vitali Klitschko, Briggs u. a. 2. April 2025

Warum fällt die Reaktion der Community so verhalten aus?

Was stört Spieler an der PS Plus-Auswahl für Februar? Viele Spieler bemängeln, dass Sony ausgerechnet ein Spiel mit mittelmäßiger Reputation als Aushängeschild für den Februar 2026 gewählt hat. Die Hoffnung, dass Sony nach einem starken Jahresende 2025 das Niveau halten könnte, scheint damit vorerst enttäuscht worden zu sein.

Einige Fans hoffen zwar, dass der Rest des Line-ups durch starke Indie-Titel ergänzt wird, doch die Wahl von Undisputed als „Flagship“-Titel gilt als schlechtes Omen für die restlichen Februar-Spiele.

Wie geht es mit PS Plus im Februar weiter?

Was können Spieler noch erwarten? Da nur ein Titel vorab geleakt wurde, bleibt abzuwarten, welche weiteren Spiele Sony im Februar 2026 über PlayStation Plus Essential anbieten wird. Möglicherweise bringt Sony mit kleineren, aber hochwertigen Titeln noch etwas Schwung in das Line-up. Eine offizielle Ankündigung der vollständigen Spieleliste dürfte in Kürze folgen.

Wie findest du den geleakten PS Plus Essential-Titel Undisputed? Wirst du ihm trotzdem eine Chance geben – oder hoffst du auf bessere Spiele im März? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!