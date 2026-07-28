PS Plus im August 2026 – Diese 3 Gratis-Spiele sind ab 4. August dabei

Die PS-Plus-Community kann sich schon jetzt auf den August 2026 einstellen: Sony hat die monatlichen Gratis-Spiele für PlayStation Plus einen Tag früher als üblich bekannt gegeben. An der Verfügbarkeit ändert sich dadurch aber nichts, denn die neuen Titel gehen wie geplant am 4. August 2026 live.

Bis dahin sind noch die aktuellen Juli-Spiele im Monats-Line-up aktiv. Wer sie noch nicht zur Bibliothek hinzugefügt hat, sollte das vor dem Wechsel erledigen, damit die Titel dauerhaft spielbar bleiben, solange ein aktives Abo läuft.

Die PS-Plus-Monatsspiele im August 2026

Welche Gratis-Spiele sind im August 2026 bei PS Plus dabei? Sony packt im August 2026 einen starken Mix aus Open-World-Action, Koop und Horror ins Monthly-Line-up. Ab dem 4. August 2026 stehen folgende Spiele bereit:

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition ( PS5 , PS4 )

, ) Big Walk (PS5)

Signalis (PS4)

Die drei Spiele ersetzen das Juli-Angebot und sind laut Ankündigung bis zum 31. August 2026 verfügbar. Wer die Titel in diesem Zeitraum beansprucht, kann sie anschließend wie gewohnt jederzeit starten, solange das PS-Plus-Abo aktiv ist.

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Das steckt in den drei neuen Titeln

Warum lohnt sich Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition im PS-Plus-Abo? Dying Light 2 setzt auf eine offene Spielwelt mit starkem Fokus auf Parkour, Nahkampf und einem Tag-Nacht-Rhythmus, der die Intensität spürbar verändert. Die Reloaded Edition gilt als runde Komplettfassung, weil sie zahlreiche Updates und Überarbeitungen bündelt, die das Spiel seit Release deutlich weiterentwickelt haben.

Praktisch für alle, die eine Zombie-Phase einlegen wollen: Gleichzeitig ist auch Dying Light aus dem Extra-Katalog bekannt, sodass sich im August 2026 ein direkter Vergleich beider Teile anbietet, ohne dass dafür zusätzliche Kosten anfallen.

Was ist Big Walk und für wen ist das Koop-Spiel interessant? Big Walk ist ein Koop-Abenteuer mit Schwerpunkt auf Erkundung, Kommunikation und gemeinsamen Rätseln. Entwickelt wird es von House House, dem Studio hinter Untitled Goose Game. Das Spiel soll vor allem dann funktionieren, wenn ihr mit Freunden ins Abenteuer startet und euch in ungewöhnlichen Situationen koordinieren müsst.

Worum geht es in Signalis und warum gilt es als Geheimtipp? Signalis ist ein Retro-Survival-Horror mit klassischer Erkundung, Ressourcenknappheit und Puzzle-Design, das Fans alter Genre-Schule abholen dürfte. Inhaltlich mischt das Spiel Sci-Fi mit psychologischem Horror: Im Mittelpunkt steht Elster, eine Replika-Technikerin, die in einer zerfallenden unterirdischen Anlage nach einer vermissten Partnerin sucht.

Dabei treffen euch nicht nur beklemmende Atmosphäre und begrenztes Inventar, sondern auch eine erzählerische Ebene, die bewusst kryptisch bleibt und lange nachwirkt, wenn man sich darauf einlässt.

Letzte Chance für die Juli-Spiele

Welche PS-Plus-Spiele werden Anfang August 2026 ersetzt? Mit dem Update am 4. August 2026 rotieren die bisherigen Monats-Spiele aus dem Angebot. Aktuell sind das:

Call of Duty: Modern Warfare 3 (Cross-Gen Bundle)

For the King 2

CrossCode

Wenn du eines davon noch mitnehmen willst, zählt wie immer: rechtzeitig zur Bibliothek hinzufügen, bevor die Rotation greift.

Wie zufrieden bist du mit den PS-Plus-Gratis-Spielen für August 2026 und auf welchen Titel hast du am meisten Lust? Schreib es gern in die Kommentare.