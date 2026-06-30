PS-Plus-Spieler erhalten Rocket-League-Pack mit 4 Premium-Items gratis bis 2026

PlayStation-Plus-Mitglieder können sich gerade vier Gratis-Extras sichern, die nicht zu den üblichen Monatsgames gehören. Im PlayStation Store wartet ein kostenloses Cosmetic-Pack für Rocket League, das gleich mehrere Premium-Gegenstände enthält und sowohl auf PS4 als auch auf PS5 nutzbar ist.

Wichtig ist vor allem das Zeitfenster: Das Bundle ist nur bis zum 5. August 2026 verfügbar. Wer ein aktives PS-Plus-Abo hat, sollte also nicht zu lange warten, wenn die Items dauerhaft in die eigene Sammlung wandern sollen.

Das kostenlose Rocket-League-Pack im Überblick

Welche Gratis-Inhalte sind im PS-Plus-Pack enthalten? Das Paket besteht aus vier Premium-Kosmetikteilen, mit denen ihr euer Auto in Rocket League optisch deutlich aufwerten könnt. Alle Items sind neu in diesem Bundle und decken direkt mehrere Kategorien im Garage-Menü ab.

Enthalten sind diese vier Freebies:

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Decal: Heatwave Premium Animated Decal

Räder: Cristiano PW Premium Wheels

Topper: Rooster Comb PW Premium Topper

Booster: Fractal Fire Premium Booster

Das Paket kommt in der Community bislang gut an und erreicht eine durchschnittliche Nutzerwertung von 4,35 Sternen bei mehr als 800 Bewertungen.

So beanspruchst du die Inhalte auf PS5 und PS4

Wie bekommt man das PS-Plus-Geschenk und wo findet man die Items im Spiel? Anspruch und Nutzung sind unkompliziert: Ihr müsst das Bundle im PlayStation Store zu eurem Konto hinzufügen. Danach findet ihr die freigeschalteten Teile in Rocket League über die Garage.

Der Weg im Spiel führt über Garage und anschließend Auto anpassen. Dort sind die Gegenstände jeweils in ihrer Kategorie einsortiert, also Decal, Räder, Topper und Booster.

Alternativ lässt sich das Paket auch direkt über das Add-Ons-Menü von Rocket League auf PS4 und PS5 anfordern. Falls die neuen Kosmetikteile nicht sofort auftauchen, hilft in der Praxis oft ein Neustart des Spiels. Außerdem lohnt sich die Suche über die Filterfunktion im Anpassungsmenü, weil Rocket League neue Items nicht immer sichtbar markiert.

Das solltest du zum Angebot wissen

Wer kann das Bundle nutzen und braucht man Rocket League dafür? Voraussetzung ist ein aktives PlayStation-Plus-Abo. Rocket League selbst ist auf PlayStation free-to-play, ihr müsst also kein Grundspiel kaufen, um das Pack zu verwenden.

Spannend ist außerdem der Blick nach vorn: Epic Games und Psyonix haben zuletzt angedeutet, dass Rocket League in eine neue Ära starten soll, inklusive eines Upgrades auf Unreal Engine 6. Konkrete Details stehen zwar noch aus, die Richtung ist aber klar: technisch modernere Optik, bessere Beleuchtung und sichtbar hochwertigere Fahrzeug-Texturen.

Habt ihr euch das PS-Plus-Pack schon geschnappt und welches der vier Items landet bei euch als Erstes am Auto? Schreibt es gern in die Kommentare.