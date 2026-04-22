GTA Online 420-Event Week 2026 – Zeitraum, Boni, Belohnungen, Rabatte

GTA Online legt in der Event Week zum 420-Event nach und schickt euch vom 23. April 2026 bis 29. April 2026 mit wechselnden Boni, thematisch passenden Belohnungen und typischen Wochen-Deals zurück in den Grind. Wer in dieser Woche ohnehin regelmäßig in Los Santos unterwegs ist, kann gleich doppelt profitieren, denn Rockstar nutzt solche Specials erfahrungsgemäß gern, um bestimmte Jobs, Businesses oder Nebenaktivitäten besonders attraktiv zu machen.

Das Motto ist klar: entspannter Vibe, dicke Rabatte und ein Fokus auf Aktivitäten, die man gut in einer Session mit Freunden durchziehen kann. Wenn ihr ohnehin gerade Geld für ein größeres Upgrade spart, ist diese Woche außerdem der passende Moment, den Ingame-Shop nach Angeboten abzuklopfen und eure Routine einmal umzustellen.

Zeitraum und Ablauf der Event Week

Wann läuft das 420-Event in GTA Online? Die Event Week ist für den Zeitraum 23. April 2026 bis 29. April 2026 angesetzt. Wie bei GTA Online üblich, gilt der Wochenwechsel im Regelfall ab dem jeweiligen Donnerstag, sodass ihr ab dem 23. April direkt mit den neuen Boni rechnen könnt.

Praktisch heißt das: Alles, was als Bonus, Rabatt oder zeitlich begrenzte Belohnung markiert ist, solltet ihr innerhalb dieses Fensters erledigen. Wer erst am letzten Tag einsteigt, riskiert, dass für längere Heist-Finals, Business-Verkäufe oder Event-Challenges schlicht die Zeit knapp wird.

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Gerade bei Wochen mit Motto-Event lohnt es sich, die ersten ein bis zwei Tage zu nutzen, um herauszufinden, welche Modi oder Aktivitäten euch am meisten Auszahlung pro Zeit bringen. So könnt ihr die restliche Woche gezielt farmen, statt euch planlos durch die Job-Liste zu klicken.

Bonus-Inhalte und Belohnungen im 420-Event

Welche Inhalte werden in der 420-Event Week besonders interessant? Das 420-Event steht in GTA Online traditionell für eine Mischung aus thematischem Flair und handfesten Ingame-Anreizen, also vor allem Bonus-GTA$, Bonus-RP und zeitlich begrenzten Goodies. Wenn Rockstar ein Wochenmotto setzt, sind es meist genau die Aktivitäten, die viele sonst liegen lassen, die plötzlich richtig lohnen.

Entsprechend solltet ihr in dieser Woche besonders auf die Event-Kacheln im Spiel achten und euch die aktuellen Multiplikatoren notieren. Die besten Wochen sind die, in denen ihr eure Standard-Routine nur leicht anpassen müsst, aber am Ende deutlich mehr Cash und Rangpunkte mitnehmt.

Haltet Ausschau nach zeitlich begrenzten Login-Belohnungen, die oft direkt beim Einloggen freigeschaltet werden.

Checkt wöchentliche Herausforderungen, falls eine spezielle 420-Challenge aktiv ist.

Priorisiert Jobs oder Aktivitäten mit erhöhten Auszahlungen, bevor ihr Zeit in normale Free-Mode-Routine steckt.

Rabatte, Deals und sinnvolle Kaufentscheidungen

Welche Käufe lohnen sich während des Events besonders? In Event Weeks wie dieser sind Rabatte meist der eigentliche Star, weil ihr damit gleich zwei Ziele erreicht: ihr spart Geld und könnt eure Einnahmenquellen schneller ausbauen. Wenn ihr gerade zwischen Fahrzeugkauf und Business-Upgrade schwankt, sind reduzierte Upgrades oft die bessere Langzeit-Entscheidung.

Ein guter Ansatz ist, diese Woche nicht alles zu kaufen, was günstiger ist, sondern nur das, was euch direkt mehr Einnahmen bringt oder euren Alltag spürbar vereinfacht. Ein Rabatt ist schnell verpufft, wenn das Fahrzeug am Ende nur in der Garage steht, während ein sinnvolles Upgrade euch über Wochen hinweg mehr GTA$ pro Stunde bringt.

Wenn ihr mit Freunden unterwegs seid, kann es sich außerdem lohnen, geplante Anschaffungen abzustimmen. So deckt ihr in einer Crew unterschiedliche Rollen ab, etwa einer kümmert sich um Vorbereitung und Fahrzeuge, ein anderer investiert in nützliche Ausrüstung oder Immobilien, die gemeinsam Vorteile bringen.

Tipps für effizientes Farmen während der Woche

Wie holt ihr das Maximum aus dem 420-Event heraus? Die wichtigste Regel bleibt: Spielt in dieser Woche das, was einen Bonus hat. Selbst ein moderater Multiplikator kann sich stärker lohnen als euer üblicher Lieblingsmodus, wenn ihr dadurch schneller und konstanter auszahlt.

Plant eure Sessions in Blöcken. Erst die Aktivitäten mit Bonus abarbeiten, dann Free-Mode-Aufgaben oder Verkäufe einschieben, wenn die Lobby ruhig ist. So minimiert ihr Leerlauf und reduziert das Risiko, dass euch andere in einer ungünstigen Phase dazwischenfunken.

Direkt nach dem Einloggen prüfen, welche Modi und Businesses in dieser Woche Boni geben. Die ersten Runs nutzen, um den Zeitaufwand pro Auszahlung realistisch einzuschätzen. Danach gezielt die Aktivität mit dem besten Verhältnis aus Zeit und Ertrag wiederholen.

Wie verbringt ihr die 420-Event Week in GTA Online, grindet ihr auf maximale Auszahlung oder nehmt ihr das Ganze eher locker mit Freunden mit? Schreibt eure Pläne und besten Tipps gern in die Kommentare.