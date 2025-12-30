Blue Prince – Der Geheimtipp im PS Plus mit innovativen Rätsel-Mechaniken

Seit Jahren liefert PlayStation Plus monatlich neue Spiele, Rabatte und exklusive Inhalte. Doch unter den vielen Titeln, die sich 2025 im Abo-Angebot verstecken, gibt es ein Spiel, das sich als echter Geheimtipp entpuppt hat – und von vielen bisher übersehen wurde.

Die Rede ist von Blue Prince, einem atmosphärischen Puzzle-Adventure, das im Dezember 2025 still und leise seinen Weg in die PS Plus-Bibliothek gefunden hat. Obwohl es keine große Marketingkampagne gab, sorgt der Titel bei Kennern bereits für Begeisterung.

Was macht Blue Prince so besonders?

Warum gilt Blue Prince als Geheimtipp? Blue Prince kombiniert ein einzigartiges Mystery-Setting mit innovativen Roguelike-Mechaniken. Du erkundest ein sich ständig veränderndes Schloss, das sich bei jedem Betreten neu zusammensetzt. Dabei sammelst du Hinweise, löst Rätsel und versuchst, das Geheimnis eines verschwundenen Thronfolgers zu lüften.

Die Besonderheit: Das Spiel läuft in Echtzeit über 30 Tage hinweg. Mit jedem neuen Tag wird der Zugang zu bestimmten Räumen gesperrt oder freigeschaltet, was für ein hohes Maß an Spannung sorgt. Du hast also nur begrenzt Zeit, alle Hinweise zu entdecken – ein Konzept, das stark an das legendäre Zelda-Spiel Majora’s Mask erinnert, aber mit eigenem Twist.

Gameplay mit Tiefgang

Wie spielt sich Blue Prince? Statt klassischer Kämpfe liegt der Fokus auf Erkundung, Logik und Planung. Du musst dir Wege durch das Labyrinth bahnen, dabei möglichst viele Informationen sammeln und Artefakte finden, mit denen du das Schloss manipulieren kannst.

Ein Highlight ist das kreative Raumanordnungs-System: Du kannst Räume neu anordnen, indem du Karten findest oder Aufgaben löst. Dadurch entstehen völlig neue Wege und Kombinationen. Diese Mechanik verleiht dem Spiel eine strategische Ebene, die an Brettspiele erinnert.

Stil und Atmosphäre

Wie wirkt die visuelle und akustische Präsentation? Blue Prince setzt auf einen eigenwilligen, fast surrealen Grafikstil mit düsteren Farben, klaren Linien und minimalistischen Animationen. Der Soundtrack besteht aus sphärischen Klängen, die die melancholische Grundstimmung perfekt einfangen.

Die Atmosphäre erinnert an Klassiker wie Limbo oder Inside, allerdings mit einem stärkeren Fokus auf narrative Tiefe. Jeder Raum erzählt ein eigenes Fragment der Geschichte – was die Erkundung umso lohnenswerter macht.

Warum ist das Spiel fast niemandem aufgefallen?

Wieso blieb Blue Prince unter dem Radar? Sony hat Blue Prince ohne große Ankündigung in die PS Plus-Bibliothek aufgenommen. Es gab weder einen Blog-Eintrag noch einen Trailer im Store. Wer nicht aktiv durch die monatlichen PS Plus-Titel blättert, dürfte das Spiel leicht übersehen haben.

Zudem ist der Titel kein Mainstream-Blockbuster. Es gibt keine spektakulären Kämpfe oder bombastische Grafik – was viele Spieler möglicherweise vorschnell abschreckt. Doch gerade diese Zurückhaltung macht Blue Prince zu einem der stärksten Indie-Erlebnisse des Jahres.

Verfügbarkeit im Abo

Wie kannst du Blue Prince spielen? Blue Prince ist seit dem 21. Dezember 2025 im Rahmen von PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar. Du findest es im Katalog der Spielebibliothek unter dem Bereich „Indie-Spiele“.

Voraussetzung ist ein aktives PS Plus Extra- oder Premium-Abo. Die günstigste Variante – PS Plus Extra – kostet aktuell 125,99 Euro pro Jahr in Deutschland. Die Premium-Stufe schlägt mit 151,99 Euro jährlich zu Buche und bietet zusätzliche Klassiker sowie Cloud-Streaming.

Weitere versteckte PS Plus-Perlen

Welche ähnlichen Geheimtipps gibt es? Neben Blue Prince hat PS Plus in den letzten Monaten weitere unterschätzte Titel aufgenommen. Hier eine Auswahl:

Pushmo (Remaster) – Kreatives Puzzle-Spiel mit Baukasten-Funktion

– Kreatives Puzzle-Spiel mit Baukasten-Funktion Rhythm Heaven Groove – Musikspiel mit charmantem Grafikstil und präzisem Timing

– Musikspiel mit charmantem Grafikstil und präzisem Timing StarTropics HD – Neuauflage des NES-Klassikers mit Retro-Feeling

– Neuauflage des NES-Klassikers mit Retro-Feeling Kid Icarus: Uprising – Action-Shooter mit überarbeitetem Steuerungssystem

– Action-Shooter mit überarbeitetem Steuerungssystem Wario World Gold – 3D-Plattformer mit viel Humor und Sammelspaß

All diese Titel sind aktuell in der Extra- oder Premium-Stufe enthalten und bieten abseits des Mainstreams kreative Ideen und frische Spielkonzepte.

Ein Spiel, das du nicht verpassen solltest

Lohnt sich Blue Prince wirklich? Wer auf narrative Erkundung, kreative Rätselmechaniken und eine dichte Atmosphäre steht, sollte Blue Prince unbedingt ausprobieren. Der Titel beweist, dass große Erlebnisse nicht immer mit großem Budget entstehen müssen – und dass PlayStation Plus mehr sein kann als nur ein Abo für AAA-Titel.

Hast du Blue Prince schon entdeckt? Wie gefällt dir das Spiel – oder hast du einen anderen Geheimtipp aus dem PS Plus-Katalog? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!